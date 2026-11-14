Horas decisivas: Sergio Ziliotto deshoja la margarita para definir si La Pampa también vota en verano

El gobernador Sergio Ziliotto va a las urnas. Afila la lapicera para definir en qué fecha de 2027 se vota en La Pampa.

El gobernador de La Pampa , Sergio Ziliotto , deshoja la margarita para definir cuál es la mejor fecha para las elecciones provinciales, en que se determinará no sólo su sucesión, sino también la renovación completa de la Legislatura y el gobierno de los 81 municipios que tiene la provincia.

Por lo menos hasta ahora, parece un hecho que la votación será desdoblada de los comicios nacionales, haya o no haya Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) . El principal argumento institucional es que la nación y la provincia sostienen sistemas electorales diferentes, de difícil convivencia en una misma jornada. Desde 2025, los cargos nacionales se eligen desde la boleta única en papel, mientras que la boleta partidaria tradicional sigue utilizándose en La Pampa.

Ziliotto no suleta prenda. Desde un principio, planteó que le resultaba dificultoso definir un calendario local sin tener noción del esquema nacional, que todavía tiene que definir el futuro de las PASO . Sin emabrgo, el desdoblamiento es un clásico en La Pampa, que el PJ sostiene históricamente para reivindicar el modelo peronista en la provincia . Prefiere ponerlo en discusión frente a los proyectos que se le opongan, porque le ha dado resultado, ya que no pierde una elección ejecutiva desde 1983.

No obstante, la elección del año que viene tendrá algunas particularidades que cambian el escenario y por eso se evalúan opciones. Lo más importante del nuevo contexto es que la oposición se encamina a conformar una alianza que reúna a todos los sellos rivales del PJ . Eso nunca ocurrió con anterioridad y, desde ya, garantiza la competitividad opositora y una paridad en la elección que ya se dio en años anteriores.

El calendario electoral de La Pampa en 2019 y 2023 impuso internas para definir sus candidaturas a mediados de febrero, por lo que no hay que descartar que también este año se sume al caledario electoral de verano que ya habilitó el gobernador de Neuquén , Rolando Figueroa .

La ley y la historia reciente

En las últimas oportunidades, La Pampa votó en febrero y en mayo, internas y generales. Quedó establecido como el calendario lógico, aunque depende de la firma del Ejecutivo. Las internas deben convocarse entre 60 y 90 días antes de la elección, según la ley provincial. A su vez, esas internas deben realizarse entre 90 y 120 días antes que la general.

Es decir: Ziliotto tiene tiempo hasta mediados de diciembre para convocar con un calendario similar al de 2023. Aquella vez, convocó el 23 de noviembre de 2022 para que se vote el 12 de febrero del año siguiente. Ese modus operandi fue calcado al de 2018/2019.

Las elecciones internas son obligatorias para los partidos que tengan más de una candidatura, pero no para el electorado: pueden votar afiliados a las fuerzas involucradas o independientes.

Febrero de 2023, La Pampa votó en verano: Martín Berhongaray festeja tras vencer en la interna a Martín Berhongaray. FOTO: www.radiokermes.com

En los dos períodos anteriores, la herramienta fue solo utilizada por la oposición. En 2019, el radical Daniel Kroneberger venció a Carlos Mac Allister, del PRO, y fue el candidato a gobernador. En 2023, el radical Martín Berhongaray superó al macrista Martín Maquieyra.

En el caso del peronismo, se utilizó el mecanismo para definir la postulación a la Intendencia de Santa Rosa en 2019, cuando Luciano di Nápoli venció al sindicalista Jorge Lezcano.

La normativa establece que el mismo día en que se eligen gobernador y vice, se renueva completamente la Legislatura provincial (unicameral) y se vota en las intendencias y comisiones de fomento.

Especulaciones en La Pampa

En algunos campamentos del ziliottismo llegaron a analizar en los últimos tiempos que tampoco estaría desubicada una elección paralela en la provincia y la nación, que también es una perspectiva que maneja Axel Kicillof en Buenos Aires.

En el caso de La Pampa, el rejunte opositor tiene una muy clara estrategia de diferenciarse todo lo que pueda del gobierno nacional, aunque desde ya que un integrante clave del frente es La Libertad Avanza. Si la elección nacional se hiciera el mismo día que la provincial, a la alianza se le dificultaría presentarse, como pretende, como un armado estrictamente pampeano, independiente del mileísimo.

Axel Kicillof y Sergio Ziliotto manejan la lapicera de la fecha electoral en Buenos Aires y La Pampa: desdoblar o no desdoblar, esa es la cuestión.

Eso también dependerá de los nombres que encabecen la boleta. Hay al menos tres en competencia: el radical Berhongaray cree que es el candidato natural, María Alejandra Mac Allister es la postulante del PRO y el vocero presidencial Adrián Ravier es el preferido de Milei. A esas tres fuerzas, se suman en la coalición Comunidad Organizada, el partido de la familia Tierno; el Movimiento Federalista Pampeano (MoFePa) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Un factor que podría ser motivo de postergación del desenlace por vía del voto es que Ziliotto no tiene reelección y por lo tanto tiene que esmerarse en conservar su poder en gestión para no ser alcanzado por el síndrome del “pato rengo”. Cuanto más tarde se definan sus posibles sucesores, más contendrá esa incidencia respecto del futuro.

Pero ese poder de influencia asoma relativamente garantizado, porque se supone que el presidente del PJ también peleará por llegar al Senado, y tiene la consideración de los popes del peronismo nacional, como ha quedado demostrado en las últimas cumbres.

La interna del peronismo

La otra dimensión insoslayable a la hora de definir una fecha de elecciones es la interna que sacude al PJ. Desde hace rato el peronismo patea para adelante esa discusión. Estira los tiempos. Llegará un día en que no le quede otra que saldarla.

El trío más mentado del PJ de La Pampa: Luciano di Nápoli, Sergio Ziliotto, Carlos Verna. Tensiones, treguas y desconfianzas. FOTO: www.radiokermes.com

El peronismo está en tensión permanente y como hay un triángulo de referencias no encuentra el punto de equilibrio. Ziliotto, el exgobernador Carlos Verna y di Nápoli pujan para quedarse con las mejores partes de la torta.

Hay tres posibilidades para ese desenlace: un pacto general de unidad hasta que duela, con fumata blanca de los distintos líderes; un acuerdo claro entre dos de esas partes que reduzcan la incidencia del tercero; o una elección interna, que es la herramienta que agitó incluso el propio Ziliotto en sus últimas apariciones.

En ese escenario, cada quien se hace valer y da pistas de su poder de daño. Eso incluye el coqueteo de di Nápoli con Fuerza Pampa, el peronismo blue. Si ese sector diera competencia por fuera del frente justicialista, podría complicar las posibilidades electorales del PJ. Pero sacar los pies del plato también sería una mancha indeleble en la carrera de sus dirigentes.

En las últimas semanas el presidente de ese sello, Manuel Feito, intendente de Lonquimay, hizo guiños de agradecimiento a Ziliotto y dejó en claro que el espacio se define como peronista.