Javier Milei se rodea de banqueros y empresarios top para buscar inversiones en Estados Unidos

El gabinete y dueños de grandes compañías van a Nueva York. Reuniones con JP Morgan, fondos y bancos. Paolo Rocca, el gran ausente.

Letra P | Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
Javier Milei, en Nueva York: inversores, allá vamos.

En el marco de la Argentina Week en Estados Unidos, el presidente Javier Milei participará en Nueva York de una cumbre con banqueros y ejecutivos globales para atraer capitales hacia las petroleras, la tecnología, el agro, la salud y otros sectores. La única ausencia relevante del área energética será Paolo Rocca, dueño de Techint y Tecpetrol.

El encuentro se desarrollará entre el 9 y el 11 de marzo en el Consulado argentino en Nueva York, la torre de JP Morgan y la sede de Bank of America. Disertarán ministros, dueños de empresas, ceos y referentes del sistema financiero. La apuesta oficial apuntará a consolidar el vínculo político con la administración estadounidense y el mercado.

Argentina Week, el puente con Estados Unidos

La actividad central del martes tendrá lugar en la sede de JP Morgan, donde el Milei participará de una sesión especial tras la exposición de su ceo global, Jamie Dimon. También expondrán el ministro de Economía, Toto Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, ante inversores institucionales.

El miércoles, en Bank of America, Caputo compartirá un panel sobre crecimiento liderado por el mercado junto a Bausili. La moderación estará a cargo de ejecutivos de ambas entidades. El eje girará en torno a desregulación, disciplina fiscal y oportunidades de negocios en energía y minería.

La agenda incluirá bloques sectoriales con fuerte presencia empresaria. En energía participarán Marcos Bulgheroni, ceo de Pan American Energy (PAE); Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía; Miguel Galuccio, de Vista; y Horacio Marín, titular de YPF; además de ejecutivos de Chevron. También estará el fundador de PAE, Alejandro Bulgheroni, en una conversación especial.

Energía y Vaca Muerta, el imán de los inversores

Uno de los momentos destacados será el panel sobre Vaca Muerta, en el que compartirá escenario Harold Hamm, fundador de Continental Resources y referente del shale en Estados Unidos. El empresario, cercano a Donald Trump, ya desembarcó en la formación neuquina y mantuvo reuniones previas con Milei.

Harold Hamm, el petrolero que apoya a Donald Trump y mira Vaca Muerta

Tal como contó Letra P, Hamm analizó el potencial del no convencional argentino y las condiciones regulatorias. En otra nota, también se detalló su encuentro con el mandatario argentino y el interés del empresario por ampliar su presencia en el país.

La foto energética tendrá, sin embargo, una silla vacía: Rocca. El titular del Grupo Techint no aparece en el programa oficial y tampoco figura Tecpetrol, su brazo petrolero.

La ausencia de Rocca contrasta con la participación de otros referentes clave del sector y se inscribe en un contexto de creciente tensión con la administración libertaria.

uia-paolo-rocca-ceo-de-techint
Paolo Rocca quiere que le compren los tubos para los gasoductos de Vaca Muerta

El malestar se profundizó luego de que su empresa, Siat Tenaris, perdiera la licitación para proveer los tubos del proyecto de GNL de Southern Energy Sociedad Anónima (SESA), en Vaca Muerta, frente a la firma india Welspun, que presentó una oferta 40% inferior a la que propuso la compañía local.

Banqueros, agro y tecnología en la vidriera

El bloque financiero contará con los ceos de Banco Macro, Banco Supervielle y Banco Galicia, además de ejecutivos de JP Morgan y Bank of America. El mensaje oficial buscará reforzar la idea de estabilidad macroeconómica y previsibilidad jurídica.

En agroindustria estarán Alejandro Elsztain, de Cresud; representantes de Cargill y ejecutivos de Bayer. En tecnología dirán presente Martín Migoya, cofundador y ceo de Globant, y otros referentes del ecosistema digital y la inteligencia artificial como Guillermo Rauch, fundador y ceo de Vercel.

Pierpaolo Barbieri, de Ualá, moderará una charla sobre geopolítica con su mentor y socio Niall Ferguson, un entusiasta admirador del presidente libertario.

pierpaolo-barbieri-ceo-uala-y-javier-mileijpg.jpg
Pierpaolo Barbieri recibió a Javier Milei en las oficinas de Ualá

Habrá un panel sobre empresas de medicamentos, uno de los sectores apuntados por Estados Unidos en su reclamo de mejorar las leyes sobre patentes. Participarán Leandro Sigman, presidente del Grupo Insud, y Alberto Álvarez Saavedra, ceo de Gador.

El Gobierno apostó a mostrar alineamiento político con Estados Unidos y respaldo empresario a su programa de reformas. Con energía, minería y finanzas como ejes, la gira intentará consolidar confianza en los mercados y acelerar decisiones de inversión en sectores considerados estratégicos.

La Argentina Week es organizada por la Embajada argentina en Estados Unidos, a cargo de Alec Oxenford, junto a Presidencia y con el apoyo de JP Morgan, Bank of America, Kaszek, Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council.

Además de Caputo y Bausili, acompañarán a Milei el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el canciller Pablo Quirno y los ministros Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación), entre otros funcionarios.

