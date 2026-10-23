Carlos Sadir amaga con partir al bloque oficialista en Jujuy para romper lanzas con Gerardo Morales

La interna entre Carlos Sadir y Gerardo Morales llegó a la Legislatura de Jujuy y en el entorno del gobernador analizan dividir el bloque Jujuy Crece para conformar una bancada propia que contarían con entre cinco y ocho diputados. La conducción tuvo que desmentir una ruptura, pero los diputados oficialistas expresan malestar por una disputa que los obliga a posicionarse.

La alternativa de constituir una bancada propia, o eventualmente un interbloque, todavía no está formalizada. En el gobierno provincial consideran que sería una jugada arriesgada pero necesaria. La discusión alcanza un ámbito, el bloque legislativo, donde Morales conserva influencia. Allí, es el vicegobernador Alberto Bernis quien articula políticamente al oficialismo.

Este jueves, Sadir reconoció diferencias políticas dentro del espacio, pero insistió en la necesidad de avanzar con la gestión y las iniciativas enviadas a la cámara. También evitó confirmar, otra vez, la continuidad de Bernis como compañero de fórmula en 2027.

La discusión parlamentaria se suma a la interna en la que Morales reclama definiciones electorales . El exgobernador presiona para ordenar las candidaturas, mientras Sadir administra los tiempos de una negociación que incluye la vicegobernación, la intendencia capitalina y las listas legislativas.

El mandatario amplió su autonomía dentro del Ejecutivo, consolidó su influencia sobre el gabinete y desarrolla una relación directa con los intendentes mediante acuerdos de obras y recursos gestionados por el ministro de Hacienda, Federico Cardozo . También conduce la interlocución institucional con el gobierno de Javier Milei .

La posibilidad de una bancada propia puede leerse como una señal de autoridad de Sadir en un ámbito donde, hasta ahora, mantuvo escasa intervención directa. Incluso sin controlar la cámara, pondría en discusión el esquema de conducción de Bernis y daría otro paso en su diferenciación de Morales. En sectores del oficialismo interpretan la iniciativa como una muestra de mayor protagonismo del mandatario.

Carlos Sadir y Gerardo Morales.

Jujuy Crece reúne 25 de los 48 diputados provinciales, el número necesario para alcanzar el cuórum. Si entre cinco y ocho formaran otra bancada, el sector restante quedaría con entre 17 y 20 integrantes, es decir, ninguno tendría la llave de la Legislatura. Además, tampoco está claro que los restantes diputados constituyan un grupo homogéneo alineado con Morales.

La agenda pendiente incluye la autorización para tomar unos US$85 millones de deuda destinados a la Travesía Urbana de la Ruta Nacional 9. El proyecto obtuvo dictamen favorable de comisión hace un mes, pero todavía no llegó al recinto. Requiere 32 votos, por lo que el Ejecutivo necesita acuerdos con otras fuerzas.

Jujuy Crece tuvo que desmentir la ruptura

El detonante de la crisis fue el enfrentamiento entre la bancada y el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, quien después de su interpelación denunció un supuesto doble comando político y cuestionó a legisladores oficialistas por una presunta colaboración con la oposición.

Durante la interpelación y en los días posteriores, desde el Ejecutivo siguieron las intervenciones y los posicionamientos de los diputados oficialistas. El seguimiento se produjo mientras el oficialismo comienza a proyectar las listas legislativas de 2027, cuando algunos integrantes de la bancada deberán renovar sus bancas.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir.

El lunes, el bloque rechazó las acusaciones de Posadas mediante un comunicado que reivindicó una conducción compartida entre Sadir, Morales y Bernis. Sin embargo, varios diputados aseguraron a Letra P que no fueron consultados antes de su difusión y expresaron incomodidad por la interna.

Entre los legisladores hay distintos alineamientos y quienes prefieren evitar una fractura. Algunos cuestionan una supuestamente escasa interlocución de Sadir con la bancada, las presiones de Morales por definiciones políticas y las dificultades de la conducción legislativa para procesar las diferencias internas.

Este jueves, el presidente del bloque Santiago Jubert salió a responder las versiones. “En nuestro bloque no hay ninguna ruptura”, afirmó. Si bien reconoció diferencias de opinión, el jefe de la bancada ratificó el acompañamiento legislativo al gobernador. Fuentes legislativas aseguran que habría una reunión de bloque el próximo lunes para acercar posiciones, pero aún no fue confirmada.

Mientras tanto, Sadir compartió una actividad pública con Posadas, el ministro cuestionado por la bancada. Ambos participaron de la presentación de JOY Airline en el aeropuerto de esa provincia del Norte Grande.

Alberto Bernis, sin confirmación para 2027

El contraste alcanza especialmente a Bernis, quien manifestó su intención de repetir la fórmula con Sadir. Mientras el gobernador mantuvo su respaldo público a Posadas, la amenaza de una bancada propia desafía el papel del vicegobernador como articulador del oficialismo legislativo. El mandatario no confirmó su continuidad en la fórmula de 2027.

Carlos Sadir y el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl "Chuli" Jorge.

La disputa por las candidaturas incluye la intendencia capitalina, donde Morales impulsa a Adriano Morone frente a las aspiraciones de Raúl "Chuli" Jorge, cercano a Sadir. Desde el interior, el intendente de San Pedro Julio Bravo reclamó ampliar la mesa de conducción para incorporar representantes territoriales. Muestra que otros sectores del oficialismo reclaman participar de las decisiones.

Así, la eventual división del bloque no solo modificaría el reparto de bancas, sino también abriría una disputa por quién organiza la representación legislativa del oficialismo de cara a 2027. En ese sentido, además, sumaría otra dificultad para Bernis en el marco de la negociación por su continuidad como vicegobernador.