Otra vez se cayó la sesión por el endeudamiento en Jujuy y Bernis quedó expuesto por no conseguir los votos

Alberto Bernis volvió a postergar la sesión que había anunciado para aprobar el endeudamiento de u$s 85 millones destinado a reformar la Ruta Nacional 9 en Jujuy . Mientras el vicegobernador no consigue los votos, Carlos Sadir asegura que hará la obra incluso sin el crédito, en medio de su disputa con Gerardo Morales .

La décima sesión ordinaria, prevista para este jueves 12 de noviembre, quedó suspendida. El presidente del bloque Jujuy Crece , Santiago Jubert , explicó que todavía necesitan negociar con otras fuerzas para reunir los dos tercios exigidos . Aunque mencionó la posibilidad de sesionar el viernes o la próxima semana, no pudo confirmar una nueva fecha.

La postergación contradice el anuncio del propio Bernis del 5 de noviembre, la primera vez que se cayó la sesión, cuando anticipó que el financiamiento sería aprobado esta semana. El proyecto ingresó en agosto, obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Finanzas y requiere 32 votos de los 48 diputados provinciales. Más de tres meses después, el presidente de la Legislatura sigue sin conseguirlos.

El gobernador insiste en que la obra se realizará independientemente de lo que ocurra con el endeudamiento . El 4 de noviembre afirmó que, si la Legislatura no autoriza el crédito, la provincia puede afrontar los trabajos con recursos propios, aunque su ejecución demandaría más tiempo.

Según explican desde su entorno, la alternativa consiste en destinar a la Ruta 9 ingresos corrientes que hoy financian otras obras públicas próximas a finalizar. A medida que concluyan esos proyectos, los fondos podrían redirigirse a los nuevos trabajos. Es el esquema que el Ejecutivo plantea para avanzar por etapas sin contar de inmediato con el financiamiento externo.

En paralelo, las gestiones crediticias continuaron. A mediados de octubre, una misión técnica de Fonplata visitó Jujuy y recorrió el trazado. El organismo evalúa una operación cercana a los U$S100 millones que incluye obras viales y hospitalarias, aunque el préstamo todavía no fue aprobado.

Bernis atrapado en la interna radical

El vicegobernador, un dirigente con peso propio en la UCR, ha sido el interlocutor entre Morales, Sadir y la bancada oficialista. La disputa entre el mandatario y su antecesor redujo su margen de maniobra y puso en dificultades esa función.

Carlos Sadir y Alberto Bernis.

La interpelación al ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, detonó las tensiones. El conflicto escaló con la fractura de Jujuy Crece: Alejandra Mollón y Mario Horacio Nallar abandonaron el bloque conducido por Jubert para formar Construyendo Futuro, aunque ratificaron su respaldo al gobernador.

La bancada pasó de 25 a 23 integrantes y perdió el cuórum propio y la mayoría absoluta. La ruptura alteró la estructura de negociación que articulaba Bernis, sin suponer una pérdida de esos dos apoyos para Sadir. A esa dificultad se suma la demora de la ley de coparticipación municipal, enviada por el Ejecutivo en diciembre de 2025 y todavía sin aprobación.

Los votos que faltan para la Ruta 9

La Libertad Avanza mantiene reparos al financiamiento. El diputado Manuel Quintar cuestionó los costos presupuestados y reclamó explicaciones sobre los montos. Con la consigna "obra sí, cheque en blanco no", planteó que su objeción apunta a la falta de información presentada por el Ejecutivo para justificar el crédito.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy.

Por su parte, el peronismo tampoco garantiza acompañamiento. Rubén Rivarola, que controla ocho bancas, negocia en medio de la disputa por la conducción del PJ con el sector de Carolina Moisés. La reactivación judicial de su lista partidaria profundizó esa competencia y agregó dificultades a cualquier acuerdo legislativo.

El problema parlamentario encuentra a Bernis en plena negociación por su futuro político. Ya expresó públicamente que quiere volver a acompañar a Sadir en la fórmula de 2027, pero el gobernador evitó confirmarlo. La dificultad para articular acuerdos suma ahora otro condicionante a esa aspiración, mientras el mandatario construye mayor autonomía frente a Morales.