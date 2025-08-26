La Cuarta sección pone en juego siete bancas del Senado en una mesa de tres.

En la Cuarta sección, noroeste de la provincia de Buenos Aires, el domingo 7 de septiembre se pondrán en juego siete bancas del Senado, en una contienda que tendrá tres actores centrales: a la pulseada entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza (LLA), se suma Somos Buenos Aires, que se proyecta como tercera fuerza con chances de romper la polarización.
El actual reparto de bancas (tres en manos del peronismo y cuatro controladas por sectores que formaron parte de Juntos por el Cambio (JxC) podría alterarse si se confirmaran las proyecciones de una elección de tercios.
El armado de Somos Buenos Aires
El armado de la tercera vía (Somos) se apoya en el poderío territorial de dos intendentes que integran la lista seccional: el jorgemacrista Pablo Petrecca, de Junín, y Guillermo Britos, de Chivilcoy, los dos municipios con mayor cantidad de votantes de la Cuarta. Empuja, también, María José Gentile, la intendenta PRO de Nueve de Julio que, como el juninense, le dijo NO al armado libertario.
Juntos, esos tres municipios representan el 34% del padrón de la sección, conformada por 19 distritos, de los cuales 11 están en manos del peronismo, cinco son del radicalismo y dos reportan al PRO no mileísta. Britos se autodefine vecinalista.
La ley provincial 14.836 impulsada en 2016 por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, y respaldada por el Frente Renovador de Sergio Massa, prohíbe más de una reelección consecutiva para intendentes, bancas legislativas y consejerías escolares. Es por eso que las elecciones para cargos en los Concejos Deliberantes serán cruciales para los jefes y jefas territoriales que deben construir un sucesor o sucesora para 2027.