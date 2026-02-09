Reidel, el "genio" de Javier Milei: de hombre nuclear y teórico para el Nobel a las sombras de la corrupción

Demian Reidel se convirtió este viernes en el nombre de otro escándalo de presunta corrupción que sacude al gobierno de Javier Milei , habituado pero, hasta ahora, inmune a esas desventuras, como quedó demostrado en las elecciones legislativas de octubre

El asesor presidencial renunció este lunes a la presidencia de Nucleoléctrica Argentina S.A. tras quedar bajo sospecha de presunta corrupción debido a que saldó deudas personales por 825 millones de pesos en apenas 18 días. Lo hizo el mismo día en que Diego Spagnuolo , ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ), fue procesado asociación ilícita, fraude y sobornos.

El funcionario renunciante dijo que obtuvo los fondos de operaciones “transparentes” que “constan en su declaración jurada” y afirmó que en el 2018 “compró con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario” en nuestro país y que “tomó financiamiento puente contra el activo para tener liquidez”.

Reidel se había recibido de hombre nuclear del gobierno de Milei en diciembre de 2024, cuando ejercía el rol de jefe del Consejo de Asesores Económicos.

Por su formación académica en el área y por ser una figura clave de la administración libertaria, Milei había confiado en este "genio", como lo define, para desarrollar el Plan Nuclear Argentino (PNA).

El 21 de enero pasado, Reidel publicó en Twitter el paper con el que el Presidente espera obtener el premio Nobel de Economía. El texto se llama Cuando regulación mata crecimiento y es un traje a medida del apetito monopólico de las grandes tecnológicas, como explicó Esteban Rafele en Letra P.

Quién es el supernerd preferido de Javier Milei

Reidel había ganado influencia y poder en el Gobierno a fuerza de su agenda internacional, forjada en su paso por gigantes de Wall Street como Goldman Sachs y JP Morgan, un clásico de los CV libertarios.

Nació en Bernal, partido bonaerense de Quilmes, y desde niño se destacó por su inteligencia. Es un mutante intelectual: estudió ingeniería en la Universidad Nacional de La Plata y desde allí saltó al Instituto Balseiro, en Bariloche, donde se licenció y obtuvo una maestría en física nuclear.

Tiene, además, un doctorado en Economía de la Universidad de Harvard y una maestría en Matemáticas Financieras de la Universidad de Chicago.

El plan nuclear de Javier Milei

Reidel es un recurso humano con base en la educación pública nacional, que descree de la intervención del Estado. Sin embargo, presentó un plan nuclear cuya fortaleza es un reactor modular que desarrolló el INVAP, la empresa estatal de la provincia de Río Negro que funciona con apoyo de la Comisión Nacional de Enegía Atómica (CNEA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Estado por todos lados.

Su lema era "se viene un verano nuclear". Consideraba que Argentina está a la vanguardia mundial con la tecnología en reactores nucleares.

reidel milei.jpg Demian Reidel, el hombre nuclear de Javier Milei

El asesor presidencial aseguraba que estos reactores podrían abastecer la demanda de energía eléctrica para el desarrollo del polo de Inteligencia Artificial (IA) en la Patagonia, una de las apuestas más ambiciosas de Milei.

Mentor chileno

Reidel hizo su fortuna personal en el sector financiero. En 2007, en Nueva York, cofundó y fue gerente principal en QFR, un fondo de cobertura macro global especializado en inversiones en divisas, renta fija y crédito.

Él mismo contó que la quiebra de Lehman Brothers, ocurrida en 2008, en el pico de la crisis de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos, los tomó con “seguros en las inversiones” que habían tomado a precios muy bajos y pasaron la crisis sin pérdidas.

Durante su mandato, QFR logró que sus activos aumentaran en más de 3.000 millones de dólares.

Reidel fue miembro del equipo de investigación de mercados emergentes de Goldman Sachs y en JP Morgan, tanto en Nueva York como en Buenos Aires.

daza.jpg El chileno José Luis Daza, número dos de Toto Caputo y "mentor en finanzas" de Reidel.

Su mentor en finanzas es el chileno José Luis Daza, quien fue su socio en el fondo QFR y en junio de 2024 asumió como números dos de Toto Caputo. El tercer socio era David Sekiguchiy, que luego trabajó en el equipo económico que asesoró a Patricia Bullrich en su campaña presidencial.

Margaret Thatcher, musa inspiradora de Reidel y Javier Milei

Reidel habla varios idiomas, incluso puede sostener una conversación en chino (lo aprendió en Harvard). Es un fanático de la cocina y de los perros. También sabe adular, una habilidad que siempre se aprecia en los esquemas de poder.

En cada entrevista dedica un párrafo o dos a resaltar la importancia mundial de la figura de Milei. "Es mágico trabajar con un presidente así”, asegura y sostiene: “Es un privilegio trabajar con Javier y con Karina”. Afirma que Argentina nunca tuvo la importancia mundial que le da Milei.

reidel karina.jpg Demián Reidel con Karina, la hermana del presidente Javier Milei

El asesor presidencial opina que el populismo, encarnado en el kirchnerismo “hipócrita y miserable”, es el generador de todos los males y define al Estado como “una organización criminal”.

En sintonía absoluta con el economista anarcocapitalista reitera su frase de cabecera, tomada de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher: "El socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero... de los demás".

Federico Sturzenegger, su exjefe macrista

Reidel volvió al país en 2015 convocado por Federico Sturzenegger, quien fue presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, al que critica porque “le faltó disciplina fiscal y no lideró el recorte del gasto público”.

Fue uno de los responsables, junto al exministro Alfonso Prat Gay, de la salida del cepo cambiario que hizo Macri a la semana de asumir.

Durante su estadía en el BCRA conoció a Milei. Asegura que el entonces economista y panelista televisivo le dijo: “Cuando sea presidente, te quiero en mi equipo”.

Milei le ofreció el Banco Central, pero Caputo impuso a Santiago Bausili. “Mejor que están ellos, hicieron algunas cosas mejor de las que las hubiera hecho yo”, elogió.

reidel milei meta.jpg Demian Reidel con Javier Milei en Estados Unidos.

Reidel armó la ronda de reuniones y fotos de Milei en el Silicon Valley. Allí el Presidente visitó Open AI, la empresa de Sam Altman que le permitió a Microsoft desarrollar Chat GPT.

Reidel también llevó a Milei a visitar a los ceos de Apple, Tim Cook; Google, Sundar Pichai; Worldcoin, Alex Blaina; y Meta (Instagram, Whatsapp y Facebook), Mark Zuckerberg. Además, lo acompañó a Sun Valley, en el estado de Idaho, la cumbre de mega millonarios que organizada todos los años el banco de inversión Allen & Company.

Con Javier Milei rumbo al Nobel de Economía

Horas antes de que Milei matara a Maquiavelo en el Foro de Davos, su asesor nuclear Demian Reidel publicó Cuando regulación mata crecimiento, una suerte de teoría económica con la que el Presidente espera obtener el premio Nobel de Economía.

El documento "intenta defender una tesis que contradice las regulaciones antimonopólicas de los Estados, muy tensionadas con los avances acelerados de las economías de plataformas y la inteligencia artificial (IA)"l escribió Rafele en este portal.

Today President Milei speaks at Davos: regulation kills growth.



For years, the academy dodged increasing returns because the math gets messy. The solution: partial-equilibrium shortcuts to "prove" the same conclusion: IRS ⇒ regulate.

We've been working on a new…



Demian Reidel (@dreidel1) January 21, 2026

"Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian", había augurado Milei a mediados de 2024. La publicación, sin embargo, por ahora vio la luz en Twitter, no en revistas académicas.