La Pampa: el peronismo pausó la interna y cerró filas para empujar el último presupuesto de Ziliotto

Cumbre de acuerdo en La Pampa peronista: el ministro Guido Bisterfeld con las espadas del vernismo, la vicegobernadora Alicia Mayoral y los diputados Hernán Pérez Araujo y Daniel Lovera.

El peronismo de La Pampa cerró filas en la Legislatura provincial y sacó adelante el proyecto de presupuesto del gobernador Sergio Ziliotto en tiempo record. Este jueves salió dictamen favorable para la "ley de leyes, que como es tradicional en la provincia prevé equilibrio financiero y desendeudamiento.

La velocidad de la acción fue posible porque no hubo fisuras entre el gobierno provincial y el ultravernismo, los dos sectores que comandan la mayoritaria Línea Plural . Para el PJ pampeano es un paso que activa esperanzas de que se concrete la unidad hasta que duela para las elecciones del año que viene , en que el peronismo tendrá que confrontar contra un rejunte opositor que amucha a todos los sellos no justicialistas.

Todos los ministerios desfilaron en menos de tres días por la Legislatura para explicar los presupuestos de cada área. Resaltaron las furiosas críticas al modelo del gobierno nacional de Javier Milei : no es novedoso, pero pocas veces se escuchó tanta pirotecnia. El ministro de Hacienda , Guido Bisterfeld , advirtió que "la macroeconomía está atada con alambre" y alertó que lo peor está por venir.

El proyecto de Presupuesto ingresó el 2 de noviembre. En menos de diez días, en una semana con feriados y actividad papal, ya obtuvo dictamen favorable. Para que eso ocurriera, Bisterfeld se sentó en la primera jornada en una cumbre de acuerdo de potente escenografía: rodeado por las espadas del ultravernismo, el ministro diseñó las visitas ministeriales y atendió sugerencias.

La vicegobernadora, Alicia Mayoral , y los diputados Daniel Lovera , presidente de la comisión, y Hernán Pérez Araujo plantearon sus coincidencias y observaciones. El mandado se hizo rápidisimo: el martes comenzó la ronda de ministros dando explicaciones y presupuestos, el jueves ya estaba firmado el dictamen para la aprobación de la propuesta de ZIliotto. Se cerró cualquier grieta.

Ziliotto, en el inicio del año legislativo, rodeado por la escudería vernista: la vicegobernadora Alicia Mayoral y los diputados "plurales" Hernán Pérez Araujo y Daniel Lovera. FOTO: www.radiokermes.com

Ambos espacios aspiran a que esa armonía puede estamparse en una lista electoral, pero en ese camino asoman intereses diferentes y pujas históricas. La relación entre el ziliottismo y el vernismo tiene ciclos. Es un permanente tire y afloje, con algunos excepcionales períodos de luna de miel y la tensión como sistema. También aparecen reconciliaciones, sobre todo cuando el rejunte opositor amenaza con sacar provecho de esos ruidos del PJ, como ocurrió por ejemplo con el proceso de Medanito.

Uno de los detalles que no pasó desapercibido es que en esta ocasión no fue visible la figura del secretario General de la Gobernación, José Vanini. El funcionario sí estuvo el año pasado, para redondear la presentación presupuestaria, pero en esta ocasión no fue parte de la escena principal. Vanini está históricamente apuntado por el ultravernismo y por el exgobernador Carlos Verna en persona. Incluso los diputados que responden a ese sector han pedido su renuncia más de una vez.

Al peronismo también lo unió el espanto

Al peronismo, esta vez, también lo unió el espanto. Como si también estuviera definido cuál será el eje de la campaña que viene: el rival está elegido y es de color violeta. El desfile ministerial por la Legislatura fue una constante referencia al ajuste nacional y su derrame en la economía pampeana. El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, graficó con la situación que atraviesan las comunas y lanzó todos los dardazos posibles a la administración nacional.

También le tocó anticipar la mala noticia de que, como ya ocurrió el año pasado, lo más probable es que empleados y empleadas estatales no cobren el bono de fin de año que ya era una tradición. Incluso mencionó los problemas que tendrán la Provincia y los municipios para hacerse de los recursos necesarios para afrontar el pago del medio aguinaldo del mes que viene.

Bisterfeld fue durísimo: “la macroeconomía está muy débil, muy atada con alambre y ante cualquier vaivén no va a tener el apoyo que tuvo el gobierno nacional el año pasado. El modelo nació destinado al fracaso", aseveró. Alertó: "la prometida 'lluvia de inversiones' en la economía real, brilla por su ausencia. Hacia el futuro, el panorama luce ya no incierto, sino decididamente peligroso".

El pataleo de la oposición

En tono más técnico, el ministro de Hacienda advirtió que "la lógica del programa económico comenzó a exhibir síntomas inocultables de agotamiento, condicionado por dos factores críticos: la incapacidad manifiesta de acumular reservas genuinas a través de la cuenta corriente sin inducir una parálisis recesiva en la industria y el comercio; y la flexibilización paulatina de las restricciones cambiarias en un marco de constante presión por atesoramiento en moneda extranjera y remisión de utilidades al exterior".

Otro delfín ziliottista, el ministro de Obras Públicas Alfredo Intronati refrescó el estado de las rutas provinciales, pataleó contra la caída de la obra pública en general y trazó comparaciones con otras etapas que demuestran que es en ese sentido el peor momento de la historia. Advirtió que "no estamos lejos de declarar la emergencia vial". Tónica parecida utilizaron el resto de los ministerios, que desfilaron en tiempo récord e insistieron en que el Presupuesto pampeano apuesta especialmente al Desarrollo Económico y a la Educación.

El ministro Bisterfeld, el diputado vernista Daniel Lovera y el jefe del bloque de la UCR Poli Altgolaguirre, durante el debate del Presupuesto.

La oposición se quejó sobre todo por el tratamiento "exprés". Los jefes de bloque del radicalismo, Poli Altolaguirre, y del PRO, María Laura Trapaglia, patalearon por el paso fugaz y amontonado de las autoridades. Desde Comunidad Organizada, la diputada Sandra Fonseca de Tierno agitó la interna del rejunte opositor y protestó contra un artículo específico del presupuesto que incrementaba salarios en el Tribunal de Cuentas: fue una forma de poner bajo sospecha el vínculo del gobierno con la presidenta del órgano de contralor, María Alejandra Mac Allister, precandidata a gobernadora del PRO.

Más dardos a Javier Milei desde General Pico

El discurso ziliottista, encendido contra Milei, lo replicó la intendenta de General Pico, la segunda ciudad de la provincia, que esta semana festejó su aniversario número 121. En el acto de festejo, la ultravernista Fernanda Alonso le apuntó a La Libertad Avanza: "en tiempos de crueldad y habladurías sin resultados, tenemos que proteger lo logrado", dijo.

Alonso, que ya anunció que no irá por otra reelección y está posicionada para ir por la Gobernación, le dio a su mensaje un tono de despedida: "comienzo a recorrer mi último año como intendenta, con sello de una mujer con sensibilidad, que no se amedrenta. Hemos cumplido con cada objetivo propuesto. Gobernar también es construir pensando más allá de una etapa o un mandato".

La intendenta de General Pico Fernanda Alonso, en un saludo con la vicegobernadora Alicia Mayoral, en el acto de los 121 años de la ciudad.

"Estamos en una Argentina que duele, en la que crecen las brechas entre los que más y los que menos tienen, con un mercado que les está cerrando las puertas a cada vez más personas", lamentó en un encuentro donde hubo espacio para algunos gestos de acercamiento entre la intendenta y la vicegobernadora Mayoral, también en la carrera por la Gobernación. Siempre fue tirante la relación entre las dos preferidas de Verna.

La vice también tu su porción de discurso. Elogió las inversiones del gobierno de Ziliotto en la ciudad e insistió en poner la mirada en el futuro. El peronismo de Pico también debate, más en voz baja que a cielo abierto, nombres para la sucesión en la Intendencia.