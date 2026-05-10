ATN, glaciares y petróleo: Ziliotto busca que La Pampa sea un faro nacional contra Milei

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, exige que Nación devuelva la plata que se quedó de los ATN. FOTO: www.radiokermes.com

El gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto es parco en la victoria y en la derrota. Por eso, sin palabras altisonantes, pero con algunos triunfos que esta semana metió en su mochila, busca poner en el candelero a su provincia como ejemplo de la resistencia contra el pisoteo del federalismo que, entiende, encarna Javier Milei .

LIBERTARIOS VS. FEDERALES La Corte Suprema avaló un reclamo de Ziliotto por los ATN y le exige respuestas al Gobierno

La Pampa se propone como faro nacional con la puerta que encontró en la Corte Suprema de Justicia para discutir el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional , un paso que no dio ninguna otra provincia y en la que apareció un mensaje del máximo organismo judicial en un contexto de sacudones para el gobierno de Milei.

La provincia también podría sacar la chapa como capital nacional de la defensa de los glaciares, porque Ziliotto generó la jugada de un amparo colectivo ambiental en el Juzgado Federal de Juan José Baric , que absorberá desde esa oficina todo otro planteo que haya contra las reformas a la ley.

El jefe del Ejecutivo pampeano, con esas peleas, se pone también en el centro de una difusa escena nacional, en la que el peronismo acomoda sus bultos en el viaje y por ahora no encuentra un liderazgo claro . Los gobernadores del justicialismo, en sus grupos de chat, analizan lo que viene y diagraman de modo estratégico , muchas veces sin mostrar todas las cartas, cuáles serán sus alineamientos o ambiciones.

Sergio Ziliotto junto a otros gobernadores peronistas: el pampeano teje en lo nacional y cuida la quinta local.

Desde ya, Ziliotto confronta desde allí con la representación local de La Libertad Avanza, encarnada claramente en el diputado nacional Adrián Ravier, que tiene sus propios rumbos y obstáculos para generar un rejunte de los otros partidos para terminar con el invicto del PJ. Comunidad Organizada aceptó un “entendimiento”, mientras la UCR y el PRO deshojan la margarita.

El gobierno pampeano está convencido de que la puja final de 2027 será entre peronismo y antiperonismo, tanto a nivel nacional como en las provincias, donde las elecciones serán una especie de espejo, a veces adelantado, de la discusión central.

El mensaje de la Corte Suprema

Uno de los triunfos de la semana para Ziliotto fue el mensaje de la Corte. Le hizo lugar a una demanda que se presentó en mayo de 2024. Representó a la provincia el jerarquizado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, un gesto de lo que La Pampa espera de ese expediente.

También fue una movida posterior al enfrentamiento público que por ese tema tuvieron Ziliotto y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. La acusación es que Milei y Toto Caputo como ministro de Economía “se han apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen”.

corte suprema de jusiticia ministros Los ministros de la Corte Suprema de Justicia le dieron a Nación un plazo de 60 días para que responda.

La exigencia es que los recursos correspondientes al uno por ciento asignados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional integren la masa de fondos coparticipables y sean distribuidos automáticamente. Así lo establece la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.

Los supremos le dieron 60 días al gobierno para que responda y alimentaron esa idea de La Pampa como faro nacional. Si la Corte le da la razón a la provincia, lo mismo tendrá que hacerse práctico con el resto de los territorios federales. Encima, el paso cortesano se produce en un escenario resbaladizo para el gobierno nacional y el gobernador lo sabe. “Vamos a defender cada peso que nos corresponde frente a un modelo que castiga a las provincias y debilita el federalismo”, dijo.

Vale recordar que La Pampa ya obtuvo en la Corte el único derrame financiero del gobierno libertario, un acuerdo bajo vigilancia judicial para la devolución de los fondos previsionales que se habían retenido es el único ingreso nacional considerable a la caja provincial.

La Pampa encabeza la lucha por el agua

Otro asunto judicial pone a La Pampa bajo los focos del país tiene que ver con la La Ley de Glaciares. El juez federal Juan José Baric absorberá la totalidad de los amparos que se presenten contra las reformas aprobadas por el Congreso, gracias a que el primer planteo colectivo ambiental lo motorizó el gobierno pampeano junto a la universidad y dos señeras organizaciones defensoras de los recursos hídricos.

Baric ya rechazó el pedido de urgente suspensión de la ley, que era una de las peticiones. Pero la cuestión de fondo, la constitucionalidad o no, está en su ámbito. El reclamo por el agua es en La Pampa una bandera con alto impacto popular, desde el “robo del Atuel”, otra gesta que se resolvió en el Poder Judicial.

ziliotto-glaciares-dos La fiscal de Estado Romina Schmidt, el gobernador Sergio Ziliotto y el rector de la UNLPam Oscar Alpa, al anunciar el amparo colectivo ambiental.

“Somos coherentes, no había otra alternativa que ese planteo”, dijo Ziliotto. Las organizaciones ambientalistas ponen como ejemplo la movida pampeana y en el Juzgado ya cayó la demanda más importante y masiva, que tiene unas 850 mil firmas personales además de la banca de Greenpeace, otras organizaciones ambientalistas y múltiples asambleas populares.

Petróleo, Patagonia y ambiente

La cuestión ambiental fue uno de otro de los aspectos en que La Pampa no quiso dar pasos hacia atrás durante el debate sobre el futuro del área petrolera de Medanito, en la zona pampeana que es Patagonia por excelencia.

La aprobación del proyecto oficial, con respaldo opositor extendido, fue a contramano de las sugerencias de modificación de la ley que reclama un “libre deuda ambiental” a cualquier empresa que quiera participar de la licitación que se viene. Esa medida había sido agitada porque impidió la participación de Petroquímica Comodoro Rivadavia.

lovera y la oposicion El jefe del bloque peronista, Daniel Lovera, pacta con la oposición el voto por Medanito. FOTO: El Diario de La Pampa.

En su avanzada federalista, Ziliotto, que por estas mismas cuestiones salió con los tapones de punta contra el RIGI, también se jacta del modo en que La Pampa define las adjudicaciones de áreas energéticas: en la Legislatura y con mayoría especial, mientras otras provincias se habituaron a las prórrogas por decreto Ejecutivo.

Medanito demostró que la unidad hasta que duela que se propone el peronismo con vistas a 2027 tiene garantías en lo institucional, aunque la puja partidaria está en pleno proceso y se activarán más ruidos cuando llegue la hora de las candidaturas.

Para Sergio Ziliotto, la mejor campaña es la gestión

El gobierno pampeano cree que la hora de las urnas queda lejos. “Nadie tiene nafta para un año y medio de campaña”, aseguran. El calendario provincial recién se fijará cuando en el Congreso se defina la discusión por las PASO.

Ziliotto se arma de paciencia, mide y repite como un karma entre los suyos: “la mejor campaña es la gestión”. No se traman cambios de gabinete y las energías están puestas en dar respuesta ante la estrechez financiera. Ya van 8 meses sucesivos en que los ingresos por coparticipación y recaudación van a la baja.

Mientras tanto, el ziliottismo interpreta que, en el sabido contexto, “mal no les va” y enumera los programas en marcha, Salud atajando penales, la obra pública que reemplaza el abandono nacional, el incremento de salarios por encima de la inflación y el pago de esos sueldos al día. En lo concreto, reafirma su apuesta al programa productivo que se anunció el 1 de marzo.