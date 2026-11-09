Jujuy: Carlos Sadir enfrenta tres obstáculos para conseguir el endeudamiento en la Legislatura

Hace tres meses que Carlos Sadir espera que la Legislatura de Jujuy dé luz verde a su proyecto de salir a tomar deuda en los mercados internacionales para financiar obra pública. Necesita dos tercios de los votos y cierta colaboración de la oposición. Una combinación de tres internas, propia y ajenas, se lo viene dilatando.

Se trata de u$s 100 millones que la provincia del Norte Grande tomaría con el Fonplata para dos obras que quiere reactivar en la previa de las elecciones. Sadir necesita 32 votos, pero el oficialismo cuenta con 23 más dos aliados. Para llegar, negocia a ambas bandas con el peronismo, que controla 11 escaños entre sus distintas tribus, y con La Libertad Avanza , que tiene siete bancas.

El primer obstáculo es la interna que Sadir viene encarando con Gerardo Morales . Los dos pesos pesados del frente Jujuy Crece libraron una guerra fría que tiene como trasfondo la renegociación del reparto de poder en el oficialismo. El gobernador quiere hacer valer su condición de figura más taquillera en las elecciones, mientras que su predecesor intenta sostener su esfera de influencia.

Dentro de esa esfera, la Legislatura es un activo de Morales . El exgobernador controla a la mayoría de los legisladores oficialistas. Si bien no hay posiciones internas en contra del endeudamiento, aprobarlo requiere de una ingeniería sutil que Jujuy Crece está complicado para impulsar. De hecho, los opositores señalan que no tienen en claro cuáles son los interlocutores habilitados a negociar.

En ese escenario, adquiere un rol protagónico Alberto Bernis . El vicegobernador tiene una silla en la mesa más chica del poder jujeño, con Morales y su hermano Freddy Morales . Al surgir Sadir, se transformó en un garante del trabajo en conjunto en la Legislatura. Sin embargo, rupturas en el bloque y la negativa del gobernador a confirmarlo como su compañero de fórmula en 2027 horadaron su legitimidad.

Obstáculo 2: la interna del peronismo

Como si el río revuelto propio no fuese poco, el peronismo también está envuelto en su interna. La pelea se reactivó luego de que la Cámara Nacional Electoral reviva la lista de Rubén Rivarola de cara a las elecciones en el Partido Justicialista. En esa carrera solo había quedado en pie la nómina de Carolina Moisés, la senadora que cuenta con el apoyo de los gobernadores dialoguistas.

Rubén Rivarola, del peronismo de Jujuy, forzado a sobreactuar el perfil opositor.

La decisión de la CNE casi no dejó otro camino que el de las urnas. Así, la negociación por el endeudamiento cae en plena campaña. Cualquier acuerdo debe incluir a Rivarola, que controla 8 escaños. Sin embargo, tiene pocos incentivos para arreglar, dado que Moisés lo acusa de boicotear al PJ desde adentro por estar más cómodo con Jujuy Crece que con el peronismo en el gobierno.

Por eso, Rivarola se ve forzado a sobreactuar el rol opositor. Una nota en El Tribuno de Jujuy, medio de su propiedad, lo reflejó. Allí se informó que el endeudamiento se demoraba por falta de información y por cuestionamientos internos. Hasta se apuró a Sadir, avisando que hay sesiones hasta el 30 de noviembre. El artículo fue leído como un mensaje de parte de Rivarola.

Obstáculo 3: la paradoja de La Libertad Avanza

Por el lado libertario, el problema es estructural. Como sucedió en otras provincias, hay un choque entre el perfil de oposición dura que quiere adoptar la tropa local y un pedido de la Casa Rosada de no tratar mal a los gobernadores dialoguistas. En el medio, está la negociación por el presupuesto y la quita de las PASO. Sadir ya avisó que está a favor de suspenderlas.

Ezequiel Atauche bancó el endeudamiento, pero los diputados jujeños libertarios no lo siguieron.

Se da una situación paradójica. En la Legislatura, los siete diputados provinciales libertarios se niegan a aprobar el endeudamiento porque reclaman más información. Afuera, el senador Ezequiel Atauche celebró la iniciativa de Sadir. Hasta el gobierno nacional mandó a decir que no demorará en otorgar la garantía soberana necesaria para que Jujuy pueda salir a los mercados.

De fondo, asoma una razón electoralista. La mayoría del crédito, unos u$s 85 millones, se usarán para renovar la Travesía Urbana de la Ruta 9. Se trata de un sector de la arteria nacional que desemboca en Alto Comedero, la zona más populosa de la capital jujeña, donde La Libertad Avanza ha tenido sus mejores cosechas. Por eso, Sadir quiere quiere llegar a las elecciones con las máquinas trabajando para que su gobierno pise fuerte y contrarreste el potencial violeta.