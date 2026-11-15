Vicegobernador se busca en Jujuy: Sadir va por la reelección, pero descarta a Bernis como compañero de fórmula

El gobernador de Jujuy , Carlos Sadir , expresó públicamente su intención de buscar la reelección en 2027, pero su proyecto para un segundo mandato ya no contempla a Alberto Bernis como compañero de fórmula. La decisión, confirmada por cuatro voces cercanas al mandatario, se produce en medio de la creciente disputa con el exgobernador Gerardo Morales .

"La verdad es que me gustaría tener un segundo mandato", afirmó Sadir en los últimos días, al señalar que todavía quedan proyectos por desarrollar en distintas áreas del gobierno provincial. Sin embargo, Bernis no forma parte de sus planes: el objetivo del sector del gobernador radical es mantener abierta la vicegobernación para eventuales acuerdos con otros sectores políticos.

Esa orientación electoral quedó reflejada en las declaraciones del ministro de Gobierno, Normando Álvarez García , uno de los dirigentes más cercanos a Sadir. "Al haber una cabeza que es clara, que es la de Sadir, para abajo se va ordenando", explicó en una entrevista radial. Sobre la vicegobernación, consideró importante "mantenerlo en blanco para poder resolver en algún momento".

Cerca de Bernis confirmaron que tampoco quiere repetir en las actuales circunstancias. Hace dos meses, había blanqueado su voluntad de continuar : "Voy a trabajar para seguir acompañando a Sadir y creo que él está de acuerdo, por lo que me dijo". Desde entonces, su posición política y parlamentaria se deterioró . En su entorno interpretan que distintos movimientos del sector del mandatario jujeño apuntan a debilitarlo.

La ruptura entre gobernador y vice se inscribe en el enfrentamiento entre Sadir y Morales . Sin embargo, los entornos de Bernis y del mandatario difieren en el detonante, es decir, señalan distintos episodios como punto de partida del cisma.

Carlos Sadir y Gerardo Morales.

Cerca de Sadir lo ubican en la disputa por la intendencia de San Salvador de Jujuy, gobernada desde hace casi dos décadas por Raúl "Chuli" Jorge. El proyecto de municipalización de Alto Comedero, resistido por el intendente, y el posterior lanzamiento de Adriano Morone, que recibió el respaldo de Morales, alteraron el equilibrio de poder entre los principales sectores del radicalismo.

Para la tribu que respalda al gobernador, esos movimientos representaron un avance del exmandatario sobre un distrito decisivo para el oficialismo. Bernis, dirigente de peso propio y aliado político histórico de Morales, había articulado entre ambos. La profundización del enfrentamiento redujo ese margen de intermediación.

La mirada de Alberto Bernis

En el entorno de Bernis señalan otro detonante: las presuntas operaciones políticas mediante encuestas que atribuyen al ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.

El vicegobernador había cuestionado públicamente a ministros que, según denunció, utilizaban encuestas para perjudicar a determinados dirigentes y beneficiar a otros. Calificó esas prácticas como "una deslealtad y una traición al proyecto", aunque entonces no identificó a Posadas como responsable.

La tensión se profundizó con la interpelación al ministro, el 15 de octubre. Posadas denunció posteriormente un supuesto doble comando en el gobierno provincial y Sadir respaldó públicamente su presentación.

Carlos Sadir y Federico Posadas.

El bloque Jujuy Crece, presidido por Santiago Jubert, rechazó las acusaciones de Posadas y reivindicó una conducción política compartida entre Sadir, Morales y Bernis. El comunicado fue cuestionado por legisladores que afirmaron no haber sido consultados. El sector de Sadir considera que la interpelación y ese pronunciamiento profundizaron la ruptura con Bernis.

En medio de la crisis, dos diputados se apartaron para conformar la bancada Construyendo Futuro, aunque ratificaron su respaldo al gobernador. El bloque oficialista quedó con 23 bancas y perdió así mayoría absoluta y el cuórum propio.

Sadir también va por la conducción del bloque

En ese escenario, según pudo reconstruir Letra P, el sector del gobernador también impulsa el reemplazo de Jubert antes de fin de año por un dirigente con mayor sintonía con el Ejecutivo.

En ese espacio cuestionan su actuación durante la interpelación a Posadas y las dificultades para avanzar con proyectos del Ejecutivo. La renovación de las autoridades legislativas, habitualmente definida hacia fin de año, abre una instancia para discutir la continuidad de Jubert al frente de la bancada.

Santiago Jubert, otro apuntado por Carlos Sadir.

Álvarez García reconoció este viernes problemas de articulación política en el bloque. "No hubo un mensaje claro", sostuvo y anticipó que la situación será objeto de "un debate muy intenso". También admitió "conflictos internos", aunque consideró que no serán determinantes.

Sadir lamentó la nueva suspensión de la sesión para tratar la toma de deuda por parte de la provincia que viene esperando hace semanas y la demora en debatir proyectos del Ejecutivo. "Esperamos que en breve o la otra semana, puedan celebrarse sesiones para que se traten los temas", expresó, aunque aclaró que se trata de una decisión exclusiva de la Legislatura.