Vaca Muerta: YPF se sumó al proyecto de Mindlin para industrializar el gas del petróleo

La petrolera de control estatal YPF acordó vender a Transportadora de Gas del Sur ( TGS ) el gas asociado a la extracción de petróleo en Vaca Muerta . La empresa, controlada por Marcelo Mindlin y la familia Sielecki , busca transformarlo en líquidos del gas natural (NGL) para exportar etano, propano, butano y gasolina natural.

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El presidente de YPF, Horacio Marín , confirmó que la compañía garantizará por 15 años la provisión de ese gas que surge con el petróleo que se extrae mediante el fracking de los intersticios de la roca madre neuquina. Ese gas se toma y se industrializa o se libera al aire en las perforaciones del yacimiento.

Así Vaca Muerta se potencia como nuevo motor de la economía nacional, el complejo energético arrojó un superávit de unos u$s 3844 millones el primer cuatrimestre del año.

TGS invertirá u$s 3000 millones en una planta de Neuquén , en un poliducto de 573 km y en dos plantas para procesar y almacenar 2,7 millones de toneladas anuales de productos de esos gases en la localidad de General Cerri, partido bonaerense de Bahía Blanca.

Marcelo Mindlin Vaca Muerta TGS Marcelo Mindlin, socio en TGS, aprovecha el crecimiento de Vaca Muerta.

“Hace más de 25 años que Argentina no concreta un proyecto de procesamiento de líquidos y es el más grande de la historia", dijo Mindlin a la revista Forbes. El empresario ya adelantó que el proyecto será presentado para aplicar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con el que logrará exenciones impositivas y aduaneras, además de estabilidad fiscal por 30 años.

Allí aprovechará el gas de petróleo para industrializarlo y separar los NGL, cuyo precio de exportación es de u$s 400 por tonelada, lo que indica más valor agregado a las ventas externas.

El etano alimenta plantas petroquímicas; de la conjunción del propano y el butano surge el GLP que, por ejemplo, se utiliza en las garrafas; y la gasolina natural se usa como materia prima en refinerías. Se prevén ventas por u$s 1200 millones al año.

Además de YPF, se sumarían Pluspetrol y Chevron

Además de YPF, otras productoras de Vaca Muerta podrían abastecer el proyecto de TGS. Entre ellas aparecen Pluspetrol, cuarto productor de petróleo del país y controlada por las familias Poli y Rey, y Chevron, una de las principales petroleras internacionales, que tiene entre sus accionistas al fondo BlackRock. En el sector aseguran que, a medida que crezca la producción, la mayoría de las operadoras de la cuenca terminarán aportando gas al sistema.

Actualmente, Argentina cuenta con dos plantas dedicadas a la separación de líquidos del gas natural (NGL): la de TGS, que está en proceso de ampliación, y la de Compañía Mega, integrada por YPF, Petrobras y Dow.

La iniciativa de TGS está directamente vinculada a la expansión de la infraestructura para evacuar el petróleo de Vaca Muerta.

Marin-ypf-gobernadores-patagónicos vaca muerta Horacio Marín, ceo de YPF, con gobernadores patagónicos en Vaca Muerta

El principal motor es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), la obra que YPF desarrolla junto con Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell y Tecpetrol. El proyecto, que ya supera el 65% de avance, permitirá transportar hasta 500.000 barriles diarios desde la cuenca neuquina hasta Punta Colorada, en Río Negro.

Con la puesta en marcha del ducto, prevista para el primer trimestre de 2027, la producción petrolera de Neuquén podría pasar de los actuales 600.000 barriles diarios a más de un millón. Ese crecimiento implicará también un fuerte aumento del gas asociado que surge junto con la extracción de crudo.

Argentina LNG, un proyecto distinto

El acuerdo entre YPF y TGS se desarrolla por fuera de Argentina LNG, la iniciativa que impulsa la petrolera de mayoría estatal junto con la italiana ENI y la emiratí Adnoc, con inversiones estimadas en unos u$s 50.000 millones.

A diferencia del esquema con TGS, ese proyecto está enfocado en la producción y exportación de gas natural proveniente de Vaca Muerta. Se trata del denominado "gas húmedo", que contiene componentes con valor comercial que pueden ser separados e industrializados. El desarrollo estará ubicado en el golfo San Matías, en la costa de Río Negro.

La primera etapa contempla la obtención de etano, propano, butano y gasolina natural. Luego, el gas seco remanente —similar al que abastece la red domiciliaria— será sometido a un proceso de enfriamiento para transformarlo en Gas Natural Licuado (GNL), lo que permitirá su transporte y exportación a mercados internacionales.

El rol de TGS en la cadena de valor

El proyecto de TGS aprovechará el gas asociado que surge de los pozos petroleros de Vaca Muerta. En la planta de Tratayén, en Neuquén, la compañía separará los líquidos del gas para obtener etano, propano, butano y gasolina natural.

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Esa mezcla de productos, conocida en la industria como "la sopa", será transportada a través de un poliducto hasta General Cerri, en el sur bonaerense. Allí se realizará el procesamiento final y el almacenamiento de los NGL, que luego se exportan a mercados como Brasil, Chile y distintos países de Asia.

YPF también abastece con gas de Vaca Muerta a Compañía Mega, el mayor procesador de líquidos del gas natural de la Argentina, ubicado en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca.

En esa planta se separan los distintos componentes del gas. Petrobras utiliza la gasolina natural en sus refinerías, Dow adquiere etano para producir polietileno e YPF compra propano y butano para abastecer a YPF Gas. Además, Mega exporta parte de su producción a mercados externos.