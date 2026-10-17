Un ministro de Carlos Sadir denuncia doble comando y le echa nafta al fuego de la interna con Gerardo Morales

La interpelación al ministro de Cultura y Turismo de Jujuy , Federico Posadas , profundizó la interna entre Carlos Sadir y Gerardo Morales . Tras recibir cuestionamientos de diputados del oficialismo, el funcionario reclamó que los distintos sectores del espacio se encolumnen detrás del gobernador y cuestionó la existencia de un doble comando.

"Acá tiene que haber un solo comando", afirmó Posadas en declaraciones públicas posteriores a la sesión. "El gobernador es el que gobierna y el vicegobernador, el gabinete, los diputados, por lo menos los oficialistas, tienen que acompañar al gobernador", sostuvo. Su planteo apuntó especialmente a los legisladores que lo cuestionaron durante la interpelación.

La posición del ministro se inscribe en una disputa que ya había enfrentado a sectores vinculados con Morales y al entorno del mandatario. Posadas sostuvo que el escenario político cambió desde 2023 y defendió la potestad de Sadir para definir su compañero de fórmula, las candidaturas legislativas y la conformación del gabinete.

La convocatoria había surgido por cuestionamientos al impacto económico del recital de La Renga a esa provincia del Norte Grande , pero durante las tres horas y media de sesión también aparecieron planteos sobre contrataciones, patrimonio y concesiones gastronómicas. Posadas respondió las preguntas, negó irregularidades y sostuvo que la discusión se había desplazado hacia cuestiones personales.

"A veces nos sentimos como en una emboscada", afirmó. También aseguró que legisladores opositores recibieron una carpeta con antecedentes sobre su persona que, según le transmitieron otros dirigentes, habría salido del bloque oficialista. La procedencia de esa documentación no pudo comprobarse.

Federico Posadas y Carlos Sadir.

Los diputados radicales Diego Rotela y Santiago Jubert formularon cuestionamientos durante la sesión. Según interpretó Posadas, cuando un legislador oficialista ataca a un ministro también está atacando al gobernador. Los diputados contestaron que conservan sus atribuciones de control sobre el Ejecutivo. El vicegobernador Alberto Bernis había reconocido que Sadir no compartía la convocatoria.

Posadas también respondió a los cuestionamientos previos de Bernis sobre el uso político de encuestas. Aseguró que se desvinculó de su consultora en 2017, aunque reconoció que continúa analizando estudios y exponiendo sus conclusiones ante el gabinete. "Si no cambiamos dentro de nuestro gobierno, la sociedad nos cambia", advirtió el ministro.

Carlos Sadir, Gerardo Morales y la disputa por el mando

La sesión generó malestar en el entorno del gobernador, según fuentes del oficialismo consultadas por Letra P. Después hubo un encuentro entre Sadir, Bernis y el jefe de Gabinete Freddy Morales, de acuerdo con información recogida en distintos sectores políticos. La reunión se produjo en medio de las diferencias que la jornada había dejado expuestas.

Sadir y Bernis también se mostraron juntos luego en la jura de integrantes del Consejo de la Magistratura. Esa noche, el gobernador respaldó públicamente a Posadas. En Twitter, aseguró que el ministro respondió todos los requerimientos legislativos y sostuvo: "En mi gobierno, mis ministros y yo siempre vamos a dar la cara".

En mi gobierno cumplimos con los mandatos constitucionales. Por eso, hoy, el ministro de Turismo, @Federicoposadas , se puso a disposición de la Legislatura provincial y respondió todos los requerimientos que se le hicieron. — Carlos Sadir (@carlossadirjuy) October 16, 2026

Posadas afirmó después que habló con Sadir y recibió su "apoyo total". También cuestionó a quienes adelantan las definiciones electorales y buscan mantener espacios de poder, sin identificar a sus destinatarios. Mientras tanto, en el oficialismo aseguran que Sadir amplía su influencia dentro del Ejecutivo y suma respaldos territoriales. Morales conserva peso en la estructura partidaria, presidida por Jorge Rizzotti, y en sectores legislativos.

La interna de Jujuy y la relación con Javier Milei

Los intendentes también reclaman participación. Julio Bravo, de San Pedro, pidió ampliar la mesa de decisiones de la UCR y terminar con las candidaturas definidas a dedo. Víctor González, de El Carmen, respaldó la eventual candidatura de Sadir, pero dejó abierta la discusión sobre su compañero de fórmula.

Carlos Sadir y Gerardo Morales.

Las diferencias provinciales conviven con coincidencias respecto de Javier Milei. Mientras la interna se manifestaba en la Legislatura, los diputados Rizzotti y María Inés Zigarán, vinculados con Morales, no dieron quórum para la sesión en la que la oposición buscaba rechazar el DNU 70/2023 de desregulación económica. La convocatoria fracasó con 121 presentes, ocho menos de los necesarios.

En sectores del oficialismo interpretan esas ausencias como compatibles con una posición compartida por Sadir y Morales: mantener una relación de conveniencia para la provincia con la Casa Rosada. Esa lectura no implica un acuerdo electoral con La Libertad Avanza ni demuestra una coordinación específica para aquella sesión.