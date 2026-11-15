Vicegobernador se busca en Jujuy: Sadir va por la reelección, pero descarta a Bernis como compañero de fórmula

Carlos Sadir con su vicegobernador, Alberto Bernis. Se terminó el amor en Jujuy.
El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, expresó públicamente su intención de buscar la reelección en 2027, pero su proyecto para un segundo mandato ya no contempla a Alberto Bernis como compañero de fórmula. La decisión, confirmada por cuatro voces cercanas al mandatario, se produce en medio de la creciente disputa con el exgobernador Gerardo Morales.
"La verdad es que me gustaría tener un segundo mandato", afirmó Sadir en los últimos días, al señalar que todavía quedan proyectos por desarrollar en distintas áreas del gobierno provincial. Sin embargo, Bernis no forma parte de sus planes: el objetivo del sector del gobernador radical es mantener abierta la vicegobernación para eventuales acuerdos con otros sectores políticos.
La ruptura de Carlos Sadir con su vice
Esa orientación electoral quedó reflejada en las declaraciones del ministro de Gobierno, Normando Álvarez García, uno de los dirigentes más cercanos a Sadir. "Al haber una cabeza que es clara, que es la de Sadir, para abajo se va ordenando", explicó en una entrevista radial. Sobre la vicegobernación, consideró importante "mantenerlo en blanco para poder resolver en algún momento".
Cerca de Sadir lo ubican en la disputa por la intendencia de San Salvador de Jujuy, gobernada desde hace casi dos décadas por Raúl "Chuli" Jorge. El proyecto de municipalización de Alto Comedero, resistido por el intendente, y el posterior lanzamiento de Adriano Morone, que recibió el respaldo de Morales, alteraron el equilibrio de poder entre los principales sectores del radicalismo.
Para la tribu que respalda al gobernador, esos movimientos representaron un avance del exmandatario sobre un distrito decisivo para el oficialismo. Bernis, dirigente de peso propio y aliado político histórico de Morales, había articulado entre ambos. La profundización del enfrentamiento redujo ese margen de intermediación.
La mirada de Alberto Bernis
En el entorno de Bernis señalan otro detonante: las presuntas operaciones políticas mediante encuestas que atribuyen al ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.
El vicegobernador había cuestionado públicamente a ministros que, según denunció, utilizaban encuestas para perjudicar a determinados dirigentes y beneficiar a otros. Calificó esas prácticas como "una deslealtad y una traición al proyecto", aunque entonces no identificó a Posadas como responsable.
El bloque Jujuy Crece, presidido por Santiago Jubert, rechazó las acusaciones de Posadas y reivindicó una conducción política compartida entre Sadir, Morales y Bernis. El comunicado fue cuestionado por legisladores que afirmaron no haber sido consultados. El sector de Sadir considera que la interpelación y ese pronunciamiento profundizaron la ruptura con Bernis.
En medio de la crisis, dos diputados se apartaron para conformar la bancada Construyendo Futuro, aunque ratificaron su respaldo al gobernador. El bloque oficialista quedó con 23 bancas y perdió así mayoría absoluta y el cuórum propio.
En ese espacio cuestionan su actuación durante la interpelación a Posadas y las dificultades para avanzar con proyectos del Ejecutivo. La renovación de las autoridades legislativas, habitualmente definida hacia fin de año, abre una instancia para discutir la continuidad de Jubert al frente de la bancada.
Santiago Jubert, otro apuntado por Carlos Sadir.
Álvarez García reconoció este viernes problemas de articulación política en el bloque. "No hubo un mensaje claro", sostuvo y anticipó que la situación será objeto de "un debate muy intenso". También admitió "conflictos internos", aunque consideró que no serán determinantes.