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Elecciones porteñas: quiénes asoman en el semillero del peronismo para la pelea en la Ciudad de Buenos Aires

La Cámpora, el NEP, el kicillofismo y Peronismo Patriótico proyectan sus figuras en el territorio. Comunas, la universidad y el streaming, campos de batalla.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Elecciones porteñas: Eviner, Leunda, Colombo y Álvarez asoman en el semillero del peronismo porteño

Elecciones porteñas: Eviner, Leunda, Colombo y Álvarez asoman en el semillero del peronismo porteño

Mientras el PJ porteño debate si celebrará elecciones internas y cuál será su estrategia electoral para 2027, las distintas corrientes del peronismo empiezan a mirar a su propio semillero. Las juntas comunales, las organizaciones juveniles y la militancia universitaria aparecen como espacios de formación de una nueva camada de referentes que quiere ganar protagonismo.

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Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

La referencia a las comunas como semilleros de la dirigencia no es una novedad. Al contrario, tiene antecedentes en los últimos años en casi todas las fuerzas políticas. En el peronismo, por caso, Delfina Velázquez, de La Cámpora, y Berenice Iañez, que dejó la organización kirchnerista para incorporarse al espacio referenciado en Axel Kicillof, forman parte de una generación que pasó por la militancia territorial antes de llegar a la Legislatura porteña, donde el peronismo constituye la primera minoría.

Esas experiencias expresan una referencia para otros dirigentes que hoy desarrollan su actividad política en los barrios.

La Cámpora y su construcción en el sur porteño

Entre los nombres que aparecen en ese mapa está Ignacio "Nacho" Álvarez, dirigente de La Cámpora, muy cercano a Mariano Recalde, que presidió la Junta Comunal 4 entre 2019 y 2023 y actualmente continúa como comunero. Su recorrido tiene un antecedente político relevante. Estuvo al frente de uno de los dos únicos distritos comunales que el peronismo logró arrebatarle al PRO en las elecciones de 2019.

Junto con la Comuna 8, la 4 constituye uno de los principales enclaves territoriales del peronismo porteño. Integrada por La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, fue uno de los pocos territorios donde el entonces Frente de Todos consiguió imponerse al oficialismo de Horacio Rodríguez Larreta.

Álvarez asumió la presidencia de la Junta Comunal en diciembre de 2019 y atravesó buena parte de su mandato en medio de las tensiones entre el gobierno porteño y las administraciones comunales opositoras. Con base política en Parque Patricios, mantiene una agenda centrada en las desigualdades entre el norte y el sur de la Ciudad. Durante su gestión también participó de actividades vinculadas a la política de viviendas en Nueva Pompeya.

En la Comuna 8, el territorio de mayor presencia del peronismo porteño, desarrolla su militancia Nayla Loitegui, integrante de La Cámpora y referente territorial de la organización en el sur de la Ciudad. Su recorrido forma parte de la construcción política que el espacio de Recalde mantiene en los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo.

El NEP de Juan Manuel Olmos y los nuevos referentes comunales

La Comuna 8 también es el territorio político de Lautaro Eviner, presidente de la Junta Comunal e integrante del NEP, la organización que conduce Juan Manuel Olmos. Eviner transita su segundo mandato al frente del único distrito comunal cuya presidencia conserva el peronismo.

Su nombre apareció en los últimos meses como uno de los exponentes de la renovación partidaria. De hecho, entre la militancia peronista, Eviner figura como un potencial candidato a presidir el PJ. Su pertenencia al olmismo y su buena relación con otras corrientes del partido lo incorporaron a una discusión que excede su actividad territorial.

El nombre de Eviner ya había comenzado a circular durante las primeras negociaciones por la renovación partidaria, que derivaron en la postergación de las elecciones internas y la continuidad de Recalde al frente del PJ metropolitano.

En ese universo, aunque en otro punto cardinal de la Ciudad, también aparece Agustina Quinteros. Al igual que Eviner, integra la tropa de Olmos, pero desarrolla su actividad en Caballito, Comuna 6, donde construyó una trayectoria vinculada a la militancia barrial y a espacios de formación y debate político.

Quinteros transita su segundo mandato como comunera y mantiene una agenda pública que excede las cuestiones estrictamente barriales, con participación en actividades de formación y discusión política.

El kicillofismo porteño y la dirigencia de La Patria es el Otro

El espacio que responde al gobernador bonaerense Axel Kicillof también tiene sus propios referentes en el semillero del peronismo porteño. Una de las figuras que gana protagonismo es Victoria Colombo, exintegrante de la Junta Comunal 4, asesora de la legisladora Berenice Iañez y una de las principales articuladoras del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Ciudad.

Colombo integra La Patria es el Otro, la agrupación que construyó Andrés "Cuervo" Larroque durante su ruptura con La Cámpora y que se convirtió en uno de los pilares del armado del gobernador en territorio porteño. Su trayectoria combina la experiencia de gestión comunal con la actividad legislativa y la articulación política de las distintas organizaciones que confluyen en el kicillofismo.

En ese espacio también aparace Pablo Ortiz Maldonado, hoy integrante de la Junta Comunal 12, que comprende los barrios de Saavedra, Villa Urquiza, Coghlan y Villa Pueyrredón. Con origen político en La Cámpora, Ortiz Maldonado desarrolló una construcción territorial en ese distrito y se incorporó al espacio de Larroque en el marco del reordenamiento interno del kirchnerismo.

Tanto Colombo como Ortiz Maldonado forman parte del núcleo de dirigentes que acompañó el desarrollo de La Patria es el Otro en la Ciudad, una organización que reúne a sectores provenientes de La Cámpora y de otras expresiones del peronismo que respaldan la construcción política de Kicillof.

Universidad, streaming y territorio

Por fuera de las estructuras comunales, Peronismo Patriótico aparece como otro de los espacios que reúne a una nueva generación de militantes y dirigentes. La organización, que tiene entre sus principales referentes al legislador Federico Mochi, junto con los animadores Pedro Rosemblat y Tomás Rebord, comenzó a desarrollar una estructura territorial propia a partir de su lanzamiento en 2025. El espacio también participó de la movilización del 24 de marzo de 2026 con una columna propia.

Entre los nombres vinculados a esa construcción está Lucía Hamilton, secretaria general de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) porteña e integrante de la conducción del PJ metropolitano en representación del sector juvenil. Su recorrido combina militancia universitaria, participación partidaria y vínculos con organizaciones sindicales.

Hamilton también interviene en los debates sobre la renovación política del peronismo. En junio de 2025 firmó junto con Mochi un artículo en la revista Parusia en el que plantearon la necesidad de ampliar los espacios de decisión para la militancia con representación social y territorial, además de revisar las formas tradicionales de organización juvenil.

Otra de las figuras del espacio es Agustina "Sugus" Leunda, socióloga formada en la UBA y productora de contenidos políticos, con una trayectoria vinculada a Nacional Rock y El Método Rebord. Su recorrido muestra uno de los rasgos particulares de Peronismo Patriótico: la incorporación de referentes provenientes del universo de la comunicación digital a una organización con actividad militante.

Leunda participó en octubre del primer plenario bonaerense de Peronismo Patriótico, realizado en Lanús, donde la agrupación reunió a dirigentes y militantes para discutir su desarrollo territorial. La organización viene ampliando su presencia en distintos distritos del conurbano y busca consolidar también una estructura propia en la Ciudad.

La agrupación cuenta además con la participación de Bautista Prusso, integrante de la Junta Comunal 1, que llegó a ese cargo desde otro sector del peronismo y posteriormente se incorporó a Peronismo Patriótico. Su recorrido permite incorporar al universo comunal una construcción política que combina nuevas formas de comunicación y militancia territorial.

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