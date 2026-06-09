Buenos Aires: intendentes del conurbano ajustan, pero no ahorcan, para llegar con aire al 2027

Los intendentes del conurbano bonaerense pagarán sin mayores inconvenientes los aguinaldos entre este fin de mes y principios de julio. Afirman que lo pueden hacer por una “buena administración” pese al ajuste nacional, la baja de la coparticipación provincial y de la recaudación. Pero no solo eso: también juntan recursos para afrontar en 2027 el año electoral.

Adjudican esa posibilidad a diversos factores. Por un lado, en el conurbano los intendentes e intendentas tienen un mayor poder de recaudación que en la mayoría de los municipios del interior; por otro, vienen administrando los recursos con gestiones mucho más austeras que años anteriores sabiendo que la llegada de recursos de provincia y nación es escasa y que tendrán que afrontar el año electoral posiblemente con un ajuste aún mayor.

En la provincia, Axel Kicillof todavía no confirmó fecha pero pagará en tiempo y forma los aguinaldos. Además, este jueves están convocados los gremios estatales para volver a discutir la paritaria. La posición de los estatales: que el aguinaldo se calcule con la nueva recomposición de haberes, ya que hasta abril están dos puntos por debajo de la inflación. Por su parte, los jefes y jefas comunales le vienen pidiendo al gobernador "focalizar" los recursos , mientras aún se discute en la Legislatura el formato final de reparto del 30% del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, un porcentaje que por ley debería ser destinado a programas de infraestructura, transporte o cultura, pero ahora se disputa la posibilidad de que sean de libre disponibilidad, para cubrir gastos corrientes, incluidos los aguinaldos.

Diferentes fuentes municipales consultadas por Letra P afirmaron que en los municipios del conurbano bonaerense los aguinaldos están garantizados. La mayoría destaca que eso se logró por “la buena administración” de los intendentes pese a la motosierra del gobierno nacional, la baja en la coparticipación de la provincia de Buenos Aires y de la recaudación.

“La juntamos y vamos a pagar en tiempo y forma”, afirman desde un municipio del oeste bonaerense ante la consulta de este medio. Lo mismo responden en uno de los más grandes del sur del conurbano bonaerense, donde agregan que el mes pasado dieron aumento de sueldo a los trabajadores municipales y que incrementaron el presentismo.

Un funcionario de peso en la Primera sección electoral marca que “ningún intendente podría permitirse no pagar los aguinaldos o hacerlo en cuotas”, ya que el costo político sería “muy grande”. “Desde el comienzo del año se planificó lo que había que juntar para llegar bien a esta fecha”, afirmó.

Un resto para la campaña 2027

Aunque no quieran hacer olas con el tema, muchos de los distritos más grandes de la provincia de Buenos Aires no solo están llegando a cumplir sin mayores inconvenientes con salarios y aguinaldos sino que también están “amarrocando” recursos para llegar con aire a la campaña de 2027.

Eso no significa que la gestión no esté complicada con el ajuste de Javier Milei, la crisis económica y la consecuente caída en la recaudación. Pero con cierto margen, según explican las fuentes consultadas, se están llevando adelante gestiones “austeras”, que permiten cubrir los servicios básicos, pagar salarios y realizar pequeñas obras, a la vez que poder juntar recursos para mostrar más gestión en la calle el año próximo.

_AR18903 (1) Intendentes de todo el país, junto a Axel Kicillof y Ricardo Quintela en la sede de la FAM. Antes, fueron a Economía a llevarle reclamos a Caputo

“Creemos que el año que viene el gobierno nacional va a ajustar más todavía a la provincia y por efecto derrame nos va a llegar a los municipios; tenemos que estar preparados para eso”, afirma un intendente. En la misma línea, desde otro municipio admiten que algunas obras un poco más importantes en envergadura comenzarán recién en los próximos meses, después de mitad de año, para que lleguen a inaugurarse en el año electoral.

El ajuste vía transferencias a los municipios

Según un informe presentado por el exsenador y actual director del Banco Provincia, Marcelo Daletto, que analiza la evolución de las transferencias automáticas a los 135 municipios bonaerenses durante el ejercicio 2025 y el primer trimestre de 2026, las transferencias automáticas cayeron entre el 2024 y el 2025 y la tendencia se profundizó durante el primer trimestre de 2026 comparado con el mismo período del año anterior.

Embed Los municipios van lentamente a la quiebra.



PBA cerró el ejercicio 2025 con una mejora real del 3,9% en las transferencias automáticas nacionales y con una recaudación propia de ARBA que creció 1,7%. Sin embargo, los 135 municipios bonaerenses vieron caer sus transferencias… pic.twitter.com/zQ3HcftkQH — Marcelo Daletto (@MarceloDaletto) May 29, 2026

Según el infrme, 102 de los 135 municipios perdieron recursos vía coparticipación en 2025 respecto a 2024, y solamente 33 tuvieron una variación positiva en términos reales. Entre 2024 y 2025, los municipios acumularon una pérdida real en las transferencias de 3,7%. Esa contracción ya se había iniciado en el período 2023-2024, registrando una caída de 2,2%.

No obstante, de esos 33 beneficiados el año pasado, 19 retrajeron la tendencia alcista y tienen saldo negativo en el primer trimestre de este año respecto al primer trimestre de 2025, mientras que de los 102 con pérdidas el año pasado, solamente 10 tuvieron una recuperación en el primer trimestre respecto al mismo período del año pasado, dos no sufrieron variación y los 90 restantes sostienen la tendencia hacia la baja.



Además, en el primer trimestre de 2026, respecto al mismo período del ejercicio anterior, son 109 los que evidencian merma de ingresos en términos reales.