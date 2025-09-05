ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Buenos Aires: quiénes son los 14 intendentes que asumirán en la Legislatura

Hay seis jefes comunales de Fuerza Patria que no se mudarán al Parlamento. Uno, en duda. Magario seguirá como vice y Katopodis todavía no define.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Tres de los intendentes y una intendenta que avisaron que no son testimonales.&nbsp;

Tres de los intendentes y una intendenta que avisaron que no son testimonales. 

Notas Relacionadas
Julio Zamora y Malena Galmarini 
RUMBO AL 7-S

Zamora vs. Malena, la pelea de fondo que se reedita en la Primera sección

Por  José Maldonado

Casos aparte son los de Verónica Magario y Gabriel Katopodis: mientras la vicegobernadora continuará en el cargo, el titular de Infraestructura y Servicios Públicos todavía no confirmó si dejará o no el Ministerio, aunque en un primer momento desde su entorno dijeron que asumiría.

Entre los intendentes que firmaron para ser parte de una lista, 14 son Fuerza Patria, cuatro son de Somos Buenos Aires y dos de Alianza La Libertad Avanza. Sólo el peronismo usará el formato de candidaturas testimoniales: en todos los casos se trata de alcaldes que decidieron encabezar las listas de sus distritos para traccionar la boleta de abajo hacia arriba.

De esta manera, la Legislatura será refugio de un grupo importante de pesos pesados que darán la batalla política, convirtiendo la Cámara de Diputados y el Senado bonaerense en la caja de resonancia de enfrentamientos entre los distintos partidos, pero también entre las tribus internas.

Asamblea.jpeg
Legislatura bonaerense-Recinto

Legislatura bonaerense-Recinto

Los intendentes que se mudarán a la Legislatura

Postulantes al Senado

Fuerza Patria:

  • Mario Ishii (José C, Paz)
  • Germán Lago (Alberti)
  • Marcos Pisano (Bolívar)

La Libertad Avanza

  • Diego Valenzuela (Tres de Febrero)
  • Guillermo Montenegro (General Pueyrredón)

Somos Buenos Aires

  • Julio Zamora (Tigre)
  • Pablo Petrecca (Junín)
  • Maximiliano Suescun (Rauch)
  • Guillermo Britos (Chivilcoy)

Postulantes a la Cámara de Diputados

Fuerza Patria

  • Mayra Mendoza (Quilmes)
  • Mariano Cascallares (Almirante Brown)
  • Diego Nanni (Exaltación de la Cruz)
  • Alejandro Acerbo (Daireaux)

El intendente concejal

De la tropa de intendentes de Fuerza Patria que encabezan las listas de sus distritos, solo el jefe comunal de Berisso, Fabián Cagliardi, le anticipó a Página 12 que asumirá la banca en el Concejo Deliberante “porque los municipios están organizados”. No es lo que manifiestan otros de sus pares, como Juan José Mussi (Berazategui) y Mario Secco (Ensenada), que confirmaron que sus candidaturas son testimoniales. Por otra parte, un intendentes que aún no tiene resuelto si asumirá o no: Jorge Ferraresi, que se postula para el Concejo Deliberante de Avellaneda.

Un caso particular es el de Britos, que ante CNN Radio dejó la puerta abierta para regresar a la intendencia, de ser necesario: "Si tengo que volver, pido licencia del Senado y vuelvo”, dijo.

Fabián Cagliardi.jpeg

El no a las testimoniales

Quien llevó la voz cantante en contra de las candidaturas testimoniales durante las negociaciones de Fuerza Patria fue Cristina Fernández de Kirchner, por lo que toda su tropa sigue sus directivas y, en caso de ser electos, asumirán. Mayra Mendoza explicó que lo que buscan es “representar” y que las candidaturas testimoniales no aportan a una sociedad que en gran parte no se se siente representada.

En diálogo con Letra P, el intendente de Bolívar, Marcos Pisano, que va segundo en la lista de senadores de la Séptima sección electoral, afirmó que va a asumir y además se mostró confiado: “vamos a ganar la sección”, dijo. También fueron contundentes desde José C. Paz: “Nosotros no somos testimoniales, Mario (Ishii) va a asumir”, dijo a este medio su secretario de Gobierno, Pablo Mansilla.

Temas
Notas Relacionadas
Guillermo Montenegro y Fernanda Raverta.
RUMBO AL 7-S

Montenegro vs. Raverta, el clásico marplatense que se reedita por un lugar en el Senado

Ya se enfrentaron dos veces en elecciones ejecutivas por la intendencia de Mar del Plata, en ambas ganó el jefe comunal. El nuevo choque de modelos.
Cristina Fernández de Kirchner, a disposición de la campaña
RUMBO AL 7-S

Cristina, "a disposición" de la campaña

Sin diálogo con Axel Kicillof, participará de manera remota a pedido de cada postulante. Contragolpes a Javier Milei y Massa sumado a las visitas en San José.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La legisladora de PRO Patricia Glize propuso declarar personalidad destacada porteña a Eduardo Kovalivker, el principal accionista del laboratorio Suizo Argentino.
MAL TIMMING

Ciudad: una legisladora del PRO propuso declarar personalidad destacada al dueño de la Suizo Argentina

Por  Francisco Basualdo
José Mayans, jefe de UP en el Senado, donde Javier Milei sufrió una derrota. 
REBELIÓN EN EL NIDO DE RATAS

Emergencia en discapacidad: la oposición le volteó el veto a Milei y la norma debe aplicarse

Por  Mauricio Cantando
Pablo Petrecca, intendente de Junín 
ELECCIONES | 7 DE SEPTIEMBRE

Petrecca: "Somos Buenos Aires le va a ganar al kirchnerismo en la Cuarta sección"

Por  José Maldonado
Ezequiel Atauche, presidente del bloque La Libertad Avanza del Senado: el único senador del NOA que votó en favor del veto de Javier Milei a la emergencia en discapacidad.
EL VIOLETA DESTIÑE

Más lejos de Milei: el Senado volvió a mostrar el giro de los gobernadores del norte

Por  Ramiro Garrocho