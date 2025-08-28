Julio Alak vs. Francisco Adorni, una pelea de apellidos por las seis bancas en Diputados de la Octava sección

Con 639.839 personas en condiciones de votar, la Octava sección electoral elegirá el 7 de septiembre seis nombres para ocupar bancas en la Cámara de Diputados de Buenos Aires . Para ello, Fuerza Patria y La Libertad Avanza se recuestan en dos apellidos fuertes para conseguir votos: el intendente Julio Alak y el hermano del vocero presidencial, Francisco Adorni .

Por distintos motivos, las dos figuras centralizan la campaña de los dos espacios mayoritarios de la sección capital, que tiene la particularidad de incluir solamente a la ciudad de La Plata . Alak se juega la jefatura del peronismo y tiene la mira en 2027, por lo que una victoria lo dejará indiscutiblemente en esa posición. Del otro lado, LLA apuesta a un apellido conocido, con un triunfo electoral en la Ciudad de Buenos Aires a caballo de un dirigente que comparte la narrativa anti-K.

En el medio asoma Somos Buenos Aires , con una fuerte presencia en las calles, con carteles, volantes y campaña digital. Los encuentros con vecinos y hasta una coffee rave digna de Palermo Soho tratan de captar el voto desencantado con los polos, aunque la tiene brava para llegar al difícil piso del 16,6% necesario para ganar una banca en la Legislatura bonaerense .

La conducción de la campaña del peronismo en la Octava está a cargo de Alak. Como ninguno de los candidatos a la Cámara de Diputados bonaerense y al Concejo Deliberante tiene el peso político que ostenta el jefe comunal, entiende que la marca de su gestión es la que puede atraer a una parte del electorado que no es habitualmente afín a expresiones del kirchnerismo, pero que tampoco se acerca a LLA. Mostrar la gestión es la cuestión.

La capital de la provincia amanece todos los días con carteles y pasacalles de Fuerza Patria con la consigna “Sigamos con obras”, en el marco del plan del intendente de la puesta en valor de la ciudad a partir del casco urbano y hacia los barrios, pero especialmente en el eje central de la ciudad, que suele serle electoralmente esquivo al peronismo. El jefe comunal le puso su rostro a los volantes y los banners que comparte con Axel Kicillof . Sólo en algunos se ven las caras de Ariel Archanco (La Cámpora) y Lucía Iañez (alakismo), quienes ocupan los primeros dos lugares de la lista para la cámara baja.

Francisco Adorni es Javier Milei

En la vereda de enfrente la apuesta va por otro lado. La no campaña de LLA cobró un protagonismo inédito en las semanas pre electorales, con nula aparición de los candidatos, sin recorridas y sólo algún acto partidario menor. El mayor punto de ebullición fue la presencia del presidente Javier Milei en el lanzamiento de la campaña bonaerense que se realizó en el club Atenas de La Plata, pero poco más.

Recién a diez días de la elección, aparecieron carteles con la leyenda “Kirchnerismo Nunca Más”, el eslogan del Gobierno para confrontar modelos de país, pero nada relacionado a la ciudad. Se sumaron los clásicos banners violetas con los rostros de Francisco Adorni (candidato a diputado) y Juan Pablo Allan (primer aspirante al Concejo Deliberante). La conducción libertaria local va a asociar a sus postulantes a la figura presidencial, sin discutir temas especialmente municipales.

Somos quiere asomar

Mucho más lejos y por el momento sin chances de entrar a la Legislatura, asoma Somos Buenos Aires, la tercera vía que sí puso todos los fierros para la campaña rosa, nutrida de banners, pasacalles, carteles, volantes, actos, reuniones con vecinos y hasta una coffee rave, una fiesta matutina (esta será por la tarde) que combina música electrónica y café de especialidad en modo Palermo.

No es sencilla la tarea para Pablo Nicoletti, el presidente del radicalismo platense que encabeza la boleta rosa. Tiene que llegar al 16,6% para conseguir una banca, que en los sondeos previos se repartirían el peronismo y LLA. Las mediciones que manejan en las dos fuerzas los dan en un empate virtual, tal vez con algo de ventaja para el peronismo. Otros estudios dan muy fuerte a Fuerza Patria, incluso con la chance de quedarse con cuatro de las seis bancas.

Embed Elecciones 2025 - Cierre de Listas Buenos Aires

Cómo se distribuyen las bancas en la Octava sección

Hoy los escaños están repartidos entre el peronismo y lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio: Archanco, Iañez, Juan Malpelli (UP), Claudio Frangul (Acuerdo Cívico - UCR+GEN), Fabián Perechodnik y Julieta Quintero Chasman (PRO). Los tres primeros repetirán las candidaturas de 2021 en una decisión estratégica para no romper la unidad.

LLA se quedó con la hegemonía de las candidaturas y, detrás de Adorni, colocó a Quintero Chasman, quien responde a Diego Santilli y buscará repetir, y a Juan Osaba, uno de los armadores provinciales libertarios; responde al esquema del coordinador Sebastián Pareja. Si Nicoletti no logra ingresar, el radicalismo habrá perdido su única banca en la sección, mientras que el PRO quedará con una de las dos que consiguió hace cuatro años, cuando Juntos se quedó con el 46% de los votos, contra el 34% que sumó el Frente de Todos.

En las elecciones ejecutivas de 2023, Alak venció por menos de mil votos a Julio Garro y le arrebató la intendencia. A pesar del inevitable ensayo de sumar lo que consiguió en aquel momento JxC y con lo cosechado por LLA (18,5%), las mediciones hoy no estarían en esos valores. Incluso alguna encuesta arroja que el peronismo podría quedarse con cuatro de las seis bancas en disputa y romper con el 3-3 que rige desde 2021.