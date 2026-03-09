Argentina y la guerra: con el petróleo en u$s 100, habrá más exportaciones, pero se recalienta la inflación

Donald Trump tiene todo el apoyo de Javier Milei en la guerra contra Irán

El aumento del precio internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente, tiene un doble filo para la economía nacional: permitirá que Argentina capitalice su rol exportador de energía y granos, pero también generará un aumento de los combustibles en el mercado interno y un potencial recalentamiento de la inflación por traslado a precios y fortalecimiento del dólar.

Horacio Marín , el presidente y ceo de YPF , advirtió que “si el precio del barril de petróleo Brent se mantiene por tres meses por encima de los u$s 100 vamos a tener precios mucho más altos de naftas y gasoil en Argentina”. Y dejó una frase que sintetiza el impacto esperado en los surtidores: “Si tenés que cargar mañana, cargá hoy”.

YPF ya aplicó un ajuste del 3,2% en marzo y acumuló una suba del 6% en los últimos dos meses. Actualmente, la nafta súper en el conurbano bonaerense se ubica cerca de los $1800 por litro.

Marín realizó declaraciones a El Cronista desde Estados Unidos, donde acompaña a Javier Milei en el encuentro con inversores denominado Argentina Week . Desde allí explicó que la compañía utiliza un sistema de “promedio móvil” para ajustar los precios en los surtidores.

“No vemos el precio internacional de hoy, sino que se evalúan distintas variables durante un período determinado”, señaló.

marín ypf El presidente de YPF, Horacio Marín, advierte que aumentará la nafta

Para ilustrar el negocio que se abre para las empresas petroleras en un escenario de tensión geopolítica, Marín aseguró que por cada dólar que aumenta el barril de petróleo, YPF obtiene unos u$s 80 millones adicionales de ingresos anuales.

En diciembre pasado el precio del barril rondaba los u$s 60. Este lunes alcanzó los u$s 120 y algunos analistas incluso proyectan que podría escalar hasta los u$s 200 si el conflicto en el Golfo Pérsico se prolonga.

YPF concentra alrededor del 55% del mercado interno de combustibles y funciona como empresa reguladora de precios. Fuentes de la compañía explicaron a Letra P que el último incremento en surtidores respondió principalmente a la actualización impositiva dispuesta por el Gobierno.

“El aumento de esta semana, cercano al 2%, se explica por el traslado de impuestos. Mientras tanto, evaluamos qué pasa en el mundo y vamos haciendo pequeñas correcciones. No podemos vender a precios estratosféricos porque la gente no los convalidaría”, señalaron.

Vaca Muerta garantiza autoabastecimiento

El salto del precio internacional del crudo vuelve a poner en el centro de la escena a Vaca Muerta, el yacimiento no convencional que explica buena parte de las expectativas exportadoras del sector energético.

“Contar con los recursos de Vaca Muerta permite el autoabastecimiento y fortalece la posición de Argentina. Sin embargo, el Gobierno debe monitorear la situación y tomar medidas para que esta crisis internacional tenga el menor impacto posible en el mercado interno”, señaló a Letra P Gerardo Rabinovich, vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”.

El especialista advirtió que, si el conflicto se prolonga, la evolución de los precios internacionales puede volverse impredecible. Por eso recomendó que el Ejecutivo convoque a una mesa de coordinación con las empresas del sector.

“El Gobierno debería armar una mesa de crisis con las petroleras, seguir el tema de manera cotidiana y tratar de evitar que impacte en una inflación que tanto cuesta mantener a raya”, explicó.

Aun así, Rabinovich relativizó el riesgo de un desabastecimiento interno. “El mercado local no se va a restringir porque, en el corto plazo, no hay suficiente infraestructura de evacuación —como oleoductos— para aumentar rápidamente las exportaciones”, indicó.

El precio de la electricidad en Argentina

El encarecimiento del petróleo también puede tener efectos indirectos en el sistema energético argentino. Rabinovich explicó que el precio del gas natural suele indexarse al valor del crudo, lo que podría trasladarse a los costos de generación eléctrica.

“La mitad de la electricidad que se produce en Argentina se genera con gas natural, por lo que un aumento sostenido del petróleo puede terminar impactando en los costos del sistema”, señaló.

Subsidios luz y gas 2.jpg Chau subsidios: Javier Milei ajusta las facturas de luz y gas

Sin embargo, otros especialistas relativizan ese efecto. Nicolás Gadano, economista jefe de la consultora Empiria, sostuvo que el impacto sobre la tarifa eléctrica podría ser acotado.

“La guerra encareció el GNL en el mercado internacional, pero el gas local no parece que vaya a aumentar de precio por ahora y la matriz energética argentina es mayormente gasífera”, explicó a Letra P.

Gadano recordó que la principal presión se produce durante el invierno. “En esa época se prioriza el abastecimiento de gas en hogares y aparece un faltante para la generación eléctrica, que se reemplaza con derivados del petróleo. Por eso, el aumento del costo de la electricidad debería ser marginal”, indicó.

Milei podría sumar hasta u$s 4000 millones extras

El impacto del conflicto también abre una ventana de oportunidad para el frente externo. El especialista en comercio internacional Marcelo Elizondo sostuvo que el aumento del precio del petróleo y de los commodities a nivel global puede favorecer a la Argentina.

“Es funcional a la estrategia del Gobierno de fortalecer los sectores competitivos como hidrocarburos y minería. Argentina podría incrementar entre u$s 3000 millones y u$s 4000 millones sus exportaciones energéticas, que sin la guerra se estimaban en alrededor de u$s 13.000 millones para este año”, explicó en declaraciones a Radio Con Vos.

petróleo guerra argentina irán El precio del petróleo sube conforme escala la guerra en Irán. Imagen generada con inteligencia artificial

Según Elizondo, el contexto internacional también puede estimular inversiones productivas en el país. “En un mundo en guerra, la geopolítica pasa a ser un componente de la microeconomía. Argentina puede alentar inversiones energéticas en un territorio de paz, combinando su capacidad productiva con la distancia respecto de las zonas de conflicto”, sostuvo.

De todos modos, el especialista advirtió que en el largo plazo las economías emergentes podrían enfrentar efectos negativos derivados de la inestabilidad global.

El economista Fernando Marull coincidió en que el conflicto tiene efectos mixtos para la economía argentina. Entre los factores negativos mencionó el impacto inflacionario derivado del aumento de los combustibles.

“El encarecimiento del petróleo podría elevar la inflación de marzo a un rango de entre 2,7% y 2,8%. La suba del transporte y de los fertilizantes también afectará la producción agrícola y puede empujar al alza el precio de los alimentos”, explicó en declaraciones a Infobae.

Además, advirtió que el país seguirá expuesto al aumento del precio del GNL, un insumo que Argentina todavía debe importar durante el invierno para cubrir la demanda energética.

Al mismo tiempo, el nuevo escenario internacional puede mejorar el ingreso de divisas. Como exportador neto de petróleo, Argentina podría sumar más de u$s 3000 millones adicionales. Solo en enero el país exportó alrededor de 820.000 barriles diarios.