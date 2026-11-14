San Juan: Marcelo Orrego suma proyectos de inversión privada por más de u$s 22.400 millones

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego , acumula durante su gestión una cartera de proyectos de inversión privada que supera los 22.400 millones de dólares, según datos oficiales de los ministerios de Economía de la Nación y de Producción provincial. La minería concentra la mayor parte de los montos anunciados, con el cobre como principal protagonista.

Desde diciembre de 2023, la provincia registró proyectos aprobados, anuncios de inversión y emprendimientos que ya comenzaron a operar. La cartera incluye actividades vinculadas con las energías renovables, la industria farmacéutica, la producción de cal, los servicios mineros, la agroindustria y la construcción.

El mandatario provincial sostiene que uno de los objetivos de su administración es generar condiciones para atraer capitales privados y ampliar las oportunidades laborales. “Nuestro objetivo es generar las condiciones claras para que el sector privado crezca, invierta y genere empleo genuino”, afirmó.

En ese marco, Orrego definió a la minería como una política de Estado y destacó el potencial del cobre para el desarrollo económico provincial. También planteó la necesidad de acompañar los proyectos con controles ambientales y políticas orientadas a incorporar proveedores locales.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) concentra una parte importante de los proyectos registrados. Según la información oficial difundida por la provincia, San Juan cuenta con cuatro iniciativas mineras aprobadas que representan inversiones totales anunciadas por más de 22.100 millones de dólares.

El proyecto Vicuña, desarrollado por BHP y Lundin Mining, contempla una inversión total superior a los 18.000 millones de dólares. Su primera etapa, por 9.737 millones, recibió la aprobación bajo el régimen nacional. Por su parte, Los Azules, a cargo de McEwen Copper, tiene un plan de inversión de 3.100 millones, de los cuales 2.672 millones fueron aprobados.

A esa nómina se suman Carbonatos Profundos, iniciativa vinculada con el desarrollo aurífero de Gualcamayo e impulsada por Minas Argentinas, con una inversión de 665 millones de dólares, y la ampliación de la mina Veladero, ubicada en Iglesia, por otros 380 millones.

En conjunto, las etapas incorporadas al RIGI representan más de 13.450 millones de dólares. La diferencia respecto del total anunciado corresponde principalmente a futuras fases de los proyectos Vicuña y Los Azules, que todavía no forman parte de las inversiones aprobadas bajo el régimen.

Otros emprendimientos también prevén solicitar su incorporación. Entre ellos figura El Pachón, presentado por Glencore, con una inversión estimada en 9.500 millones de dólares; el programa G50 de Minas Argentinas, por hasta 1.500 millones; y Altar, con un desembolso inicial previsto de 1.600 millones. También se encuentra en desarrollo Lunahuasi. Estos montos no están incluidos en la cartera total informada.

Inversiones en energías renovables, industria y servicios mineros

Además de los grandes emprendimientos mineros, el relevamiento provincial identifica inversiones por más de 351 millones de dólares en otras actividades productivas, incluidas iniciativas financiadas mediante herramientas públicas de crédito.

En el sector energético, Genneia inauguró el Parque Solar San Juan Sur, ubicado en Sarmiento, con una inversión de 110 millones de dólares y una capacidad instalada de 129 megavatios. También aparecen los proyectos solares San Fernando y San Roberto, en Media Agua, que contemplan desembolsos estimados en 50 millones.

La industria farmacéutica registra la ampliación de la planta de Adium Pharma en Pocito, con una inversión superior a los 60 millones de dólares. En tanto, Calera San Juan puso en funcionamiento un cuarto horno industrial por 15 millones y destinó otros 1,8 millones a generación solar para autoconsumo. Grupo Calidra anunció un nuevo horno en La Laja, por 30 millones.

El sector de servicios mineros también incorpora nuevos establecimientos. Lenor inauguró un laboratorio de ensayos en Chimbas, con una inversión de cuatro millones de dólares y 110 puestos de trabajo. GeominLab abrió instalaciones geoquímicas y metalúrgicas en el Parque Industrial de Pocito, por 2,5 millones, mientras que Bureau Veritas instaló un laboratorio de preparación de muestras minerales.

En la agroindustria, SolFrut inauguró una planta de envasado de aceite de oliva por 11 millones de dólares y anunció un programa de inversiones de 19,5 millones para el período 2026-2028, que contempla una planta de procesamiento de pistachos.

Por su parte, H3 puso en marcha una planta de hormigón en Chimbas, con una inversión de seis millones de dólares, y anunció otros cinco millones para incorporar perforadoras destinadas a servicios mineros. El relevamiento también incluye la ampliación de una empresa plástica del mismo departamento por un millón de dólares.

Las proyecciones de empleo y exportaciones en San Juan

Las empresas responsables de los cuatro proyectos mineros aprobados bajo el RIGI estiman que sus desarrollos podrían generar más de 44.600 puestos de trabajo directos e indirectos durante las etapas de construcción y operación. De ese total, Vicuña proyecta más de 31 mil empleos.

A más largo plazo, el Gobierno provincial calcula que los grandes proyectos de cobre podrían representar alrededor de 70 mil puestos de trabajo en la próxima década. Se trata de estimaciones sujetas a la ejecución de las inversiones y al avance de los emprendimientos.

En materia de comercio exterior, San Juan registró exportaciones por 2.101 millones de dólares en 2025, de acuerdo con los datos incluidos en el relevamiento oficial. Más del 85% correspondió a productos de origen minero, principalmente oro, plata y cal.

La administración provincial proyecta que, con tres o cuatro proyectos de cobre en producción, las exportaciones de ese mineral podrían alcanzar entre 15 mil y 20 mil millones de dólares anuales hacia 2035. El cálculo depende de la puesta en marcha de las explotaciones y de las condiciones del mercado internacional.