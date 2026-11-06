Jujuy Crece se reacomoda tras la partida de dos legisladores que se fueron, pero ratificaron su apoyo a Sadir

Carlos Sadir con Alejandra Mollón, la diputada que se fue del bloque, e Isolda Calsina, la ministra apuntada por Gerardo Morales en Jujuy.

La pelea entre Carlos Sadir y Gerardo Morales fracturó el bloque de Jujuy Crece y debilitó al vicegobernador Alberto Bernis . Dos diputados aliados dejaron sin mayoría al espacio conducido por Santiago Jubert , pero reafirmaron su lealtad al gobernador. La tropa del exmandatario los cruzó y hasta pidió la renuncia de la ministra jefa política de uno de ellos.

Alejandra Mollón , de LyDER , y Mario Horacio Nallar , del Partido Renovador Federal , anunciaron la conformación de Construyendo Futuro . Ambos llegaron a la Legislatura por Jujuy Crece y aseguran que seguirán dentro de la coalición. Así, la bancada de Jubert pasó de 25 a 23 integrantes sobre 48 y ya no puede reunir cuórum ni alcanzar la mayoría absoluta por sí sola.

La ruptura no supone una pérdida de apoyos para Sadir. Los dos diputados ratificaron su respaldo al gobernador, que esa misma noche encabezó en el Cabildo la presentación de Participa Jujuy 2040 , iniciativa del Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización , conducido por Isolda Calsina , principal referente de LyDER en la provincia. Mollón también participó.

El conflicto creció desde la interpelación del ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas , el 15 de octubre. La convocatoria fue habilitada por la Comisión de Labor Parlamentaria , presidida por Bernis. Tras los cuestionamientos de diputados radicales, Posadas denunció un "doble comando" y reclamó que se reconociera la autoridad política del gobernador.

El bloque respondió con un comunicado que rechazó sus acusaciones y reivindicó una conducción compartida entre Sadir, Morales y Bernis. Sin embargo, LyDER desconoció ese pronunciamiento porque, sostuvo, incluía definiciones no consultadas. Según pudo reconstruir Letra P , tampoco todos los legisladores radicales participaron de esa decisión .

Mollón atribuyó la separación a una interna de la UCR en la que no quiere involucrarse. "Están enfocados en este momento en una interna de la cual no somos parte", declaró a Urgente Jujuy. También ratificó el apoyo al gobernador. Construyendo Futuro pretende negociar las iniciativas legislativas con autonomía, sin abandonar el oficialismo.

Gerardo Morales, a fondo

La respuesta más dura llegó de Diego Rotela, diputado radical alineado con Morales. En declaraciones a RCI, cuestionó que Mollón y Nallar abandonen la bancada por la que fueron elegidos y les reclamó que dejen sus escaños. Extendió la exigencia a Calsina. Sostuvo que también debería renunciar al gabinete si su partido no quiere continuar en el frente.

Rotela consideró que la interna radical es un pretexto invocado por Mollón y vinculó a LyDER con La Libertad Avanza. La acusación contrasta con la decisión anunciada por ambos diputados de permanecer en Jujuy Crece. Hay una particularidad: Posadas y Calsina llegaron al gobierno durante la gestión de Morales y continuaron con Sadir. Ahora son cuestionados por legisladores alineados con el exgobernador.

Carlos Sadir y Gerardo Morales.

En el sector de Morales admiten que la relación con el Ejecutivo sigue muy tirante y reclaman una reunión con Sadir. Una fuente de ese espacio ratificó el respaldo a Adriano Morone para la intendencia de San Salvador de Jujuy y advirtió que, sin acuerdo político, podrían competir fuera del armado electoral común. La disputa por las candidaturas ya había enfrentado a ambos sectores.

Morone, sin embargo, no planteó públicamente una ruptura. "Yo tengo la firme decisión de ser el candidato intendente del Frente", declaró a RCI. Aunque también admitió la posibilidad de competir en una interna si no existe consenso.

Bernis, debilitado

La fractura modifica un esquema en el que Bernis actuaba como articulador entre Sadir, Morales y el bloque. Los 25 diputados garantizaban una mayoría, pero no el control político por parte del gobernador. La demora en el tratamiento del proyecto de coparticipación municipal, enviado por el Ejecutivo en diciembre de 2025, mostró las dificultades para impulsar iniciativas dentro de ese esquema.

Carlos Sadir y Alberto Bernis.

El nuevo escenario tampoco deja a Bernis con 23 diputados alineados. Entre quienes permanecen en el bloque hay legisladores que respaldan a Sadir y otros que buscan mantenerse al margen de la disputa. La ruptura puede ampliar el margen de negociación del gobernador frente al sector de Morales, aunque obliga a construir acuerdos para reunir cuórum y aprobar determinadas iniciativas.

Bernis manifestó su intención de acompañar nuevamente a Sadir en la fórmula de 2027, pero todavía no obtuvo una confirmación del mandatario. La fractura reduce su capacidad de articular una mayoría parlamentaria unificada en un momento decisivo para negociar candidaturas. El alcance de la mayor autonomía de Sadir dependerá de cómo se reordenen los apoyos dentro y fuera del bloque.