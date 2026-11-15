¿Por qué crujen las derechas en América?

De las elecciones en Brasil a las de Estados Unidos , pasando por las crisis de Javier Milei en Argentina y las de Bolivia , Paraguay y Chile , las derechas pierden ímpetu en América . El paisaje varía, pero presenta continuidades: de sesgo ultra, esos sectores parecen más aptos para llegar al poder que para ejercerlo con ajuste , políticas prorricos y falencias éticas .

La coincidencia de tantas crisis en un tiempo tan breve parece frenar una ola que se asumía como irresistible, pero ¿cabe hablar de "ola"?

Sí. Más allá de sus diferencias ideológicas, el movimiento agrupa a corrientes que coinciden en la defensa del rigor fiscal a expensas de políticas redistributivas y en el alineamiento con los objetivos de Donald Trump en el hemisferio. Unidad en la acción.

Con todo, cabe la prudencia. Si el pasado cercano de marea alta no permitía imaginar este presente de reflujo, conviene evitar la tentación de asumir que la coyuntura anticipe un ocaso inevitable. Se trata, más bien, de describir un momento y de detectar claves útiles para el futuro.

Lo que hoy muestra a estos sectores especialmente vulnerables es la velocidad con la que pasaron, en conjunto, del ascenso a los dramas actuales. Ambas circunstancias responden, al menos en parte, a un efecto contagio.

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Javier Milei y más allá: retratos de una crisis

En Argentina, el momento de Milei es de un rechazo popular en alza, encuestas poco prometedoras para su proyecto de reelección, peleas internas de desenlace imprevisible, actividad económica y consumo estancados y, sobre todo, una desinflación que fue su principal promesa en 2023, pero que se frenó en seco si es que en algún momento existió de verdad.

Sin embargo, la crisis permanente de la Argentina, puesta esta semana en negro sobre blanco en sus aspectos sociales por León XIV, vela procesos de más largo aliento que se perciben mejor en países que tienen resuelto el problema de la estabilidad. En ellos, la aparente diversidad de casos presenta dos frentes de continuidad.

Por un lado, la funcionalidad electoral de derechas que, en muchos casos, abrazaron una narrativa populista, útil para representar el enojo social con el statu quo y, a la vez, difuminar en qué sectores concretos pretende hacer recaer los esfuerzos que anuncia. Por ejemplo, ahora sabemos que "la casta" nacional incluía a los trabajadores del sector público y a beneficiarios de asistencias que, como los jubilados y las personas con discapacidad, abultan las erogaciones del Estado.

Por otro lado, a la hora de gobernar, esos segmentos políticos no consiguen dar respuesta a las aspiraciones de sectores que sienten agobio ante condiciones de vida deterioradas desde hace tiempo o largamente desacopladas de sus expectativas de progreso. Este hilo conductor hace más visibles las molestias que generan la exhibición de privilegios, los errores no forzados y la falta de empatía.

Algunos gobiernos resisten mejor que otros, algo que parece encontrar respuesta en la longevidad e intensidad de las expectativas sociales insatisfechas. En los casos en los que el pasto —el contexto y las institucionalidades erosionadas— está más seco, la gobernabilidad se vuelve inflamable ante cualquier chispa, sea una guerra inoportuna, un caso aparentemente policial, un escándalo financiero o una medida antipopular.

De Brasil a Estados Unidos

Entre los casos mencionados, el brasileño constituye una excepción porque a la extrema derecha de Flávio Bolsonaro no solo no le alcanzó para imponerse en el balotaje del 25 de octubre, sino que el propio candidato terminó fugándose de la Justicia con ayuda del gobierno argentino y refugiándose en Estados Unidos al amparo de Trump.

Sin embargo, su Partido Liberal sobrellevó la inhabilitación de Jair Bolsonaro —condenado por golpismo—, se impuso en el primer turno, se mostró competitivo hasta el final y minimizó la falta de claridad de su propuesta de gobierno y los costados oscuros del propio candidato. Compitió con el inoxidable Luiz Inácio Lula da Silva y hasta tuvo chances de ganarle. Hay allí un indicio de resiliencia que no se debe subestimar en el contexto adverso actual.

Hecha esa salvedad, el fracaso electoral en Brasil fue la primera campanada. La siguiente se escuchó en Estados Unidos.

La derrota trumpista en las midterms del último martes 3 fue de una dureza sin precedentes desde 1974, cuando arreciaba el Watergate contra Richard Nixon.

Sin posibilidad legal de reelección y limitado por una relación de fuerzas que se le hará abrumadoramente adversa en el Congreso, Donald Trump se convirtió en un "pato rengo". (Fuente: RealClearPolitics).

El vicepresidente J. D. Vance diagnosticó —y el propio Trump admitió a regañadientes— que la causa principal de semejante golpe fue la guerra contra Irán, que se extendió mucho más que lo calculado y que, al desquiciar el mercado petrolero global, recalentó la inflación y las estrecheces materiales de los sectores medios y trabajadores.

| Periodista: Hay una historia de Forbes que dijo que su patrimonio neto aumentó en 3 mil millones de dólares desde que regresó al cargo.



Trump: El de todos también.



Periodista: El mío no aumentó en 3 mil millones de dólares.



Trump: Deberías haber tenido acciones.… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 8, 2026

Si a eso se suman una política tributaria prorricos, las permanentes denuncias de conflicto de intereses en el gobierno y la cacería de inmigrantes indocumentados lanzada por el ICE, se encuentra la versión estadounidense de los hilos conductores mencionados: deterioro de las condiciones de vida, rechazo a los privilegios de "casta", los errores no forzados y la ausencia de empatía.

Bolivia y la sombra de Fernando Cerimedo

En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz enfrenta desde mediados de agosto una crisis multidimensional.

La aplicación de un ajuste severo para equilibrar las cuentas públicas pasó por una devaluación inicial fuerte, el recorte del gasto público, la aplicación de una resistida reforma tributaria y el aumento de los impuestos —y de los precios— a los combustibles. Mixturada con la situación judicial de Evo Morales —en rebeldía frente a un proceso por presunto abuso sexual de una menor—, la protesta social se encendió.

Para peor, el estratega digital argentino Fernando Cerimedo, que tenía despacho junto al presidente, cayó preso como posible instigador del intento de asesinato de su expareja Nadia Beller, lo que expuso el alcance de su influencia, de sus métodos y de manejos financieros que no han sido esclarecidos.

La caída de Santiago Peña, el liberal Ueno

El mismo día en que se votaba en Estados Unidos, el paraguayo Santiago Peña sellaba su suerte con la intervención, por parte de la autoridad monetaria, del Ueno Bank. A partir de eso se desencadenó una crisis que expuso el conflicto entre intereses personales y responsabilidades públicas, propio de un esquema económico que debilita las instancias estatales de regulación y facilita el uso de puertas giratorias entre los sectores público y privado.

El intento de renuncia no le permitió a Santiago Peña eludir la destitución en juicio político, la pérdida de fueros y la detención.

Ueno, de crecimiento explosivo, fue objeto de un aparente vaciamiento ignorado por las autoridades, lo que dejó sin acceso a su dinero a casi tres millones de personas, casi la mitad de la población del país.

Peña prometió atender a los damnificados y despidió al presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, sospechado de haber mirado para otro lado por haber sido, justo hasta su salto al gobierno, presidente de la Financiera Ueno y miembro del directorio del grupo. Sin embargo, el jefe de Estado caído en desgracia no pudo explicar su propio rol como accionista relevante de Ueno Bank aun después de haber asumido el cargo del que fue desplazado por juicio político.

Las desgracias nunca vienen de a una: abandonado por la totalidad del faccioso Partido Colorado, hoy está privado de la libertad y sometido a investigación judicial.

LAS TRES CAUSAS QUE PUEDEN DERIVAR EN UNA AMPLIACIÓN DE LA IMPUTACIÓN A PEÑA



Tres causas judiciales, diferentes líneas de investigación y un escenario que podría complicarse aún más para el expresidente Santiago Peña.



El avance de los expedientes en el marco del… pic.twitter.com/nkkbHHAHrp — Radio 780 AM (@780AM) November 13, 2026

Aparecen otra vez los hilos conductores de la crisis de las derechas, aunque la de Peña sea tradicionalmente liberal o no "trumpista": política económica ortodoxa, muy bajos impuestos a las empresas, falta de inversión en infraestructura y en política social, insatisfacción material de la mayoría y deslices éticos.

José Antonio Kast y los límites del pinochetismo

Para el pinochetista José Antonio Kast, los problemas comenzaron directamente en su debut.

Al asumir, el 11 de marzo último, puso en marcha su programa de ajuste en medio del impacto de la guerra en el golfo Pérsico, que había comenzado el 28 de febrero. Este fue negativo para un país importador de combustibles como Chile.

Así llegaron la eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que subía o bajaba los impuestos con criterio anticíclico, y el llamado "bencinazo", un incremento brusco del 30% de las naftas y de más del 60% del gasoil.

Un aumento adicional del 2,2% del diésel dispuesto este mes desencadenó diversas protestas y, sobre todo, una huelga de camioneros que puso al país en peligro de desabastecimiento.

AHORA | Presidente Kast: "No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación, no volvamos a permitir que alguien tenga que bajarse de un vehículo y bailar para poder pasar"



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Esto obligó al debilitado Kast a negociar, a anunciar subsidios por 900 millones de dólares este año y el que viene y a congelar los precios hasta el final de marzo próximo.

En el medio, un error no forzado —tan lesivo como la guerra de Trump en Estados Unidos, aunque de índole diferente— hundió la popularidad del presidente: la reducción por decreto, entre marzo y octubre, de las penas de 56 condenados por delitos sexuales en virtud de una supuesta "conducta sobresaliente" de los reos en prisión.

La duplicidad en la acción respecto de las promesas de "mano dura" enardeció a la opinión pública, derrumbó la imagen de Kast y, aunque este terminó por pedir perdón y admitir que "el Estado les falló" a las víctimas, sostuvo en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat.

León XIV cierra la parábola en Perú

En Perú, en tanto, también Keiko Fujimori enfrenta una ola de impaciencia, que es la base de la inestabilidad política crónica del país y de sus crisis institucionales a repetición.

La visita del papa agudiza esas percepciones, al tocar los rezagos sociales de un modelo económico que es elogiado por la ortodoxia debido a su indiferencia a los avatares políticos, pero que derrama poco y que sostiene niveles persistentemente elevados de insatisfacción social.

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, es echada de una reunión en Cuzco. La indignación de la gente se debe a la confesión de Fernando Cerimedo, quien dijo que ella es una de las personas que llegó a presidenta gracias a su oscuro trabajo. pic.twitter.com/Rpy60e2Tiq — El Prensero (@El_Prensero) November 13, 2026

Además, León XIV expuso a la presidenta de derecha populista al marcar un matiz importante en la idea de la reconciliación nacional: el presupuesto de eso, dijo, es la reparación de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante el régimen de su padre, Alberto Fujimori.

TREMENDO MOMENTO EN VIVO CON EL PAPA LEÓN



Fue cuando la presidenta Keiko Fujimori, hija del genocida Alberto Fujimori, ante el Papa León XIV pidió respetar los mecanismo democráticos para dirimir la diferencias, siendo que ella jamás repudió las aberraciones, los secuestros,… pic.twitter.com/vSJ7EAkHKT — El Prensero (@El_Prensero) November 12, 2026

Austeridad a cuenta y cargo de los sectores medios y populares, promesas de bienestar que no se concretan, apelación de la represión como medio de contención de demandas, dobles estándares, patrones éticos muchas veces controvertidos y falta de empatía con los más débiles. Esas son las marcas en el orillo de derechas que parecían imparables en el continente y que hoy parecen en retroceso.

Hay que advertir que el desgaste de las derechas no significa necesariamente una recuperación de sus antítesis, tanto por niveles de rechazo a la política en su conjunto que se extienden en diversos países como por el hecho de que mañana serán las izquierdas —otro campo muy heterogéneo— las que deban superar, en la gestión, la prueba ácida de las demandas populares.

El futuro siempre es arcilla mojada que espera manos que la moldeen.