El vice de Carlos Sadir juega a dos bandas para volver a ser parte de la fórmula oficialista de Jujuy en 2027

Como un orfebre, Alberto Bernis trabaja para sostener su poder en Jujuy . El vicegobernador suma gestos con Gerardo Morales , como bancar la interpelación a un ministro apuntado por el cacique radical, pero a la vez quiere volver a compartir fórmula con Carlos Sadir . En ese marco, reactivó un proyecto clave para el vínculo del gobernador con los intendentes.

Histórico aliado a Morales, integrante de la mesa chica del exgobernador junto con su hermano Freddy Morales , Bernis es un jugador con vuelo propio en la interna de la UCR jujeña. Adquirió esa relevancia al ser el diputado que mayor tiempo ejerció el rol de jefe de bloque. Cuando Morales eligió a Sadir como sucesor, ubicó a Bernis como su vice.

Ahora, el presidente de la Legislatura quiere volver a acompañar a Sadir , quien viene sosteniendo una guerra fría con Morales. El gobernador logró una silla propia en la mesa de decisión y quiere hacer valer su peso electoral. Bernis reconoció sus intenciones públicamente, pero aún no encontró eco en Sadir, quien cuando fue consultado respondió que "todavía falta mucho, tengo un montón para trabajar antes de pensar en la elección".

Mientras tanto, el gobernador cosecha apoyos para su reelección. La nueva señal llegó de parte de Mario Fiad, vicepresidente de la Legislatura, quien bancó su continuidad. Sin embargo, el exsenador también admitió que hubo «chisporroteos» y sostuvo que «la mesa tiene que ser representativa de todos los sectores». También pidió resolver las candidaturas antes de diciembre porque las elecciones probablemente sean en mayo.

Así las cosas, el escenario encuentra a Sadir haciendo valer su peso electoral en la mesa de Bernis y los hermanos Morales. Sin un competidor radical declarado para la gobernación, la negociación se concentra en la fórmula, las candidaturas municipales, las listas legislativas y la representación de los distintos sectores.

El gesto a Gerardo Morales

En la entrevista en la que reconoció su voluntad de seguir a Sadir, Bernis adelantó la convocatoria a la Legislatura al ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, que se efectivizó esta semana para el jueves 15, en una sesión especial. La decisión, respaldada por el oficialismo, contempla preguntas sobre el recital de La Renga, realizado en agosto en Ciudad Cultural, y sobre otros asuntos.

La medida formaliza una iniciativa que había adquirido dimensión política a partir de las declaraciones del propio Bernis. El vicegobernador describió el recital como la "mecha" que encendió una controversia más amplia y cuestionó a funcionarios que realizan encuestas para perjudicar a determinados dirigentes y beneficiar a otros. Calificó esas conductas como una "deslealtad" y una "traición al proyecto".

Los cuestionamientos apuntan a Posadas. El ministro, que tuvo un paso en el mismo cargo pero en la provincia de Salta, es a la vez director de su propia consultora, encargada de hacer encuestas para el oficialismo. De ahí que algunos radicales lo acusen de supuestamente perjudicar a Morales en esos trabajos estadísticos. Más allá de los cuestionamientos políticos, Sadir trabaja con otros consultores externos.

Federico Posadas, ministro de Cultura y Turismo de Jujuy.

Posadas confirmó que concurrirá y recordó que ya había remitido un informe escrito. También vinculó el clima de confrontación con la proximidad de las elecciones y llamó a concentrarse en la gestión. Sobre su continuidad en el gabinete, señaló: "Estamos a tiro de decreto. En la medida que el gobernador no quiera que estemos, nos iremos a nuestra casa".

En su respuesta escrita, fechada el 10 de septiembre, el ministro mencionó además a otra dependencia del Ejecutivo. Señaló que la administración de Ciudad Cultural corresponde a la estructura de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Freddy Morales y remitió al Ente de la Fiesta Nacional de los Estudiantes las consultas sobre la organización del predio.

El gesto a Carlos Sadir

La interpelación no es el único asunto que coloca a Bernis en el centro de la actividad parlamentaria. El vicegobernador recibió a los alcaldes Julio Bravo, de San Pedro, y Luciano Moreira, de Monterrico, presidente y vice respectivamente del Foro de Intendentes, para acordar la reactivación del debate sobre la distribución de recursos municipales.

La reunión, de la que también participó el presidente de la Comisión de Finanzas Guido Luna, derivó en un plenario previsto para el martes 13 de octubre. Allí participarán intendentes y comisionados municipales, junto con integrantes de las comisiones de Finanzas y Asuntos Institucionales.

El proyecto había sido remitido por Sadir en diciembre de 2025 y permaneció prácticamente sin tratamiento durante buena parte del año. Bernis y Fiad habían reconocido las demoras. Ahora, la iniciativa ingresa en una instancia parlamentaria formal, justo cuando el radicalismo comienza a acelerar sus definiciones electorales. Aunque la movida pareciera ser un gesto a Sadir, no está claro que haya habido un acuerdo para revivirlo ni que ese debate sea conveniente para el mandatario hoy por hoy.

Carlos Sadir y Alberto Bernis.

El movimiento adquiere relevancia por el peso territorial del vicegobernador y por la relación que Sadir viene construyendo directamente con intendentes y comisionados. Durante su gestión, el mandatario profundizó la interlocución con los gobiernos locales mediante acuerdos sobre recursos y obras canalizados a través del Ministerio de Hacienda.

Bernis, con una extensa trayectoria y vínculos propios en el territorio, interviene desde el Poder Legislativo en un asunto que involucra a esos mismos actores. El comunicado oficial presenta el tratamiento de la ley como un trabajo conjunto entre la Legislatura, el Ejecutivo y el Foro de Intendentes.