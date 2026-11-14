Si Javier Milei voltea las PASO, ¿Axel Kicillof desdobla?

Si Javier Milei no logra suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en la provincia de Buenos Aires no habrá discusión: las elecciones serán concurrentes. Pero si la Casa Rosada reúne los votos para avanzar con su objetivo, todo el cronograma electoral bonaerense quedará en debate, incluida la fecha de los comicios.

Más allá de las posiciones de las distintas tribus del peronismo y de la oposición, Axel Kicillof tendrá en sus manos la definición de cuándo se votará en la provincia. Sin embargo, en el kicillofismo no hay unanimidad : dos posturas conviven en los pasillos de la Gobernación.

Un sector considera que un nuevo desdoblamiento, aun con Kicillof como candidato a presidente, puede ser un buen negocio y despliega una batería de argumentos a favor de seguir el camino que ya trazaron algunas provincias. Otro sostiene que, más allá de lo que ocurra con las primarias nacionales, ambas elecciones deben celebrarse el mismo día.

El debate cobra relevancia en medio de la aceleración de La Libertad Avanza (LLA) para reunir los votos en el Congreso y llevar la reforma política al recinto en las próximas semanas. La negociación también está atravesada por las internas libertarias, con Patricia Bullrich haciendo la suya y los Menem (Martín y Lule) pidiendo votos sin ofrecer nada a cambio.

Cuando muchos ya daban por muerto el desdoblamiento y otros sectores comenzaban a chicanear a Kicillof por un eventual cambio de posición de una elección a otra, un grupo muy cercano al gobernador empezó a agitar la posibilidad de volver a votar en la provincia antes que en la elección nacional. Incluso si el bonaerense consigue la candidatura presidencial.

El primer argumento esgrimido es que separar los comicios no perjudicaría esa postulación. Según esta mirada, aun si las elecciones fueran concurrentes habría un “desdoblamiento de hecho”: las candidaturas nacionales y provinciales se votarían en urnas separadas y con sistemas distintos. Para las primeras se usaría la Boleta Única Papel (BUP); para las segundas, la boleta partidaria tradicional. No habría, sostienen, la tracción de votos que genera una misma boleta para todas las categorías.

Además, consideran que un triunfo temprano en Buenos Aires, su territorio, podría impulsar la campaña presidencial de Kicillof y generar un “efecto contagio” para la elección nacional.

El juego de los intendentes

El antecedente de 2025 abre una objeción: el peronismo ganó por amplio margen la elección provincial y después perdió por medio punto la nacional. En el entorno de Kicillof atribuyen ese resultado a que la lista que armó Cristina Fernández de Kirchner “era mala” y no incluía a los intendentes. Entienden que esta vez los jefes comunales deberían formar parte de la nómina.

La respuesta no despeja todas las dudas. Sólo un puñado de intendentes podría integrar la lista y el resto podría involucrarse poco en la campaña y en la elección, como ocurrió con muchos de ellos en la legislativa de 2025.

El sector que defiende el desdoblamiento contrapone otro argumento: en este contexto, los intendentes y las intendentas bonaerenses “no se bancan en sus municipios cuatro años más de Milei”.

La logística de la elección

A la discusión política se suma la preocupación por la logística de una elección concurrente con dos sistemas y urnas diferentes. Quienes promueven separar las fechas aseguran que siguen vigentes los problemas que plantearon en 2025 para justificar el desdoblamiento.

Una fuente de la Junta Electoral bonaerense consultada por Letra P coincidió con los temores de parte del gabinete provincial y advirtió que la elección “podría ser un caos”. Enumeró las dificultades para disponer del espacio físico necesario, que obligarían a multiplicar los centros de votación; el riesgo de que parte del electorado llegue sin conocer el mecanismo y las demoras que eso podría ocasionar. También señaló que las esperas podrían desalentar la participación y aumentar el ausentismo.

Los que van por las concurrentes

Otro grupo de referentes del kicillofismo sostiene lo contrario. Cree que al gobernador le conviene “poner toda la carne al asador” el mismo día: unificar las campañas y concentrar los esfuerzos políticos y económicos. Aun con urnas diferentes, confía en el arrastre electoral.

Ese sector desconfía de cómo jugarán los intendentes una vez que tengan asegurados sus pagos chicos. También relativiza las dificultades logísticas: argumenta que el electorado ya tiene experiencia con la BUP, un sistema que funcionó sin inconvenientes en la última elección nacional.

La clave, para este grupo, es que la concurrencia reforzaría al candidato presidencial del peronismo. Hay quienes creen que el beneficio también podría alcanzar a la boleta bonaerense si el espacio no cuenta con una candidatura a la gobernación con alto nivel de conocimiento.

Máximo Kirchner y Axel Kicillof, otra vez a la Plaza por separado.

Con PASO no hay discusión

Si la Casa Rosada no consigue suspender las PASO, en cambio, no habrá discusión sobre el calendario bonaerense: la elección será concurrente, con primarias provinciales y dos sistemas de votación, la BUP y la boleta tradicional.

Pese a las diferencias sobre qué hacer si la Casa Rosada logra su cometido, hay coincidencia en que el plan “A” de Kicillof y del peronismo es sostener las PASO nacionales. Las consideran una herramienta para resolver las disputas internas y evitar una ruptura.

En ese esquema, ningún sector bonaerense reclama eliminar las primarias provinciales ni desacoplarlas de las nacionales para desdoblar la elección. Ese camino llevaría a votar cuatro o hasta cinco veces en el año.

Cerca de Kicillof creen que el Gobierno todavía no tiene los votos para avanzar. También consideran que, si no lo consigue en las próximas semanas o, a más tardar, antes de fin de año, ya no tendrá margen para hacerlo en las sesiones extraordinarias de febrero de 2027, como algunos especulan.