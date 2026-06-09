INDEC: la industria y la construcción volvieron a caer en abril

La industria y la construcción volvieron a caer en abril, según datos del INDEC , y dejaron en evidencia las dificultades para consolidar la recuperación de la actividad en la Argentina de Javier Milei . Ambos sectores registraron una baja interanual de 2,8%, mientras las ramas más castigadas por el ajuste no lograron sostener el rebote observado durante marzo.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) mostró una retracción de 2,8% frente a abril de 2025. Además, acumuló una caída de 2,4% en el primer cuatrimestre. En la comparación mensual desestacionalizada, el indicador retrocedió 2,1%, aunque la serie tendencia-ciclo exhibió una leve mejora de 0,1%.

La foto sectorial mostró un deterioro extendido. Doce de las 16 divisiones fabriles registraron bajas interanuales. Entre las más afectadas sobresalieron maquinaria y equipo (-20,2%), productos textiles (-22,2%), prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%), industrias metálicas básicas (-11,2%) y vehículos automotores y autopartes (-10,7%).

El informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ) reflejó además el impacto de la apertura importadora y de la debilidad del mercado interno. El organismo señaló menores ventas nacionales en maquinaria agrícola, electrodomésticos, indumentaria, calzado, textiles y autopartes, sectores que aparecen entre los más golpeados por la política económica libertaria.

Las ramas industriales más afectadas

La fabricación de maquinaria agropecuaria registró una baja de 29,7% y explicó buena parte del desplome de maquinaria y equipo. También se observaron caídas en tractores y cosechadoras de producción nacional, mientras la fabricación de heladeras, lavarropas y otros bienes durables continuó debilitada por la contracción del consumo.

La siderurgia tampoco logró recuperarse. Las industrias metálicas básicas retrocedieron 11,2% y la producción de acero cayó 19,3%, en un contexto de demanda doméstica debilitada y creciente competencia de productos importados, especialmente provenientes de China, según informó la cámara empresaria del sector.

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La actividad automotriz también mostró números negativos. La producción de vehículos cayó 16,6% y las ventas a concesionarios de unidades nacionales se derrumbaron más de 50%. Aunque las exportaciones hacia Brasil ofrecieron cierto alivio, no alcanzaron para compensar el retroceso del mercado interno.

Entre las pocas excepciones positivas aparecieron sustancias y productos químicos, con un crecimiento de 16,7%, favorecido por la baja base de comparación que dejó la paralización parcial del polo petroquímico de Bahía Blanca durante las inundaciones de 2025.

Construcción: caída mensual, pero mejora en el acumulado

La construcción tampoco pudo sostener la mejora observada en marzo. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una baja interanual de 2,8% y una caída de 4% respecto de marzo en la medición desestacionalizada.

Sin embargo, el sector todavía conserva un balance positivo en el acumulado del año. Entre enero y abril mostró una suba de 2,1% respecto del mismo período de 2025. Además, la serie tendencia-ciclo avanzó 0,3%, su sexto incremento consecutivo.

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Otro dato que destacó el Gobierno fue el desempeño del empleo registrado. Según los indicadores complementarios difundidos junto al informe, en marzo la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado de la construcción creció 2,5% interanual. También aumentó 14,5% la superficie autorizada para nuevas edificaciones.

No obstante, los insumos vinculados a la obra mantuvieron un comportamiento heterogéneo. Mientras crecieron las ventas de hierro, acero y pinturas, continuaron las bajas en cemento, hormigón elaborado, ladrillos huecos y yeso. Las encuestas empresariales tampoco mostraron entusiasmo para el trimestre mayo-julio y reflejaron expectativas mayoritariamente estancadas o negativas.

El relato de Toto Caputo

Tras conocerse los datos, el ministro de Economía, Toto Caputo, puso el foco en los indicadores que considera más representativos de la tendencia de fondo. En un tuit, destacó que tanto la industria como la construcción mantienen variaciones positivas en las series tendencia-ciclo y remarcó que el ISAC acumula una mejora de 2,1% en el primer cuatrimestre.

El ministro también resaltó el crecimiento del empleo formal en la construcción y el aumento de la superficie autorizada para edificar.

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En el mes, el Indice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) y el Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) presentaron una variación negativa de 2,1% m/m y 4% m/m, acumulando en el primer cuatrimestre una… — totocaputo (@LuisCaputoAR) June 9, 2026

Con esos números buscó sostener la narrativa oficial de recuperación económica, pese a que los datos de abril mostraron que dos de las actividades más sensibles para el nivel de actividad volvieron a cerrar el mes en terreno negativo.