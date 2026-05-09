La interna del peronismo en el Congreso: cinco tribus en un mismo espacio

La interna del peronismo tiene su correlato en el Congreso . Si bien las fugas fueron mínimas, en los bloques del PJ de ambas cámaras conviven al menos cinco espacios que mantienen distintas posiciones respecto a las próximas elecciones y agendas legislativas propias. Las líneas están cada vez más marcadas, aunque hay actores que cruzan de vereda.

Los grupos más visibles son 1) La Cámpora, 2) los federales, 3) el sector que apoya a Sergio Uñac , 4) el massismo y 5) el espacio de Axel Kicillof , que asoma con menos nitidez. Los jefes de las dos bancadas, Germán Martínez (en Diputados) y José Mayans (en el Senado), lograron que las tribus convivan, pero no pueden ocultar las internas .

Si bien la integración de cada uno de estos subespacios es difusa y la mayoría de los legisladores peronistas siguen sin etiqueta, quienes sí se las calzan se preocupan por exhibirlas: presentan proyectos, emiten comunicados y hacen actos. En los próximos días, tal vez compitan por sumar aliados de otros bloques y posicionarse para liderar un eventual frente electoral.

De todos modos, la prueba de convivencia no será en el parlamento, sino en el PJ nacional, que tendrá su Congreso el 19 de mayo. Ese día podría definirse una fecha para la elección de autoridades partidarias. Tras la detención de Cristina Fernández de Kirchner , Mayans y Martínez quedaron como autoridades. Serán los encargados de gestionar la unidad.

Los grupos del peronismo

La Cámpora no es predominante en los bloques peronistas, pero sigue siendo una marca registrada. Este año oficializaron sus armados en cada cámara, con agenda y comunicación propia.

Máximo Kirchner lidera esta tribu, que tiene 14 de los 93 miembros de Unión por la Patria. En las próximas semanas, el diputado subirá el perfil para empezar a posicionarse en el nuevo escenario político. Su plan es presentar proyectos que puedan atraer otros bloques políticos y así subir el precio de la franquicia en el peronismo.

máximo kirchner Cámara de Diputados Máximo Kirchner impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia energética

En Diputados, La Cámpora la representan también Javier Andrade, Lucía Cámpora, Paula Penacca (CABA); Fernanda Diaz, Matías Molle, Horacio Pietragalla Corti, Luciana Potenza, Rodolfo Tailhade y Luana Volnovich (PBA); Florencia Carignano, Alejandrina Brogatta (Santa Fe), Julieta Camo (Chaco) y Gabriela Estévez (Córdoba).

En el Senado, hay cinco anotados por La Cámpora de los 25 miembros que tiene interbloque peronista, que se llama Populares. Son Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Eduardo “Wado” de Pedro (PBA), Mariano Recalde (CABA), Ana Marks (Río Negro) y María Celeste Giménez Navarro (San Juan).

La Cámpora fija sus posturas y las informa públicamente. Por caso, esta semana, las diputadas Cámpora y Estévez y la senadora Fernández Sagasti repudiaron el proyecto de Javier Milei para modificar la ley de zonas frías, sancionada en 2021 por impulso de Kirchner. Las gacetillas camporistas incluyen las declaraciones de cada miembro de la tribu en sesiones o medios de comunicación.

El sector de Uñac

En Diputados hay dos armados bien marcados en el bloque UP, que se mueven de forma independiente, con actividades y gacetillas diarias. Una es la liderada por Uñac, que es senador nacional y el último fin de semana anunció su intención de ser candidato a presidente.

El exgobernador de San Juan le blanqueó esa pretensión a CFK, durante una visita al departamento donde cumple prisión domiciliaria. De esa reunión, Uñac salió con una propuesta: definir la candidatura presidencial con una interna cerrada y por regiones.

Sergio Uñac Senado

Esa idea perdió sentido porque el Gobierno no tiene los votos para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El sanjuanino no tiene socios firmes en el Senado, aunque algunos de sus compañeros lo creen cercanos a Juan Manzur.

En la cámara baja armó su banda. La integran sus coterráneos Cristian Andino, Jorge Chica; los porteños Santiago Roberto y Nicolás Trotta; el chubutense José Glinski y el jujeño Guillermo Snopek, quien juega en todos los equipos: fue a eventos de los Federales y visitó a la expresidenta en su prisión domiciliaria.

Este grupo comunica todas sus actividades y una de las principales fue la creación del Índice de Vulnerabilidad Familiar. Según señaló, en enero esta cifra subió cinco puntos y tiene nueve meses de deterioro.

Uñac intenta sumar a referentes de sus excolegas, como Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quitela (La Rioja), pero ambos prefieren alejar a sus legisladores de peleas tribales. Muchos los ven cercanos a Kicillof, aunque los Federales también los llaman a diario.

Los Federales se lanzaron

El 1 de mayo se oficializó la línea "Federales," que está integrado por intendentes y legisladores que no se sienten cómodos con el kirchnerismo. El padrino de este sector es el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, protagonista del acto de Parque Norte.

En Diputados se hicieron sentir desde el 10 de diciembre, cuando pelearon sin éxito por quedarse con la vicepresidencia del bloque. El cargo lo pidieron los dos referentes de este bando: la bonaerense Victoria Tolosa Paz y el entrerriano Guillermo Michel.

DSC_8990 Victoria Tolosa Paz, integra el nuevo sub bloque de Unión por la Patria en Diputados.

El reclamo no fue tomado en cuenta por la conducción de la bancada, que lideran Martínez y la camporista Penacca. No hicieron más que ampliar las diferencias, que continuaron hasta hoy. Otros federales son Kelly Olmos, exministra de Trabajo del gobierno de Alberto Fernández; el mendocino Emir Roberto Félix, el chubutense Juan Pablo Luque, el puntano Ernesto Alí, la entrerriana Marianela Marclay y el tucumano Carlos Cisneros.

Por el Senado aparece el santafesino Marcelo Lewandowski, único miembro de la cámara alta que se mostró con los enemigos del kirchnerismo. En enero, los federales de Diputados ganaron páginas en los medios con sus propuestas para combatir el endeudamiento de las familias.

Esta iniciativa la suscribieron también tres diputados ajenos a UP: Pichetto y Nicolás Massot (Encuentro Federal) y Natalia de la Sota, que tiene un monobloque. Este trío es el que promueve la continuidad de las PASO con una interna entre Kicillof y figuras externas, como el banquero Jorge Brito.

Massa y Kicillof

Aunque su voz no volvió a oírse, Massa mantuvo su minitropa en Diputados, que cuando es necesario se hace oír. El grupo lo integran Micaela Morán, Ramiro Gutiérrez, Diego Giuliano, Sabrina Selva, Cecilia Moreau, Jorge Araujo, Sebastián Galmarini, Jimena López y Mariana Salzmann.

Axel Kicillof y Sergio Massa

Galmarini es el jefe indiscutido, por su condición de socio fundador del Frente Renovador y de diálogo permanente con Massa. Moreau tiene más peso en el bloque (continúa siendo vicepresidenta de la cámara baja), pero ese rol también le da una buena relación con el kirchnerismo.

Kicillof nunca quiso armar sub-bloques legislativos, pero la valoración que tiene por ser gobernador le fue generando aliados. El principal es Hugo Yasky, uno de los referentes históricos de la CTA. En La Cámpora tratan de quitarle protagonismo y hasta hubo quejas a Martínez por la participación del sindicalista en las sesiones.

No es el único kicillofista confeso: Juan Marino, uno de los diputados más activos de UP, se referencia en Andrés Lorroque, ministro y armador principal del mandatario bonaerense. Tienen diálogo político con La Plata también Hugo Moyano (h) y los excancilleres Santiago Cafiero y Jorge Taiana. Están listos para levantar la voz por Kicillof, cuando lo pida. De eso se trata la interna peronista.