Gustavo Sáenz pilotea para ordenar el Ministerio de Turismo de Salta, un bastión afectado por la "pandemia económica"

"Me tocaron todas las pandemias, incluso la económica", suele decir Gustavo Sáenz . El gobernador de Salta viene maniobrando en busca de ordenar políticamente el Ministerio de Turismo y Deportes , un bastión de su gestión que atraviesa temporadas difíciles y recambios en su estructura, lo que pone la lupa sobre la estrategia de fondo.

El turismo, junto a la minería y la economía del conocimiento, son caballitos de batalla de Sáenz. Sin embargo, la actividad no despega, la ocupación hotelera es baja, las estadías se acortan y los empresarios reclaman políticas de promoción más efectivas. El recambio en la conducción del área tampoco ha disipado las dudas sobre la estrategia de fondo.

La crisis pone bajo la lupa la conducción política del área. Mario Peña , hijo del reconocido periodista homónimo, estuvo al frente de la cartera desde el comienzo de la gestión de Sáenz hasta fines de 2024. Su salida abrió paso a Manuela Arancibia , que asumió con el desafío de recuperar el dinamismo de una actividad presentada como estratégica para la economía provincial.

El cambio de conducción no modificó el núcleo de la discusión , ya que se exigía la respuesta de cómo pasar de la promoción del destino a una política que garantice demanda, conectividad, inversión y trabajo durante todo el año. Arancibia llegó con experiencia en el ámbito de la promoción turística, pero su gestión quedó rápidamente expuesta y se sumaron cuestionamientos sobre la continuidad de la estrategia.

La segunda línea del ministerio también acusó recibo del descalabro. En la Secretaría de Turismo , Nadia Loza se mantuvo en el cargo, pero en la Subsecretaría de Desarrollo Turístico se sucedieron Alejandro Cha Usandivaras , Juan Lucero , Sergio Romero y Ángel Piu . Este último fue designado en octubre de este año, tras la salida de Romero.

El recambio ministerial no explica por sí solo los problemas del sector. Sin embargo, como la actividad atraviesa dificultades, el área corre el riesgo de convertirse en una cartera de anuncios: cada temporada con su programa, cada crisis con una promoción y cada balance con una cifra de impacto económico, pero sin una evaluación que permita determinar si se modificaron las condiciones estructurales.

Un gobierno que vuelve a poner dinero para mover la rueda del turismo

En octubre, Sáenz presentó Impulso Salta, un programa con obras, promoción, herramientas de financiamiento e incentivos para estimular las reservas anticipadas. Su componente más visible es Pre-Salta, que prevé un reintegro del 50% en crédito, con un tope de $150.000 por persona, para compras de servicios turísticos adheridos con vistas al verano 2026-2027.

Gustavo Sáenz en la presentación de Impulso Salta.

La iniciativa tiene una lógica atendible, pues si los hogares reducen sus gastos de vacaciones y los prestadores necesitan sobrevivir, el gobierno provincial puede intervenir para estimular la demanda. Sin embargo, el interrogante inmediato fue: ¿por qué una actividad clave para el modelo económico provincial necesita recurrir una y otra vez a incentivos para sostener el movimiento?

Sáenz reconoció el escenario adverso y lo describió como una “pandemia económica”. También insistió en que Salta debe tener turismo durante los 365 días del año. La frase funciona como una definición de objetivos, pero evidencia la deuda pendiente de la desestacionalización puesto que sigue siendo una meta anunciada, no un problema resuelto.

La minería genera inversiones; el turismo necesita resultados concretos

La dificultad quedó expuesta en enero de este año. La Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) advirtió que la ocupación de los establecimientos de cuatro y cinco estrellas y hoteles boutique se ubicaba entre el 35% y el 40% durante la primera quincena del mes. Su presidente, Diego Patrón Costas, también señaló que las estadías eran más cortas y que se perdían noches de alojamiento.

Desde el sector empresarial apuntaron a la necesidad de una promoción más sostenida y advirtieron que destinos vecinos, como Jujuy, estaban disputando una porción de la demanda. La comparación es incómoda para una provincia que construyó buena parte de su identidad turística alrededor de la marca "Salta, la linda" y que durante años se posicionó como puerta de entrada al Norte Grande.

El gobernador Gustavo Sáenz.

Encima, en el medio tuvieron que frenar la iniciativa de La Libertad Avanza de retirar toda mención al rol del estado en el ámbito turístico de la Carta Orgánica de la ciudad capital. Los empresarios pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron, y forzaron a un cambio en el reglamento de la Convención para poder ir marcha atrás con la iniciativa.

En el esquema económico de Sáenz, el turismo es presentado como un generador de empleo. Según el propio gobierno, genera unos 55 mil puestos de trabajo. La provincia tiene para ofrecer atractivos reconocidos, una marca turística consolidada y una oferta que combina paisajes, patrimonio, gastronomía y cultura. Desde el sector le reclaman que no solo promocione aquello que ya existe, sino que también ese capital se traduzca en actividad económica sostenida.