Rolando Figueroa auspicia un régimen de regalías para el GNL y busca blindar los ingresos para Neuquén

El gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa , envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca, por primera vez en la provincia, regular y otorgar beneficios fiscales a la producción de gas en Vaca Muerta, que tenga como destino final la exportación de GNL .

La iniciativa, que ingresó este martes y será tratada durante la semana en las comisiones de Energía, Asuntos Constitucionales y Presupuesto, plantea un régimen de regalías variables y el pago de un bono de US$ 175 millones que será destinado a obras de infraestructura, según informaron fuentes del oficialismo provincial.

El gobierno neuquino pretende que el convenio tenga el aval legislativo y que se trate formalmente el 24 de junio, sesión en la que no espera tener dificultades. “Hay un acompañamiento bastante importante. Esperamos que tenga un tratamiento normal, como cualquier ley”, afirmó a Letra P Francisco Lepore , diputado por Avanzar Neuquén .

“Hoy no hay proyectos de exportación a nivel de lo que se prevé con esta iniciativa. Lo que cambia es la posibilidad de llegar con barcos al mercado asiático, al europeo y otros; le puede dar un salto exportador a la provincia”, agregó Lepore y sostuvo que se trata de "un momento bisagra, al nivel del nacimiento de Vaca Muerta ".

Según se desprende del documento, la futura normativa contiene un régimen de regalías variables que estará atado al valor del metano en el mercado y que tendrá una escala de alícuotas de tres escalones. En rigor, el texto establece que si el valor del GNL cae por debajo de los U$S 16/MMBTU, la alícuota será del 7,5%; si el precio se ubica entre los US$ 16 a US$ 20/MMBTU (como en la actualidad), la regalía será del 10%; si el GNL sube por encima de los 20, se liquidará al 12%. Con esto, se buscará evitar que las regalías se liquiden a precios en extremo bajos.

A cambio, el proyecto de ley asegura a YPF y a sus socios la exención del Impuesto de Sellos sobre el Acta Acuerdo. Asimismo, explicita que quedarán exentas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos las actividades de extracción de petróleo crudo y gas natural realizadas en el mercado interno exclusivamente entre los Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al RIGI en el marco del Proyecto GNL, con destino final de exportación.

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“En realidad, se habla de ‘estabilidad fiscal’. No hay exención porque no se puede gravar con impuestos provinciales a ese tipo de producción. Lo que plantea el proyecto es que no se crearán impuestos nuevos en 30 años. No se van a cambiar las reglas de juego”, detalla Lepore.

Rolando Figueroa y el bono de US$175 millones

El acuerdo quedará supeditado a que YPF firme la Decisión Final de Inversión (FID) y obtenga el financiamiento en un plazo máximo de 24 meses. Uno de los detalles más jugosos es que la firma del FID disparará la ejecución de un bono de Inversión por US$175 millones para la provincia, que se traducirá en “infraestructura directa para obras locales, arraigo y cohesión territorial”, según informaron a Letra P fuentes locales.

Hasta el momento, no surgen del proyecto detalles sobre obras, plazos o las ciudades y municipios a los que se destinará el dinero. “La provincia va a definir qué obras se van a financiar. Hay un detalle que es importante: ese dinero no ingresará a las cuentas generales. Estará destinado exclusivamente a obras e infraestructura. La provincia no podrá disponer libremente de él”, concluyó el diputado oficialista.