Manuel Adorni es criptonita para Javier Milei, pero Milei ama a Adorni

A esta altura, todo el mundo sabe que Manuel Adorni es para Javier Milei como la criptonita para Superman : cuanto más cerca esté del jefe de Gabinete, más se debilita el Presidente, pero el mandatario sigue ofreciendo impresionantes pruebas de su amor incondicional al vocero muteado, en un curiosísimo caso de Síndrome de Estocolmo.

Por qué Milei sostiene a Adorni , pero, más aun, por qué lo hace exponiéndose tan brutalmente a la lluvia ácida que cae sobre el ministro coordinador y lo corroe a él, es un misterio que Letra P , toda la comunidad del análisis político y la política misma no consiguen desentrañar. La casta está atónita.

A la miríada de hipótesis ensayadas por esos sectores, ganados por la incredulidad y el estupor, se suma -ahora- una basada en la novedad recién salida de la Caja de Pandora que ha resultado ser el vocero, un horno industrial que cocina escándalos que salen como pan caliente cada mañana, sin descanso siquiera los fines de semana: Milei y su jefe de Gabinete compartirían la pasión por la timba financiera digital. O los negocios en esas pistas de la supermodernidad, más bien.

Según informó Lucía Salinas en Clarín , la Justicia "detectó que el jefe de Gabinete movió fondos a través de criptomonedas cuando se desempeñaba como vocero del Gobierno".

"Aunque la cantidad de critpoactivos y fondos que movió se mantiene bajo reserva, los investigadores detectaron que esos movimientos se hicieron durante 2024 y que por eso deberían estar informados en la última declaración jurada que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción. Pero esos datos no aparecen declarados", precisó la periodista.

Nada sorprende en la dimensión descosida libertaria, pero menos esto. No solo porque no es más que un ladrillo más en la pared de las inconsistencias patrimoniales del jefe de Gabinete y por la valoración positiva que el Presidente hace de quienes operan en la economía por debajo del radar del Estado y sus regulaciones -los evasores son héroes, ha dicho-, sino porque, como reveló Irina Hauser el 26 de marzo en Página 12, el portavoz que perdió la voz quedó pegado al escándalo $LIBRA cuando se conocieron chats que daban cuenta de que "tenía todo listo para ser el vocero principal del Tech Forum 2025", el encuentro que terminó cancelado por el estallido del culebrón de la criptoestafa a partir del tuit promocional del Presidente, publicado y borrado cinco horas después en febrero de ese año.

La presidencia por Manuel Adorni

Milei sigue defendiendo a Milei como a un hijo, a pesar de que lo hunde como un salvavidas de plomo: todas las encuestas muestran un declive pronunciado de la imagen del Presidente y de su gobierno que se corresponde con el inicio del culebrón que protagoniza el ministro coordinador.

La novedad es que el mandatario no lo respalda a través de voceros que podrían saltar como fusibles más o menos inocuos si las evidencias terminaran por condenar al investigado, sino que lo hace él mismo, eliminando de un plumazo todos los escudos que, según las máximas que rigen la política, se colocan delante del jefe de Estado para proteger, justamente, al funcionario designado que ostenta la representación de la voluntad popular y el liderazgo político de un proyecto de gobierno que debe cumplir un mandato constitucional para preservar al país de crisis institucionales de efectos siempre devastadores.

Milei sale en televisión y, sacado, pone sus manos y su presidencia en el fuego por Adorni. Se inmola en nombre de la honradez de su vocero sin palabras y jura que el jefe de Gabinete no se va, "ni en pedo". Así, se encadena al salvavidas de plomo: se obliga a sostenerlo en el cargo al precio de seguir despellejándose. Si lo soltara, ¿podría volver a flotar o el casco de su investidura quedaría tan agujereado que igual se vendría a pique?

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Milei también lo defiende en privado, en la intimidad de la Casa Rosada, un espacio que en tiempos de crisis se convierte en un colador por donde se filtra todo.

Javier Milei y su gabinete Javier Milei volvió a empoderar a Manuel Adorni frente a su gabinete.

Lo hizo el viernes, en una reunión de gabinete que fue una caldera. Lo cuenta Jorge Liotti este domingo en La Nación: el Presidente "fue muy enérgico en la defensa de su jefe de Gabinete, argumentó que confiaba plenamente en su inocencia, dijo que haría lo mismo por cualquiera de sus ministros si estuvieran en similar circunstancia, y profirió insultos irreproducibles al periodismo, según su visión, el culpable absoluto del escándalo. Después de hablar, y frente a un intento de Patricia Bullrich por abrir un debate sobre el tema, se paró, saludó y se fue. No se trataba de una conversación; era la comunicación de la línea oficial a seguir".

Javier Milei, con los vicios pero sin los anticuerpos de la casta

"Una encuesta nacional revela un quiebre profundo entre el gobierno de Javier Milei y una mayoría de la sociedad. Según el relevamiento, el 66,6% de las personas consultadas cree que la administración libertaria terminó formando parte de la 'casta', el mismo entramado político al que había prometido combatir desde su llegada al poder", escribió Susana Maidana en Letra P.

El diagnóstico popular expresado en ese sondeo se refiere, vale interpretar, a los vicios que el Presidente terminó incorporando de la política profesional.

Lo que no copia el mandatario son aquellas normas no escritas que configuran el manual de procedimientos del managment político que la casta respeta como mandamientos religiosos, un poco por instinto de supervivencia, pero en buena medida por una conciencia institucional que Milei, por su carácter volcánico y por su condición de outsider antisistema, el que lo llevó de la noche a la mañana al poder y lo consagró como ídolo popular de una sociedad desencantada con lo políticamente correcto, no tiene ni puede tener, porque lo vaciaría de sentido.

Como sea, Milei está cometiendo la temeridad de jugar al rey, que es él mismo y está quedando desnudo. Si falla, no queda más que jaque mate.