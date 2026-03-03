La Pampa: Leonel Monsalve y Marcelo Rucci torpedean el esquema de Sergio Ziliotto y Pampetrol para Medanito

La alianza del intendente Leonel Monsalve y Marcelo Rucci en La Pampa excede la cuestión puntual de Medanito.

Leonel Monsalve , intendente de la ciudad petrolera Colonia 25 de Mayo , está decidido a ir a fondo contra la propuesta del gobernador de La Pampa , Sergio Ziliotto , que pretende que la estatal Pampetrol se haga cargo del área Medanito . En alianza con varios gremios , agita las bases y busca el favor opositor para torcer el rumbo en la Legislatura.

En un capítulo más de la guerra por el recurso hidrocarburífero más importante que tiene la provincia, el titular del Ejecutivo de la ciudad del suroeste agitó una cumbre de la comunidad, pero la esperada pueblada quedó flaca.

Eso no impide que Monsalve, alineado sobre todo con el Sindicato del Petróleo que comanda Marcelo Rucci , más el padrinazgo de alguna empresa, esté elaborando un proyecto alternativo al del PJ , mientras coquetea ahora muy decididamente con La Libertad Avanza .

El área Medanito implica un negocio multimillonario. La licitación quedó desierta a fines del mes pasado. El 19 de junio concluye la concesión del área que tiene Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), que ante la certeza del final de ese vínculo tiene la producción semiparalizada.

El gobierno impidió la participación de PCR en la compulsa, porque tiene pasivos ambientales no resueltos y una ley impide la participación de una firma en esas condiciones.

medanitos El área Medanito es un yacimiento maduro, pero los especialistas dicen que es uno de los que más potencial tiene en el país.

El proyecto de Ziliotto, que el domingo en su mensaje legislativo advirtió que se trata de “un esquema imprescindible”, tiene esta vez el respaldo firme del bloque oficialista: asomó ahí un acuerdo profundo entre el Ejecutivo y el ala ultravernista, en un tiempo de movimientos sugestivos que miran de reojo al 2027.

Pero al PJ no le alcanza con los propios: la ley exige un respaldo de dos tercios de la Cámara de Diputados y para eso el peronismo tiene que salir a la conquista de voluntades del PRO y/o del radicalismo, como las tuvo en el primer llamado licitatorio.

Un vacío político en el suroeste de La Pampa

Rucci y sobre todo Monsalve parecen dispuestos a ir a la guerra con su proyecto alternativo. El intendente de 25 de Mayo inauguró un discurso ultraopositor al gobierno peronista: dijo que Pampetrol tiene “un sistema comunista” y dejó trascender que el gobierno busca que la empresa estatal se haga cargo para tener recursos de campaña.

Lideró la “audiencia pública” a la que llamó la semana pasada, con la esperanza de que fuera un acto épico y masivo. No salió tan así, pero sí fue expresión de la incertidumbre que reina en la comunidad. Desfilaron personas comunes, referencias sindicales, técnicos y empresas.

asamblea en 25 La "asamblea" no fue una pueblada épica y masiva, pero sí un encuentro representativo de la comunidad, donde las quejas por el accionar de Pampetrol fue transversal.

La Legislatura, el ámbito donde se jugará el partido más importante, le hizo un vacío. De 30 legisladores invitados concurrieron apenas dos, y de incidencia limitada: Enrique Juan, del PRO, y la radical Gisela Cuadrado.

El partido Comunidad Organizada, que históricamente torpedea las acciones oficiales en Pampetrol, mandó una nota de sus diputados Maximiliano Aliaga y Sandra Fonseca, con aval del jefe partidario Juan Carlos Tierno. Quedó la sensación de que el espacio no quiso sumarse al juego político del intendente.

Los gremios frente al "botín de guerra"

El área Medanito, central en la vida económica de La Pampa y de la región, tiene 400 fuentes laborales directas que están en juego. No es Vaca Muerta, pero los especialistas señalan que si bien es un yacimiento tradicional, maduro, tiene un potencial único en el país.

En la asamblea desfilaron por el micrófono sectores que habían sido convocados por la Intendencia y por el gremio, y que plantearon la necesidad de que se haga cargo una empresa privada.

Pampetrol no tiene buena prensa en la zona y está claro que llegado el caso su inversión será muy limitada, porque no tiene la espalda financiera ni la infraestructura ni la capacidad técnica para explotar el área de modo definitivo. En principio, el gobierno propone que ese esquema sea una transición de dos años, con una operatividad mínima que garantice mantenimiento y fuentes laborales, pero no descarta endeudarse para invertir.

asamblea 25 de mayo Leonel Monsalve encabezó la mesa de la "audiencia pública", entre la diputada radical Gisela Cuadrado y el legislador del PRO Enrique Juan. El resto de la Legislatura hizo un vacío.

Rucci dice que cuando hicieron sus planteos a la dirigencia política de distintos colores, “no solo ni nos escucharon sino que muchos nos trataron con soberbia. Me molesta, y me motiva a a seguir con esto, pedirles que dejen de tironear a esta zona. Parece un botín de guerra”, graficó.

El gremialista y Monsalve tejen incluso un vínculo partidario: el sindicalista pretende que el veinticinqueño sea cara visible en La Pampa del mismo espacio político con el que quiere hacer pata ancha en la Patagonia y que ya tiene sello en Neuquén y Río Negro.

Un nuevo coqueteo, ahora con La Libertad Avanza

Monsalve muestra desde su asunción cierta inestabilidad en su identidad política: llegó al cargo en nombre de Juntos por el Cambio, pero cuando hizo falta se declaró “independiente”. Respondió por momentos a la conducción del PRO de los hermanos Carlos Javier y Marita Mac Allister, pero después tomó distancia.

ravier monsalve y marina alvarez Leonel Monsalve y su viceintendenta tienen identidad política inestable: ahora coquetean con La Libertad Avanza del diputado nacional Adrián Ravier.

En las legislativas del año pasado se acercó al peronismo y fogoneó la sanción de la ley para que el área se convocara a licitación, aunque eligió como enemiga a la diputada ultravernista Noelia Sosa, oriunda de la misma ciudad.

Como contó Letra P, el dirigente es evangélico, tiene 38 años y se define a sí mismo: "Soy de todos y no soy de nadie; al final, es como que no tengo bandera".

Ahora, Monsalve se pinta de violeta. Después de un encuentro con el ministro Diego Santilli, que también gestionó el diputado nacional Martín Ardohain, primo de Pampita y alineado en el PRO “libertario”, el intendente también coquetea en fotos y encuentros con Adrián Ravier.

Ravier es diputado nacional, presidente de La Libertad Avanza en La Pampa y soldado de la Fundación Faro que lidera Agustín Laje.