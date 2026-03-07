Javier Milei participó de la cumbre "Escudo de las Américas" y ratificó su alineamiento con Donald Trump

Según informó el gobierno argentino, la iniciativa apunta a fortalecer la cooperación entre los países del continente frente a las amenazas del crimen organizado y las redes de narcotráfico. El foro también busca promover acciones conjuntas para limitar la interferencia extranjera en la región.

A través de sus redes sociales, el Ejecutivo señaló que la cumbre tiene como objetivo impulsar políticas comunes que garanticen “la libertad, la seguridad y la prosperidad” en el hemisferio. La participación de Milei consolidó el vínculo político entre Argentina y Estados Unidos , en un momento de fuerte sintonía entre ambos gobiernos.

El Presidente Javier Milei llegó a la Cumbre “Shield of the Americas” en Miami, y fue recibido por el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. pic.twitter.com/QaJdqm9Kgb

El proyecto conocido como “Escudo de las Américas” propone una estrategia regional orientada a enfrentar a los cárteles de la droga y a las organizaciones criminales que operan en distintos países del continente.

Durante su intervención, Trump sostuvo que el uso de las capacidades militares será una herramienta central para enfrentar estas estructuras criminales. “La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares”, afirmó el presidente estadounidense, al comparar esta estrategia con las operaciones contra ISIS en Medio Oriente.

La cumbre contó con la presencia de varios líderes regionales. Entre ellos participaron Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador) y Mohamed Irfaan Ali (Guyana).

También estuvieron presentes Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

El encuentro también dejó ver un endurecimiento del discurso de Washington hacia México, país al que Trump calificó como el “epicentro de los cárteles”.

Tras la cumbre, Milei participó de un almuerzo de trabajo junto a Trump y otros mandatarios invitados. Durante la jornada, el presidente estadounidense también entregará el premio de la Hispanic Prosperity Gala.

Por la noche, el mandatario argentino viajará a Nueva York para continuar con su agenda internacional. El domingo visitará la tumba del Rebe de Lubavitch, mientras que el lunes disertará en Yeshiva University y participará de la gala anual J100 organizada por The Algemeiner.

El martes mantendrá una reunión con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, y encabezará la apertura oficial de la Argentina Week 2026 en Nueva York. Luego viajará a Santiago de Chile para asistir a la ceremonia de asunción presidencial de José Antonio Kast, tras lo cual regresará a Argentina.