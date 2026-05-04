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Los amores diversos de Franco Colapinto: sociedad con Marcos Galperin y romance con actriz anti-Milei

El principal mecenas del piloto es el ceo de Mercado Libre, muy afín al Presidente. Su novia llama a marchar contra el Gobierno.

Por Letra P | Periodismo Político
Franco Colapinto junto a su pareja, Maia Reficco.

Franco Colapinto junto a su pareja, Maia Reficco.

El presente de Franco Colapinto en la elite del automovilismo combinó logros deportivos con un entramado de relaciones que trascendieron la pista. Su vínculo con Marcos Galperin resultó clave para sostener su lugar en la Fórmula 1, mientras su entorno personal expuso diferencias públicas con el presidente Javier Milei.

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El respaldo económico fue determinante. La estructura financiera que acompañó al piloto tuvo como protagonista a Mercado Libre, empresa fundada por Galperin, cuyo aporte millonario permitió afrontar los costos de competir en la máxima categoría del automovilismo.

La relación entre el corredor y el empresario se consolidó como una alianza estratégica. En la Fórmula 1, donde cada asiento depende tanto del talento como del financiamiento, ese respaldo marcó la diferencia para garantizar continuidad y proyección internacional.

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La relación de Marcos Galperin con Javier Milei

En paralelo, Galperin sostuvo un apoyo explícito a Milei desde diciembre de 2023. A través de su cuenta en Twitter, avaló decisiones del Gobierno, defendió su estilo confrontativo y cuestionó a sectores opositores.

El fundador de Mercado Libre también participó de encuentros con el mandatario, como el aniversario número 25 de la compañía. Allí, el jefe de Estado lo calificó como un “héroe” del sector privado, reforzando una sintonía ideológica basada en el libre mercado.

En ese escenario, Colapinto buscó mantener una postura distante de la polarización política. Su foco estuvo puesto en sostener su carrera deportiva, aunque no logró evitar episodios de tensión con el Gobierno.

En marzo de 2025, el piloto generó polémica al retuitear un mensaje por las inundaciones en Bahía Blanca, que luego eliminó. “¡Basta de guerras políticas, trabajen en conjunto! ¿Qué esperan, carajo?”, decía el tuit del usuario @lucasbenamo, en un reclamo directo hacia la dirigencia.

Tuit colapinto bahia blanca borrado

Franco Colapinto y su vida privada

Tras la repercusión, aclaró que no mantenía una postura en contra del presidente, sino que respondía a una preocupación puntual. Esa explicación buscó despegarlo de cualquier alineamiento partidario.

Sin embargo, la tensión política también apareció en su vida privada. Su actual pareja, la actriz y cantante Maia Reficco, expresó una postura crítica hacia el Gobierno en redes sociales, lo que amplificó el contraste.

“Si hoy pueden ir a la marcha por favor no lo duden. Es esencial en estos momentos pronunciarnos en contra del odio completamente naturalizado”, publicó en febrero del año pasado, en un mensaje que incluyó cuestionamientos al rol del Presidente. Se refería a la marcha federal LGBTy antifascista.

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