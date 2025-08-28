El desdoblamiento de Axel Kicillof cambia la forma de contar los votos en la provincia

Efecto desdoblamiento de Axel Kicillof: cambiará la forma de contar los votos en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

El desdoblamiento de la elección en la provincia de Buenos Aires , dispuesto por el gobernador Axel Kicillof , tendrá efecto concreto a la hora de contar los votos en las mesas, una vez que cierren los comicios del 7 de septiembre. Por aplicación de la ley electoral local, no habrá votos nulos, lo cual elevará el número del voto en blanco.

Ya oficializados los certificados de escrutinio que se utilizarán en las elecciones bonaerenses, queda visibilizado que, en la elección provincial, solo se contarán tres categorías de votos: afirmativos (implica la opción por un partido político), blancos o de identidad impugnada, que está relacionado con el documento que presenta el votante ante las autoridades de mesa.

Estas tres categorías se corresponden con lo que dispone la ley 5.109, que rige para las elecciones provinciales y municipales. A diferencia del Código Electoral Nacional, la norma local no contempla la existencia del voto nulo, una categoría que define al momento del recuento el presidente de mesa, pero puede ser recurrido por los fiscales partidarios para, luego, ser objeto de disputa frente a la justicia electoral a la hora del escrutinio definitivo.

¿Qué cambió? Por el efecto del desdoblamiento, este año la provincia de Buenos Aires hará el conteo de acuerdo a la ley 5.109 , que hasta ahora nunca había sido utilizada porque las elecciones siempre fueron concurrentes con las nacionales. La norma bonaerense data de 1946, aunque sufrió varias modificaciones y el último texto vigente es de 1993. Los especialistas en temas electorales dicen que no está preparada para las vicisitudes que surgen al momento del escrutinio en los tiempos que corren.

Las distintas fuerzas políticas trabajan en la capacitación de los fiscales para que se adapten a la nueva normativa y puedan pelear los votos en el escrutinio provisorio.

Aumento del voto en blanco

La ley 5.109 establece, por ejemplo, que si apareciesen en los sobres boletas que no han sido autorizadas por la Junta Electoral, se considerarán como votos en blanco. Para la ley nacional, por el contrario, ese mismo voto se hubiera contado como nulo al momento del cierre del escrutinio, pero habría podido ser recurrido para que, eventualmente, la Justicia lo contara como afirmativo al tener en cuenta la voluntad del elector de optar por un determinado espacio político.

Esta novedad podría generar una disputa mayor entre los fiscales partidarios a la hora de cerrar las actas, en particular en las categorías municipales, en las que unos pocos votos podrían dar vuelta un resultado electoral. Al no existir la categoría de votos nulos, la discusión se dará la misma noche del cierre para definir, por ejemplo, si una boleta dañada o con tachas se contará como un voto válido o directamente como voto en blanco.

Sin embargo, cabe advertir que la incidencia del voto nulo es “muy marginal”, según explica el exdirector nacional electoral Alejandro Tullio. “Nunca se pensó que se iba a aplicar la ley bonaerense, porque siempre se usó la nacional. Seguramente habrá algunas discusiones al momento de contar los votos, pero no va a tener una incidencia grande en el resultado”, le explicó a Letra P.

Los números muestran que, efectivamente, el número de total de votos recurridos e impugnados en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2023 fue de 7.248, sobre un total de 5.279.949 votantes que participaron de los comicios. Se trata de un número ínfimo que, sin embargo, aumentará el porcentaje de voto en blanco por efecto de la aplicación legal.

Javier Milei siembra sospechas

En medio del escándalo por los audios que revelan una supuesta trama de coimas que llegarían hasta Karina Milei, el presidente Javier Milei dedicó las últimas semanas a sembrar sospechas sobre las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que por primera vez se celebrarán desdobladas de las nacionales.

“Este 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires va a votar con una boleta que permite el fraude”, dijo el Presidente esta semana en La Matanza. Lo cierto es que la elección bonaerense se celebrará con la misma boleta partidaria que se usó históricamente en nuestro país y que le permitió al propio Milei llegar a la Casa Rosada, en 2023, aun sin tener el respaldo de un partido nacional ni contar con los fiscales suficientes en todo el país.

En aquella oportunidad, Milei también advirtió que el peronismo se encaminaba a hacer “fraude”. Sin embargo, tras el triunfo no volvió a hablar del tema. Ahora, dispara contra las elecciones bonaerenses.

En la previa, las encuestas no son alentadoras para el libertario. La Casa Rosada cuenta con números que muestran a La Libertad Avanza por debajo de Fuerza Patria. El Presidente lo dejó entrever en varias ocasiones: por eso, sugirió que las elecciones del 7 de septiembre mostrarán “un piso” para LLA.