Jujuy: Sadir y Jorge buscan desactivar la municipalización de Alto Comedero y crece la tensión con Morales

La sociedad de Carlos Sadir y Raúl “Chuli” Jorge avanza y los empodera en la negociación interna del oficialismo jujeño. Ahora, buscan institucionalizar la región Gran Jujuy , lo que les garantizaría el control sobre el principal aglomerado urbano de cara al año electoral donde la capital es el principal botín a disputar.

La iniciativa, que reuniría 7 ciudades y más del 60% de la población, se activó meses después de la presentación del proyecto de municipalización de Alto Comedero , el barrio más populoso de San Salvador . Esa idea fue presentada por el bloque de Jujuy Crece en la Legislatura , en el que aún manda Gerardo Morales , y provocó el rechazo del intendente. Tras ese corcoveo, no tuvo más avances.

El debate por la regionalización del Gran Jujuy se produce cuando la UCR empieza a ordenar sus candidaturas para 2027. Conservar Alto Comedero y conducir una red metropolitana ubicaría al intendente Jorge mejor posicionado para competir por otro mandato, promover a alguien de su espacio para sucederlo o aspirar a un cargo provincial. Cualquiera de esas salidas requerirá, claro, una negociación con Morales .

La municipalización de Alto Comedero quitaría a San Salvador población, recursos y superficie. La regionalización del área metropolitana no modifica los límites de la capital, pero da al intendente en el articulador de un bloque regional con capacidad para planificar obras, coordinar normativas y buscar financiamiento.

En los hechos, el Gran Jujuy ya incorporó en menos de dos años a San Antonio , Perico , El Carmen y Monterrico , que se sumaron a San Salvador , Palpalá y Yala . Sadir, que explicitó su apoyo a la suspensión de las PASO que persigue Javier Milei , encabezó el ingreso de los últimos dos municipios y comprometió el acompañamiento provincial a la iniciativa de Jorge. El acta de institucionalización deberá pasar ahora por los siete concejos deliberantes.

En paralelo, el proceso por el proyecto para crear la Municipalidad de Alto Comedero, un distrito que representa más del 35% de los habitantes de la ciudad enfrentó al bloque de la Legisaltura con el intendente, pero seis meses después no registra avances sustantivos. Un grupo de vecinalistas que reclama desde hace años la autonomía del sector peregrina de forma periódica a la Legislatura. Esta semana volvieron a retirarse sin ser recibidos por el bloque mayoritario. La escena ya se había producido en agosto, cuando los manifestantes anunciaron que regresarían todas las semanas hasta obtener una respuesta.

El proyecto de Carlos Sadir y Chuli Jorge

En la municipalidad capitalina explican que la nueva estructura tendrá autoridades y un organismo administrador. El marco jurídico permitirá presentar proyectos conjuntos ante el gobierno nacional, agencias de cooperación y organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial o el FONPLATA.

Los créditos para obras de escala seguirán condicionados por autorizaciones y eventuales garantías provinciales y nacionales. La diferencia es que los municipios podrían negociar detrás de una planificación, una contraparte administrativa y una representación metropolitana. Esa capacidad adquiere mayor valor ante el repliegue de la obra pública nacional durante la gestión de Milei.

Raúl "Chuli" Jorge con Carlos Sadir.

Existe un antecedente. El Gran Jujuy nació en 2016 entre la capital, Palpalá y Yala. En 2019, durante las gestiones de Morales y Mauricio Macri, adhirió al programa Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior y recibió una asignación de unos U$S7 millones no reintegrables: 75% aportado por Nación mediante un préstamo del BID y 25% por la provincia.

Aquella etapa dejó además un plan elaborado con metodología del BID que recomendaba formalizar una estructura de gobernanza metropolitana. Durante la administración Morales se asignaron recursos a proyectos y se creó el Parlamento del Gran Jujuy, pero no llegó a constituirse un ente con capacidad jurídica y ejecutiva propia. Con el apoyo de Sadir y la ampliación conducida por Jorge, ahora comenzó el trámite para completar ese paso.

Los intendentes, a favor

La incorporación de El Carmen muestra la dimensión territorial. Su intendente, Víctor Hugo González, enumeró problemas comunes de transporte, habilitaciones comerciales y ordenamiento urbano. “Capital concentra la mayor cantidad de oficinas, ya sean nacionales o provinciales, y tenemos que dirigirnos constantemente”, dijo el funcionario.

González vinculó además la integración con el proyecto de ampliación de la Ruta Nacional 9 a la altura de Alto Comedero, que licita el gobierno provincial. Según indicó, un colectivo que antes demoraba media hora entre El Carmen y la terminal capitalina tarda actualmente entre 45 minutos y una hora.

De las dos reconfiguraciones territoriales promovidas por el oficialismo, solo avanza la que fortalece a Chuli Jorge. Antes de que se defina la candidatura capitalina, el proyecto para dividir la ciudad sigue detenido y la organización metropolitana toma impulso. La capital no se divide y su intendente suma territorio político sin anexar un solo metro.