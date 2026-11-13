Entre Ríos: las Fuerzas del Cielo le robaron una concejal al PJ y armaron un interbloque con Juntos

Las Fuerzas del Cielo le robaron una concejal al PJ en Entre Ríos y profundizan su disputa con Roque Fleitas.

El pase de una concejal del PJ al bloque de La Libertad Avanza y la conformación de un interbloque con Juntos tuvo una doble connotación en la política de Entre Ríos : por un lado se leyó como una prueba piloto de una posible alianza en 2027, pero además sirvió para ahondar la grieta dentro del espacio libertario en la provincia.

La aludida es Elisa Barrientos , edil hasta hace pocas horas de Sumar , espacio que se referencia con Ariel Weiss , intendente peronista de Colonia Avellaneda. La pequeña localidad tiene algo más de nueve mil habitantes y se ubica a pocos kilómetros de Paraná , en la denominada Área Metropolitana de la capital. La concejala tomó alto protagonismo en las últimas horas porque decidió dar el salto definitivo hacia el espacio libertario. Lo hizo tras haber sido reclutada y comenzar a militar en Las Fuerzas del Cielo , corriente interna referenciada a nivel nacional con el asesor presidencial Santiago Caputo y que a su vez disputa poder al interior de LLA de Entre Ríos con el sector que encabeza su presidente, el diputado provincial Roque Fleitas .

Barrientos tomó la decisión de saltar al bloque libertario y así se lo hizo saber en una nota a la presidenta del Concejo Deliberante de su ciudad, Roxana Bruna . En la carta manifestó su intención de sumarse al espacio de la ultraderecha, tras compartir durante meses actividades con militantes de Las Fuerzas del Cielo , según le hizo saber a Letra P .

"Yo lo venía pensando hace tiempo. Cuando fui elegida tenía otra perspectiva, quería ser la persona más cercana a los vecinos para problemas cotidianos. Nos encontramos con que esa conexión con el intendente no la podíamos tener, porque no nos dejaba crecer", explicó Barrientos. Su alejamiento de Weiss -justicialista reelecto en 2023- se conjugó con una invitación de los libertarios para empezar a participar de su espacio, donde finalmente sí halló contención. "No me arrepiento, di este paso convencida de que hay que trabajar y comprometerse", aseguró.

Antes de ser funcionaria, la edil estuvo enrolada en el Movimiento Evita , aunque aclaró que siempre lo hizo desde la vocación y que nunca se afilió al peronismo . No considera que su determinación de sumarse a LLA sea contradictoria, porque cree que es un ámbito donde los jóvenes tienen identidad propia y proyectan un país más justo. "Es otra política y me siento muy bien participando ahí", sostuvo en diálogo con este medio.

Un pase que se inscribe en la interna libertaria

El pase de Barrientos al bloque libertario se lee dentro de lo que es una interna entre Las Fuerzas del Cielo y el sector que, por otro lado, encabeza Fleitas. Los primeros responden a Caputo y tienen en Entre Ríos la segunda organización local más popular del país, detrás de la de Buenos Aires. El segundo comanda el partido, tiene contacto directo con Eduardo "Lule" Menem, pero enfrenta a su vez una dura batalla contra algunos presidentes departamentales, que, como contó Letra P, están disconformes con su forma de manejar el espacio.

"Nosotros queremos que el proyecto nacional persista y somos militantes 100% del proyecto de Javier Milei", aclaró a Letra P uno de los referentes de Las Fuerzas del Cielo. La organización cobró notoriedad luego de que, con estandartes, el espacio desfilara en el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, en una acción que buscó ser desacreditada por la conducción del partido pero que, sin embargo, encontró eco en la Casa Rosada: días después del desfile, algunos "jinetes" se sacaron una foto con el jefe de Estado en la Quinta de Olivos.

El bloque de LLA en Colonia Avellaneda suma a la concejal Elisa Barrientos, integrante de Las Fuerzas del Cielo, con quien tengo el gusto de compartir militancia.



Celebro tu decisión, Elisa. Cada soldado cuenta en la causa de la reelección del presidente @JMilei pic.twitter.com/iWuvntUcys — Cristian Nahuel Centurion (@centuarg) November 12, 2026

El referente aclaró que el pase de Barrientos tiene como fin demostrar que hay una organización que hoy se está moviendo, está reclutando nuevas figuras y está accionando en espacios de poder. "La política tradicional está desgastada, nosotros somos otra cosa y venimos con nuestra impronta", apuntó.

Más allá de la diversidad de "tribus" que hoy pueblan LLA Entre Ríos -a las dos mencionadas se le suman algunos referentes departamentales que buscan rebelarse contra Fleitas, y una "línea pura" comandada por el diputado Beltrán Benedit que perdió terreno, pero quiere ser parte de la conversación-, desde Las Fuerzas del Cielo creen que seguir ganando notoriedad los ayudará a ser parte del armado para el año próximo, cuando se renueven cargos provinciales y locales.

Una prueba piloto de una alianza LLA-Juntos

Mientras se esperan definiciones en relación a una posible reedición de la alianza entre Juntos y LLA -fórmula que funcionó con éxito en 2025- el nuevo interbloque en Colonia Avellaneda, denominado Juntos por la Libertad, sirve como una primera experiencia de lo que puede ser, a futuro, algo más que una coalición transitoria y meramente electoral.

La carta que presentó la concejala exPJ y su pase a las filas libertarias.

El nuevo espacio no solo significa un globo de ensayo -que varios voceros provinciales se encargaron de difundir, a modo de termómetro-, sino que además ahora significará un rotundo cambio de dinámica en la política local de Colonia Avellaneda, dado que ostentarán la mayoría con cuatro bancas: dos libertarias y dos que responden al espacio del gobernador Rogelio Frigerio. Al oficialismo le quedaron las restantes tres.

En una primera prueba de trabajo conjunto, en la sesión donde inauguraron el interbloque, obturaron dos iniciativas del Poder Ejecutivo: una relacionada con habilitaciones comerciales y otra con cambios al Código de Faltas local.