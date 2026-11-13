Raúl Jalil se une a Grobocopatel en un proyecto para trasladar personal estatal al sector privado

El gobernador de Catamarca , Raúl Jalil , avanza con un proyecto de ley para facilitar el traslado de empleados públicos al sector privado, con especial atención en la minería y otras actividades productivas. La iniciativa, que contó con el impulso del empresario Gustavo Grobocopatel , atravesó su etapa de ajustes finales.

La propuesta todavía no fue presentada formalmente, pero en el Ejecutivo de esa provincia del Norte Grande ya definieron sus principales características. El objetivo consiste en institucionalizar un mecanismo que permita reducir la planta estatal y, al mismo tiempo, fortalecer la disponibilidad de trabajadores para el sector productivo.

En Catamarca ya existe dentro del régimen laboral público una licencia especial que permite a los agentes estatales dejar temporalmente sus funciones para incorporarse a la minería o a otras actividades productivas. El nuevo proyecto busca dar un paso más y establecer un programa permanente por ley.

El esquema contempla como requisitos que los interesados pertenezcan a la planta permanente de la administración pública y cuenten con la autorización de su autoridad superior. A partir de allí, la provincia asumiría el pago de las cargas sociales y aportaría el 50% del sueldo correspondiente al cargo que ocupaban en el Estado.

En el gobierno provincial estimaron que la mayor salida podría producirse entre los profesionales. El programa ofrecería dos alternativas: incorporarse a una empresa privada bajo relación de dependencia o trabajar como autónomos para desarrollar un emprendimiento propio.

Para esta segunda modalidad, el Ejecutivo evalúa mecanismos de incentivo diferentes al aporte salarial. Entre las alternativas figuran el acceso preferencial a líneas de crédito o un beneficio económico adicional en función de los años de servicio acumulados en la administración pública.

El asesoramiento de Gustavo Grobocopatel

El proyecto tuvo como antecedente el trabajo que el gobierno catamarqueño desarrolló con Grobocopatel. El vínculo comenzó en 2024 y apuntó a identificar oportunidades de crecimiento económico y productivo en distintas comunas del interior provincial.

En 2026, Jalil y el empresario anunciaron una iniciativa destinada a fortalecer el desarrollo estratégico del interior de Catamarca, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). El plan busca transformar el potencial económico de cada región en inversiones, empleo y nuevas oportunidades de negocios.

Gustavo Grobocopatel.

Uno de los aspectos centrales es la metodología de trabajo. El equipo consultor permanece en la provincia y desarrolla sus tareas directamente en el territorio, en contacto con organismos públicos, productores, empresarios y referentes locales. La intención también es dejar capacidades instaladas dentro de la administración estatal.

El programa contempla una línea de base institucional y territorial, indicadores y tableros de gestión, mecanismos de articulación entre ministerios y sectores productivos, además de herramientas de monitoreo y evaluación. La minería, el turismo y la producción agropecuaria quedan entre los principales ejes de la estrategia.

La sociedad de Raúl Jalil y la minería

La iniciativa laboral se inscribe en la política minera de Jalil. El gobernador adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el presidente Javier Milei, y consiguió posicionar a Catamarca entre las provincias con mayor cantidad de inversiones incorporadas al esquema de beneficios.

Entre los proyectos aprobados y en distintas instancias de evaluación figuran desarrollos en el Salar del Hombre Muerto, con inversiones de origen australiano por u$s 217 millones. También aparecen la mina Diablillos, compartida con Salta, y Sal de Oro, bajo control de una compañía surcoreana.

Jalil, Sáenz, Santilli y Karina Milei en un emprendimiento minero.

A esa cartera se suma una iniciativa de capitales chinos para producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas, en Fiambalá, con una inversión prevista de u$s 710 millones. Otro de los desarrollos destacados es Agua Rica, que contempla desembolsos por u$s 4.000 millones y el aprovechamiento de infraestructura que quedaó en desuso tras la desactivación de Bajo La Alumbrera.

Según los datos difundidos por el gobierno catamarqueño, los recursos de origen provincial aumentaron un 10,5% interanual en términos reales durante septiembre de 2026. En paralelo, la cantidad de trabajadores pasó de 27.405 en 2019 a 35.859 en junio de 2026, un aumento que vinculan con la expansión de las actividades productivas.

La estrategia de estímulo al sector privado también incluyó una medida tributaria. Jalil anunció la eliminación de Ingresos Brutos para las actividades fabriles de Catamarca durante una presentación ante Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), en una visita al Centro de Arte y Tecnología Aplicada.