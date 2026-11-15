Rafael Gutiérrez, diputado provincial

Rafael Gutiérrez renunciará a la Corte de Suprema de Santa Fe el 30 de noviembre y tiene todo dado para poner el gancho el 12 de febrero y convertirse en candidato a diputado provincial. Tutelado por Armando Traferri , no liderará una lista, pero quiere ocupar el tercer o quinto puesto de una de las tiras de la interna del PJ en las PASO.

Gutiérrez no lo confirmó en público, solo lo deslizó, pero todo el peronismo santafesino lo tiene computado como candidato. En el gobierno provincial también se lo esperan. Como contó Letra P , hasta Sergio Massa ya sabe que pegará el salto a la política. El juez supremo se lo hace saber a quien se encuentra. No lo mantiene en reserva, para nada. Reconoce, aún no en entrevistas, que será candidato a legislador tras su salida de la Corte. Solo resta saber el dónde, secundando a quién.

Es que las PASO para integrar la lista para la Cámara de diputados provincial adquirió una notoriedad de dimensiones para el PJ de la Bota. Ocurre que no son pocas figuras de la dirigencia justicialista que creen que hay escasas chances en la categoría máxima a la hora de enfrentar a Maximiliano Pullaro y, en cambio, hay que concentrar esfuerzos en la contienda por las bancas en la Legislatura con el objetivo mayor de colar de 15 a 18 escaños y recuperar la presidencia de la cámara baja.

Sorpresa en el PJ de Santa Fe al conocerse la reunión entre Sergio Massa, el todavía presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, y el senador Armando Traferri. Política electoral y justicia, el temario del encuentro.

Es verdad que hay dos grandes ejes que comienzan a gestarse dentro del peronismo. Omar Perotti y los suyos versus el resto. El exgobernador todavía no confirmó si competirá en alguna categoría, pero su entorno confía en que lo hará en la máxima, para ganar la interna en las PASO y enfrentar a Pullaro y a La Libertad Avanza en las generales, si es que se mantienen los tercios en la provincia.

Del otro lado emergen el diputado massista Diego Giuliano , que camina la provincia como aspirante a gobernador, Juan Monteverde y el grupo de intendentes de Vamos, liderado por Pablo Corsalini . Dentro de esa misma ala hay una suerte de escisión en Traferri (¿también en Agustín Rossi ?), que todavía insiste con la candidatura a gobernador del empresario Federico Pucciariello .

TEMPORADA DE ROSCA Santa Fe: Pucciarello patea la definición de su candidatura y pide al PJ un plan de gobierno El empresario rosarino apuntó que antes de definir candidaturas, el PJ debe construir un plan de gobierno y elogió la gestión de Pullaro @AgustinVissio pic.twitter.com/VSiaEryruz

¿Dónde cae Rafael Gutiérrez?

En ese escenario, ¿en qué lista tributará Gutiérrez para asegurarse su ingreso a la cámara baja? Hay que remarcar que en las PASO el año próximo la boleta para Diputados estará separada y recién en las generales la categoría irá pegada a la papeleta de los postulantes a la gobernación. Por ende, en el papel incidirá el conocimiento, por sobre todas las cosas, del candidato.

Marcelo Lewandowski es una persona conocida, con más de una campaña provincial sobre los hombros. Perotti también. ¿Quién más puede asegurarse un caudal de votos importante para luego quedarse, en las generales, con la mayor cantidad de bancas?

Por ese motivo, hay mucho de ajedrez y cálculo matemático en la categoría para Diputados. En el peronismo, pero también en Unidos. Pudo confirmar Letra P que el Ejecutivo opera para que las PASO del justicialismo tenga muchas listas y asomen eventuales postulantes con 35 o 40 mil votos para sumarse con expectativas en la lista final.

“Todo tipo de divisiones beneficia al oficialismo”, admite un legislador peronista. En ese marco, a más de uno le sorprende que un periodista santafesino haya empapelado Rosario con su cara.

El ajedrez del PJ en Santa Fe

Si Pucciariello finalmente no juega, ¿el armado de Traferri y los senadores terminará con Giuliano? Si todos culminan unidos para enfrentar a Perotti y compañía, ¿cómo se ordenará esa lista legislativa? “Va a ser un quilombo, una sangría”, anticipa un Nostradamus del PJ.

Si Giuliano va de gobernador, ¿entrega el primer lugar de la boleta de Diputados? ¿Lo convencen a Lewandowski, que tiene alto conocimiento? ¿A quién pone Rossi? ¿Cómo hace Gutiérrez para asegurarse el puesto tres o el cinco? ¿Alejandra Rodenas, que también responde a Traferri, dónde cierra? ¿Y el resto de las tribus?

A priori pareciera que no hay lugar para todo el mundo. Mucho menos si Perotti decidiese competir para seguir en la cámara baja. Mucho menos si aparecen listas promocionadas por el oficialismo para comer de a uno y armar monobloques en diciembre. Gutiérrez asegura que ya cerró la suya. El asunto es dónde.