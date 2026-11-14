Bornoroni cree que Córdoba votará en marzo y acelera: lanza candidatos y propone bajar el inombiliario urbano

Gabriel Bornoroni pone la carne en el asador para arrebatarle el poder a Martín Llaryora en Córdoba.

Con la calculadora electoral sobre la mesa, Gabriel Bornoroni pisa el acelerador en Córdoba . El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados propone la eliminación del impuesto inmobiliario urbano en la provincia y empieza a presentar precandidatos de la fuerza violeta para apuntalar su propia postulación a la gobernación.

La premura tiene un motivo: cree que el gobernador Martín Llaryora convocará las elecciones para marzo.

“Se está trabajando con la premisa de que el peronismo probablemente convoque a elecciones en marzo. Así que se está acelerando el armado en base a eso”, confiaron a Letra P fuentes del entorno del empresario estacionero.

En el Panal, como se denomina al Centro Cívico de Córdoba, indican que hasta fines de diciembre el gobernador no va a empezar a analizar fechas.

Sin embargo, en LLA consideran que el calendario amenaza con comprimirse al extremo y entienden que esperar a que se terminen de acomodar los melones de la oposición es un lujo que no pueden darse.

Por ese motivo, tras el lanzamiento del primer precandidato libertario en La Falda, Bornoroni anunció los nombres de sus candidatos para las localidades de Hernando y Toledo donde buscará disputar el poder. Su aliado, el senador Luis Juez, acompaña los despliegues.

Eliminar el Inmobiliario Urbano, la propuesta de Gabriel Bornoroni

A sus recorridas por el interior y al fogoneo de su página de denuncias Qué Abuso!, Bornoroni volvió a posar el ojo en los impuestos y presentó una iniciativa para eliminar el 100% del inmobiliario urbano provincial, un tributo que alcanza a más de un millón de propiedades en Córdoba y representa apenas el 1% del presupuesto local.

“Este es uno de los impuestos que más aumentó Llaryora. Es dinero que el peronismo le saca directamente a las familias de Córdoba”, afirmó el diputado que quiere ser gobernador.

Gabriel Bornoroni lanza la campaña para la gobernación en Córdoba.

La medida, según analiza su equipo, tendría un costo fiscal de $144.600 millones anuales, pero se compensaría sin afectar las partidas de salud, educación, seguridad ni obra pública, e incluiría un fondo automático por ley para que los municipios y comunas no pierdan recursos de coparticipación ni se desfinancien los fondos específicos de seguridad ciudadana, discapacidad y redes de gas. ¿Cómo? Con motosierra en el gasto político y administrativo: recortes en publicidad oficial, agencias, Legislatura y estructura política.

Cerca de Bornoroni sostienen que la iniciativa busca trasladar a la provincia el esquema de reducción impositiva aplicado a nivel nacional. En lo que concierne a la campaña, apuntan a disputar directamente la bandera del alivio fiscal en un contexto donde el propio Ejecutivo provincial también evalúa rebajas tributarias de cara al calendario electoral.

Los nombres de La Libertad Avanza

El acelere también aplica al despliegue en el interior. Días atrás, Bornoroni encabezó junto a Luis Juez la presentación en sociedad del empresario Leonardo Gribaudo como precandidato a intendente de La Falda, en lo que funcionó como el primer ensayo territorial de la alianza opositora.

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Lejos de tomarse un respiro, el cronograma de lanzamientos continúa con dos puntos del mapa provincial.

En Hernando, plaza clave del departamento Tercero Arriba, el espacio apuesta por la radical Nancy Marengo como su carta para disputar la intendencia. Marengo es una dirigente con anclaje local que expresa la amplitud que busca mostrar el sello violeta.

Por otro lado, en Toledo, en el departamento Santa María, el precandidato a intendente será el concejal Marcelo Márquez, quien ya venía jugando bajo la órbita violeta en el Concejo Deliberante de esa ciudad.

Rodrigo de Loredo, en pausa

El despliegue de Bornoroni corre en paralelo a una interna opositora que no da tregua y que tiene a Rodrigo de Loredo en el centro de las tensiones. Según reconocen en el entorno del armador libertario, las negociaciones con el referente radical están completamente estancadas: no se avanzó absolutamente nada.

El cortocircuito tiene raíces recientes. Semanas atrás, Bornoroni le envió un ultimátum al exdiputado para que suspendiera su campaña anticipada a la gobernación, montada sobre la estética del DeLorean de Volver al futuro, como condición sine qua non para sentarlo en la mesa política que el libertario ya comparte con Luis Juez.

Luis Juez y Gabriel Bornoroni, en La Falda.

Lejos de replegarse, De Loredo mantiene su raid por la provincia, alimentando la desconfianza de los socios violetas y las chicanas del líder del Frente Cívico, que días atrás lo mandó irónicamente a "estacionarle el auto oficial" del Panal. De hecho, el exdiputado radical manifestó en redes sociales su opinión sobre la propuesta de Bornoroni y depositó en dios la posibilidad de una confluencia electoral.

En La Falda, Juez volvió a lanzar un mensaje: “Estamos acá para mandar una señal: no vamos a esperar a que se pongan de acuerdo o especulen, no hay margen para los especuladores. Se lo dije a Rodrigo, no hay margen para que el peronismo crea que nos va a dividir. En La Falda y el departamento, los intendentes tienen que tomar nota de que nos estamos organizando y no vamos a perder un minuto. No boludeen con nosotros, intendentes radicales, no los vamos a esperar”.

El avance libertario en Córdoba

Sin embargo, el congelamiento con De Loredo no implica un cierre de fronteras con el partido centenario. Por el contrario, en las filas de Bornoroni aseguran que el diálogo con el resto de la dirigencia radical sigue firme y muestra avances concretos.

La apuesta de LLA es capitalizar el aval que el congreso provincial boinablanca le dio a la UCR para explorar alianzas. Sobre esa base, buscan tejer acuerdos directamente con intendentes y referentes territoriales radicales que ven con preocupación la posibilidad de ir divididos frente al aparato del cordobesismo en marzo.

Bornoroni busca demostrar que la estructura libertaria se consolida y que el tren hacia 2027 empezó a moverse, con o sin el aval de todos los socios.