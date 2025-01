Varinia Marín: "El peronismo de La Pampa debe hacer un gran frente contra el ajuste de Milei"

-Tenemos que hacer un frente con la oposición a este gobierno nacional, contra el ajuste. Así como (Martín) Maquieyra (PRO) dice que ellos quieren una alianza cercana al gobierno, incluyendo radicales y demás, nosotros tenemos que ampliar nuestra base. Es importante que lleguemos a esos lugares con una posición clara frente a un gobierno tan cruel y repudiable.

-¿Le parece realmente posible sumar a sectores de la UCR?

-Yo no llevo diálogos en ese sentido. Pero hay distintas posiciones y muchas encuentran un límite en Milei. Lo vimos en el Congreso, hay un sector que no vota las leyes reaccionarias del gobierno y no convalida, incluso acompaña votaciones en otro sentido. Hay que intentarlo.

-¿Cuál es la descripción que hace del momento socio-político actual?

-Económicamente está todo mal, socialmente también. Se reprime, se incentiva la violencia. No hay una buena noticia, no hay nada bueno. Necesitamos ese frente con toda la gente que piensa de modo similar más allá del partido en que estemos. Hay que ampliar lo que logramos. Estamos frente a situaciones delicadas y de fragilidad. Hay tristeza y dolor.

-¿Por qué le parece que Milei sigue teniendo relativo apoyo social?

- Hay una tolerancia en la gente que me cuesta entender. No van a homologar paritarias, la pobreza y la indigencia aumentan; hay cierre de pymes y despidos. Por eso mismo tenemos que hacer un frente importante: el partido del gobierno sólo renueva cuatro bancas y si logra meter una banca por provincia las leyes van a salir más fácil.

varinias.jpg Varinia "Lichi" Marín, la diputada nacional por La Pampa fustiga al gobierno de Milei por "violento y misógino".

Renovación de la banca y definiciones del PJ

-¿Le interesa pelear por otro mandato en el Congreso?

-No se conversó en mi sector, suspendimos esos debates hasta marzo. Me gustaría que la línea conserve la banca, porque se trabajó seriamente y respetamos la voluntad de los votantes, cosa que no ha pasado en casos de otras provincias. Hay una militancia y una experiencia que amerita sostener la banca siempre y cuando sea lo mejor para el partido.

-¿El PJ cómo debe definir sus candidaturas legislativas?

-Interpreto que el partido a nivel nacional debería resolver que cada distrito busque su forma de definir, o establecer una forma para cada lugar. Si es en un congreso, si es en elecciones. Pero sí pretendo que nuestra línea conserve nuestra banca.

-¿El tema de su hipotética candidatura se conversó en la cumbre de su hermano, Espartaco, con Carlos Verna?

-No. No se mencionó nada sobre mí, ni sobre mi candidatura. Falta mucho tiempo, y los temas son otros. Hay leyes en la provincia que no están saliendo y esa conversación fue una charla política entre referentes, que giró sobre lo legislativo, porque hay una posición dura que tomó la oposición de no dar quórum.

El discurso de Javier Milei, “ridículo y violento”

-¿Qué piensa del discurso que dio el presidente en Davos?

-Es una postura antidemocrática, que ataca los derechos humanos, la libertad sexual y el feminismo. Un discurso homofóbico, ridículo por su nivel de violencia y odio, machista, intolerante, misógino. Se hace difícil de entender cuánto atrasa. No tiene conciencia de lo que puede generar en la gente que lo sigue. Hay cosas que no se le permitían a ningún otro presidente. No sé cómo justifican su acercamiento quienes no son oficialistas.

-¿Cree que el gobierno avanzará realmente para derogar la figura del femicidio?

-Es posible que hagan el intento y que también quieran derogar la ley de Identidad de Género, el DNI no binario o la Ley Micaela. Habrá que volver a discutir cosas ya habladas, peleadas en la calle y ganadas con el respeto de la población que no pensaba igual, como ocurrió con la interrupción del embarazo. Nos obligan a explicar otra vez qué significan la justicia social y cuáles son los derechos que el presidente cree “artificiales”.

taco y lichi.webp Varinia "Lichi" Marín, diputada nacional por La Pampa, junto a su hermano Espartaco Marín, que es jefe del bloque legislativo provincial: la línea Convergencia quiere sostener la banca en el Congreso.

Ficha Limpia, PASO y Presupuesto

-¿Qué opina sobre el proyecto de Ficha Limpia?

-Tiene que haber una Ficha Limpia, pero con una sentencia firme, básicamente porque lo dice Constitución. Si no, inhabilitar una candidatura es adelantar una pena. Está muy bien exigir a los funcionarios determinadas conductas, pero con una sentencia firme. Si después la Corte determina una inocencia, ¿cómo se devuelve la posibilidad que no tuviste de presentarte a una candidatura?

-¿Cree que es una ley pensada para imposibilitar una candidatura de Cristina Fernández de Kirchner?

-Si lo hacen pensando exclusivamente en Cristina, o en alguien, no lo sé, no creo que sea así. Sí estamos frente a un Poder Judicial, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, probadamente corrupto. Si te vas a Lago Escondido con los dueños de Clarín y después salen 4 o 5 sentencias a favor, no queda duda. Ese Poder Judicial no es justicia y quieren frenar cualquier candidatura que no les convenga. Si un juez firma un procesamiento y una Cámara lo avala, quedás afuera de la carrera política, es un daño irreparable.

-Las extraordinarias convocadas por el Ejecutivo no incluyen el presupuesto, ¿es probable que se nieguen a tratar los otros temas si no se envía?

-Es una de las estrategias que se manejan, se está evaluando. Es insólito llamar a extraordinarias para tratar algunos temas y no mandan el presupuesto ni la moratoria previsional. Incluyen la eliminación de las PASO, Ficha Limpia, financiamiento de los partidos políticos y algunos otros temas que no le cambian nada a la gente, pero no mandan el Presupuesto, que es lo más importante y lo que necesitamos tratar.