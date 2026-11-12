Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
RUIDOS EN LA PUNA

Otra vez se cayó la sesión por el endeudamiento en Jujuy y Bernis quedó expuesto por no conseguir los votos

El vicegobernador volvió a postergar la votación del crédito para la Ruta 9. Carlos Sadir avisó que se hará igual y que la financiará con recursos propios.

Letra P | Enrique Gebauer
Por Enrique Gebauer
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, y su vicegobernador, Alberto Sadir.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, y su vicegobernador, Alberto Sadir.

Alberto Bernis volvió a postergar la sesión que había anunciado para aprobar el endeudamiento de u$s 85 millones destinado a reformar la Ruta Nacional 9 en Jujuy. Mientras el vicegobernador no consigue los votos, Carlos Sadir asegura que hará la obra incluso sin el crédito, en medio de su disputa con Gerardo Morales.

Notas Relacionadas
Carlos Sadir, el gobernador de Jujuy que quiere su reelección.
LA INTERNA ETERNA

El rompecabezas de Sadir: las cinco claves de su guerra fría por el poder de Jujuy con Morales

Por 
Letra P | Enrique Gebauer
Enrique Gebauer

La postergación contradice el anuncio del propio Bernis del 5 de noviembre, la primera vez que se cayó la sesión, cuando anticipó que el financiamiento sería aprobado esta semana. El proyecto ingresó en agosto, obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Finanzas y requiere 32 votos de los 48 diputados provinciales. Más de tres meses después, el presidente de la Legislatura sigue sin conseguirlos.

Carlos Sadir y Gerardo Morales.

Carlos Sadir y Gerardo Morales.

Según explican desde su entorno, la alternativa consiste en destinar a la Ruta 9 ingresos corrientes que hoy financian otras obras públicas próximas a finalizar. A medida que concluyan esos proyectos, los fondos podrían redirigirse a los nuevos trabajos. Es el esquema que el Ejecutivo plantea para avanzar por etapas sin contar de inmediato con el financiamiento externo.

En paralelo, las gestiones crediticias continuaron. A mediados de octubre, una misión técnica de Fonplata visitó Jujuy y recorrió el trazado. El organismo evalúa una operación cercana a los U$S100 millones que incluye obras viales y hospitalarias, aunque el préstamo todavía no fue aprobado.

Bernis atrapado en la interna radical

El vicegobernador, un dirigente con peso propio en la UCR, ha sido el interlocutor entre Morales, Sadir y la bancada oficialista. La disputa entre el mandatario y su antecesor redujo su margen de maniobra y puso en dificultades esa función.

Carlos Sadir y Alberto Bernis.

Carlos Sadir y Alberto Bernis.

La interpelación al ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, detonó las tensiones. El conflicto escaló con la fractura de Jujuy Crece: Alejandra Mollón y Mario Horacio Nallar abandonaron el bloque conducido por Jubert para formar Construyendo Futuro, aunque ratificaron su respaldo al gobernador.

La bancada pasó de 25 a 23 integrantes y perdió el cuórum propio y la mayoría absoluta. La ruptura alteró la estructura de negociación que articulaba Bernis, sin suponer una pérdida de esos dos apoyos para Sadir. A esa dificultad se suma la demora de la ley de coparticipación municipal, enviada por el Ejecutivo en diciembre de 2025 y todavía sin aprobación.

Los votos que faltan para la Ruta 9

La Libertad Avanza mantiene reparos al financiamiento. El diputado Manuel Quintar cuestionó los costos presupuestados y reclamó explicaciones sobre los montos. Con la consigna "obra sí, cheque en blanco no", planteó que su objeción apunta a la falta de información presentada por el Ejecutivo para justificar el crédito.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

Por su parte, el peronismo tampoco garantiza acompañamiento. Rubén Rivarola, que controla ocho bancas, negocia en medio de la disputa por la conducción del PJ con el sector de Carolina Moisés. La reactivación judicial de su lista partidaria profundizó esa competencia y agregó dificultades a cualquier acuerdo legislativo.

El problema parlamentario encuentra a Bernis en plena negociación por su futuro político. Ya expresó públicamente que quiere volver a acompañar a Sadir en la fórmula de 2027, pero el gobernador evitó confirmarlo. La dificultad para articular acuerdos suma ahora otro condicionante a esa aspiración, mientras el mandatario construye mayor autonomía frente a Morales.

Temas
Notas Relacionadas
Carlos Sadir con Alejandra Mollón, la diputada que se fue del bloque, e Isolda Calsina, la ministra apuntada por Gerardo Morales en Jujuy.
LA INTERNA ETERNA

Jujuy Crece se reacomoda tras la partida de dos legisladores que se fueron, pero ratificaron su apoyo a Sadir

Quisieron esquivar la interna, pero dejaron sin mayoría al bloque. La tropa de Morales los cruzó y fue por todo. La movida debilita al vice Alberto Bernis.
Axel Kicillof en Jujuy, frente a la tropa que responde a Rubén Rivarola.
TODO ROTO

El PJ de Jujuy después de Kicillof: la resurrección de Rivarola, la cruzada de Moisés y un mar de esquirlas

El presidenciable quedó envuelto en la interna entre el diputado provincial y la senadora. La Cámpora y el massismo, ausentes. Apuesta de resultado incierto.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, y su vicegobernador, Alberto Sadir.
RUIDOS EN LA PUNA

Otra vez se cayó la sesión por el endeudamiento en Jujuy y Bernis quedó expuesto por no conseguir los votos

Por  Enrique Gebauer
Leonel Chiarella abrirá el congreso de la UCR porteña convocado por Hernán Rossi para empezar a construir una alternativa electoral a Javier Milei
Discusión 2027

La UCR porteña se prepara para competir en la Ciudad y busca aliados en la Coalición Cívica y el socialismo

Por  Letra P | Periodismo Político
Axel Kicillof, con intendentes en la gobernación de Buenos Aires. Los municipios son actores clave para una gobernanza más dinámica, eficiente y cercana.
GESTIÓN MUNICIPAL

La Plata: PROFED dedica noviembre al presupuesto, la recaudación y las políticas públicas

Por  Letra P | Periodismo Político
Kicillof recibió a León XIV en Luján
VOLVER A 2027

Kicillof tras la visita de León XIV: del fervor por el papa a un programa contra Milei

Por  Letra P | Periodismo Político