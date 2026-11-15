Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
SEMANA SANTA FE

Rafael Gutiérrez, diputado provincial

El ministro de la Corte tiene todo dado para saltar a la política y ser candidato del PJ. Armando Traferri, el tutor. La duda es la lista: ¿quién lo cobija?

Letra P | Pablo Fornero
Por Pablo Fornero
Rafael Gutiérrez quiere ser diputado provincial.

Rafael Gutiérrez quiere ser diputado provincial.

Rafael Gutiérrez renunciará a la Corte de Suprema de Santa Fe el 30 de noviembre y tiene todo dado para poner el gancho el 12 de febrero y convertirse en candidato a diputado provincial. Tutelado por Armando Traferri, no liderará una lista, pero quiere ocupar el tercer o quinto puesto de una de las tiras de la interna del PJ en las PASO.

Notas Relacionadas
Rafael Gutiérrez. Con un discurso con fuerte contenido político y un repaso de gestión, dejó inaugurado el año judicial. 
EL JUEGO DE LA SILLA

El juez de la Corte Rafael Gutiérrez dejó abierta la puerta para ser candidato a diputado en Santa Fe en 2027

Por  Letra P | Periodismo Político

Gutiérrez no lo confirmó en público, solo lo deslizó, pero todo el peronismo santafesino lo tiene computado como candidato. En el gobierno provincial también se lo esperan. Como contó Letra P, hasta Sergio Massa ya sabe que pegará el salto a la política. El juez supremo se lo hace saber a quien se encuentra. No lo mantiene en reserva, para nada. Reconoce, aún no en entrevistas, que será candidato a legislador tras su salida de la Corte. Solo resta saber el dónde, secundando a quién.

Las PASO del peronismo, una batalla

Es que las PASO para integrar la lista para la Cámara de diputados provincial adquirió una notoriedad de dimensiones para el PJ de la Bota. Ocurre que no son pocas figuras de la dirigencia justicialista que creen que hay escasas chances en la categoría máxima a la hora de enfrentar a Maximiliano Pullaro y, en cambio, hay que concentrar esfuerzos en la contienda por las bancas en la Legislatura con el objetivo mayor de colar de 15 a 18 escaños y recuperar la presidencia de la cámara baja.

Es verdad que hay dos grandes ejes que comienzan a gestarse dentro del peronismo. Omar Perotti y los suyos versus el resto. El exgobernador todavía no confirmó si competirá en alguna categoría, pero su entorno confía en que lo hará en la máxima, para ganar la interna en las PASO y enfrentar a Pullaro y a La Libertad Avanza en las generales, si es que se mantienen los tercios en la provincia.

Del otro lado emergen el diputado massista Diego Giuliano, que camina la provincia como aspirante a gobernador, Juan Monteverde y el grupo de intendentes de Vamos, liderado por Pablo Corsalini. Dentro de esa misma ala hay una suerte de escisión en Traferri (¿también en Agustín Rossi?), que todavía insiste con la candidatura a gobernador del empresario Federico Pucciariello.

¿Dónde cae Rafael Gutiérrez?

En ese escenario, ¿en qué lista tributará Gutiérrez para asegurarse su ingreso a la cámara baja? Hay que remarcar que en las PASO el año próximo la boleta para Diputados estará separada y recién en las generales la categoría irá pegada a la papeleta de los postulantes a la gobernación. Por ende, en el papel incidirá el conocimiento, por sobre todas las cosas, del candidato.

Marcelo Lewandowski es una persona conocida, con más de una campaña provincial sobre los hombros. Perotti también. ¿Quién más puede asegurarse un caudal de votos importante para luego quedarse, en las generales, con la mayor cantidad de bancas?

Por ese motivo, hay mucho de ajedrez y cálculo matemático en la categoría para Diputados. En el peronismo, pero también en Unidos. Pudo confirmar Letra P que el Ejecutivo opera para que las PASO del justicialismo tenga muchas listas y asomen eventuales postulantes con 35 o 40 mil votos para sumarse con expectativas en la lista final.

“Todo tipo de divisiones beneficia al oficialismo”, admite un legislador peronista. En ese marco, a más de uno le sorprende que un periodista santafesino haya empapelado Rosario con su cara.

El ajedrez del PJ en Santa Fe

Si Pucciariello finalmente no juega, ¿el armado de Traferri y los senadores terminará con Giuliano? Si todos culminan unidos para enfrentar a Perotti y compañía, ¿cómo se ordenará esa lista legislativa? “Va a ser un quilombo, una sangría”, anticipa un Nostradamus del PJ.

Si Giuliano va de gobernador, ¿entrega el primer lugar de la boleta de Diputados? ¿Lo convencen a Lewandowski, que tiene alto conocimiento? ¿A quién pone Rossi? ¿Cómo hace Gutiérrez para asegurarse el puesto tres o el cinco? ¿Alejandra Rodenas, que también responde a Traferri, dónde cierra? ¿Y el resto de las tribus?

A priori pareciera que no hay lugar para todo el mundo. Mucho menos si Perotti decidiese competir para seguir en la cámara baja. Mucho menos si aparecen listas promocionadas por el oficialismo para comer de a uno y armar monobloques en diciembre. Gutiérrez asegura que ya cerró la suya. El asunto es dónde.

Temas
Notas Relacionadas
Rafael Gutiérrez, el enemigo perenne de Pullaro que coquetea con dar el salto de la Corte a la Legislatura
EL JUEGO DE LA SILLA

Gutiérrez: ¿el último golpe de un indomable?

Sobrevivió a cinco gobiernos. Desde 2023 pelea con Pullaro. Con poder menguado y de salida de la Corte, amaga con saltar a la política. Perfil de un fighter.
Otros tiempos: Traferri y Perotti cuando aún no estaban enfrentados en el peronismo de Santa Fe
TEMPORADA DE ROSCA

Santa Fe: Traferri blanqueó que la candidatura de Pucciarello a la gobernación no incluye al perottismo

El senador reconoció la cena con las tribus del PJ y confirmó que el sector del rafaelino no fue invitado. La estrategia y la apuesta por el empresario.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Flávio Bolsonaro, Donald Trump, Javier Milei y Santiago Peña: ¿hay arrugue de barrera en las derechas de América?
LA QUINTA PATA

¿Por qué crujen las derechas?

Por  Marcelo Falak
Carlos Sadir con su vicegobernador, Alberto Bernis. Se terminó el amor en Jujuy.
RUIDOS EN LA PUNA

Vicegobernador se busca en Jujuy

Por  Enrique Gebauer
BALANCE

San Juan: Marcelo Orrego suma proyectos de inversión privada por más de u$s 22.400 millones

La minería concentra la mayor parte de los anuncios. El RIGI, las energías renovables y la industria completan la cartera de proyectos provinciales.
Por  Letra P | Periodismo Político
Raúl Jalil y Gustavo Grobocopatel.
CATAMARCA

Jalil se une a Grobocopatel en un proyecto para trasladar personal estatal al sector privado

Por  Lucio Di Giuseppe