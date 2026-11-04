El rompecabezas de Carlos Sadir: las cinco claves de su guerra fría por el poder de Jujuy con Gerardo Morales

Si quiere ser reelecto, Carlos Sadir deberá resolver un rompecabezas. El gobernador ganó terreno en el Ejecutivo y fortaleció sus vínculos con los intendentes, pero Gerardo Morales conserva poder suficiente para condicionarlo. La crisis legislativa de octubre dejó expuesta la disputa en Jujuy Crece y abrió interrogantes sobre la autonomía de Sadir en un eventual segundo mandato.

El enfrentamiento escaló con la interpelación al ministro Federico Posadas , cuestionado por diputados oficialistas. Después, el funcionario denunció un "doble comando" y el bloque respondió con un comunicado que reivindicó una conducción compartida entre Sadir, Morales y el vicegobernador Alberto Bernis, entre otros .

Luego llegaron señales de distensión desde el bloque: sus integrantes volvieron a reunirse y recibieron a intendentes oficialistas, aunque las diferencias persisten. La sesión anunciada para este jueves, en la que se trataría el financiamiento de la Ruta Nacional 9 solicitado por el Ejecutivo, pondrá a prueba la coordinación parlamentaria.

Desde que asumió, Sadir modificó progresivamente la composición del Ejecutivo de esa provincia del Norte Grande : incorporó funcionarios propios y consolidó el respaldo de ministros heredados. Según versiones oficialistas, el titular de Producción Juan Carlos Abud Robles es el único ministro claramente alineado con Morales. Además, aparece su hermano, Freddy Morales , el jefe de Gabinete que interviene en la coordinación ministerial.

La verdadera fortaleza del exgobernador se encuentra en la Legislatura. Allí, y en el armado electoral, están sus principales herramientas para condicionar al gobernador. El presidente del bloque, Santiago Jubert , responde al sector de Morales. Bernis, en cambio, conserva peso propio y articula entre ambos.

La crisis mostró que Sadir no dispone de una bancada plenamente alineada, sino que su principal fortaleza negociadora es electoral. Los estudios de opinión que circulan en el oficialismo lo ubican por encima de los demás referentes radicales evaluados. Casi que no hay una alternativa interna con indicadores comparables, como contó Letra P.

Clave 2: el poder territorial de Gerardo Morales

Sadir fortaleció su relación con los municipios mediante obras y asistencia financiera. Esa cooperación provincial es clave para sostener las gestiones locales, y se recibe a pesar de que varios intendentes mantienen vínculos históricos con Morales. Aún no pasó, pero si la disputa escala podrían verse obligados a tomar partido ante una ruptura.

Carlos Sadir y Gerardo Morales.

En medio de las tensiones reapareció el proyecto de coparticipación municipal enviado por Sadir en diciembre de 2025. Tras meses de escaso movimiento legislativo, Bernis tomó la iniciativa de reactivar su tratamiento. La propuesta podría reducir la discrecionalidad sobre parte de las transferencias municipales, aunque se desconocen los acuerdos políticos que acompañan su reaparición.

Clave 3: los botines más jugosos

La capital es otro campo de batalla. Morales impulsa a Adriano Morone para la intendencia de San Salvador de Jujuy, mientras Raúl "Chuli" Jorge pretende continuar después de casi dos décadas de gobierno. El intendente conserva una estructura territorial que contribuyó durante años a los triunfos radicales en la capital. Sadir respalda la gestión municipal, pero no se pronunció sobre otra postulación de Jorge.

La candidatura enfrenta a Morales con un intendente de peso propio. La negociación entre los tres puede redefinir el equilibrio del oficialismo capitalino e incluso abrir paso a un sucesor consensuado. La disputa por la intendencia ya había expuesto las diferencias internas.

Carlos Sadir y Raúl "Chuli" Jorge.

El otro botín es la vicegobernación, que tiene mayor alcance institucional. Bernis quiere repetir la fórmula, pero Sadir evitó confirmar su continuidad en dos oportunidades. Morales reclama definiciones antes de diciembre, aunque el gobernador conserva la iniciativa para convocar las elecciones provinciales, previstas tentativamente para mayo.

Clave 4: la renovación de la Legislatura

La negociación entre Morales y Sadir enfrenta a ambos con un problema. Ninguno puede garantizar que una ruptura le resulte conveniente, pero tampoco aparece dispuesto a resignar sin condiciones sus espacios de poder.

Un escenario es preservar Jujuy Crece con mayor autonomía de Sadir para definir compañero de fórmula, listas legislativas y candidatura capitalina. Otro es acordar concesiones más amplias al sector de Morales, incluida eventualmente la postulación de Morone. También podrían competir con listas municipales distintas bajo una fórmula provincial común.

Carlos Sadir y Alberto Bernis.

Una ruptura completa sería más costosa: Morales debería construir una alternativa a gobernador y arriesgaría su participación en otro gobierno oficialista. Sadir perdería parte de la estructura partidaria, aunque podría diferenciarse de su antecesor y abrir acuerdos con nuevos sectores. Nada garantiza que esa separación lo beneficie electoralmente.

La composición de la próxima Legislatura será decisiva. Jujuy Crece arriesga su mayoría absoluta mínima: tiene 25 de 48 bancas y renueva 13. La Libertad Avanza conserva sus siete diputados y no renueva ninguno. Si el oficialismo pierde la mayoría, Sadir deberá negociar apoyos para gobernar, incluso si es reelegido.

Clave 5: octubre, otra negociación

En octubre, Jujuy renovará tres bancas nacionales, entre ellas las de Jorge Rizzotti, alineado con Morales, y Manuel Quintar, libertario mencionado entre los posibles aspirantes a gobernador. Morales quiere preservar sus activos en el Congreso, mientras que Sadir podría busca un lugar allí.

Los diputados de Jujuy en el Congreso.

En el entorno de Morales sospechan de un acuerdo electoral entre Sadir y La Libertad Avanza, pero no hay negociaciones acreditadas. El gobernador, por ahora, mantiene una relación institucional con la Casa Rosada. Se pronunció a favor de la suspensión de las PASO, se mostró con Diego Santilli, pero a su lado dicen que un entendimiento para los comicios es innecesario.