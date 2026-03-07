Romina Diez busca vaciar el espacio de Amalia Granata y evitar la dispersión del voto libertario en Santa Fe

La líder de La Libertad Avanza en Santa Fe , Romina Diez , está embarcada en un proceso de vampirización de Somos Vida , el espacio liderado por Amalia Granata , con el objetivo no sólo de debilitar al máximo a la expanelista, sino también de evitar la fragmentación del voto libertario con vistas a 2027.

Al estilo de Javier Milei con Patricia Bullrich en la previa del ballotage de 2023, la jefa de LLA en la provincia, Diez ofreció tabula rasa a las huestes del espacio celeste con la condición de que se sumen orgánicamente a la fuerza política del Presidente. Con una excepción clara: la propia Granata.

Así lo pudo saber Letra P de diversas fuentes de ambas tribus. El objetivo asoma evidente: aglutinar a todo el universo panlibertario y vaciarle la fuerza a la líder de Somos Vida, con quien la relación en general es pésima. Amalia lo sabe y es en ese contexto que deben leerse sus críticas al discurso presidencial del domingo pasado en la apertura de sesiones del Congreso.

En algunos casos, como el del diputado nacional libertario Nicolás Mayoraz , hay guerras personales, tal cual se verificó en la Convención constituyente . Saltaron juntos a la política en 2019, al calor de la pelea contra el aborto legal, pero esa sociedad se rompió incluso antes de asumir en las bancas de diputados provinciales que obtuvieron tras una buena performance electoral de la lista encabezada por Granata. Otro tanto ocurrió con el pastor Walter Ghione , hoy en Unidos.

Alguien que le avise que ya no es más panelista de Intratables .

Influye, además, la furiosa interna entre Karina Milei y Santiago Caputo . La secretaria General de la Presidencia avanza cual pacman sobre los espacios gubernamentales controlados por el súper asesor, tal como se corroboró en el recambio del Ministerio de Justicia. ¿Qué tiene que ver eso con Santa Fe? El vaso comunicante de Granata con LLA es –o era- el Mago del Kremlin.

Los apuntados

Las conversaciones ya están lanzadas y, en algunos casos, ciertamente avanzadas. Como ya publicó este medio, tanto en LLA como en Somos Vida dan por hecho el pase de la diputada provincial Silvia Malfesi, presidenta del Partido Libertario y socia política –hasta ahora- de Granata. En las cercanías de la legisladora niegan, con matices, el salto.

Otro de los apuntados es el diputado provincial celeste Emiliano Peralta. La tabula rasa en este caso tiene una importancia central: el quiebre con Mayoraz fue escandaloso, incluidas denuncias de corrupción.

Granata Convencion

La oferta del indulto a Peralta se encuadra también en las heridas que dejó en su vínculo con la expanelista la Convención constituyente en su vínculo, en donde el legislador dio muestras de autonomía. Según pudo saber este medio, esa relación luego fue encaminada y, hoy por hoy, el dirigente no piensa en abandonar Somos Vida.

Hay quienes ya saltaron el charco y ahora están terminando de formalizar la incorporación a La Libertad Avanza. La diputada provincial de Unite, Beatriz Brouwer, se inscribe en esa línea. Llegó a su banca en la lista de Somos Vida y al tiempo rompió con Granata. Ya el año pasado integró la nómina de convencionales de LLA.

En este caso, existen condimentos extra. Uno, familiar: Brouwer es la madre de la diputada nacional libertaria Rocío Bonacci. Otro, político: hace un mes se reunió con el presidente de la cámara baja, Martín Menem, para puntear el armado político de La Libertad Avanza en Santa Fe.

Son sólo algunos ejemplos. La ofensiva es total.

2025 como lección para 2027 en Santa Fe

Los turnos electorales del año pasado les ofrecieron a ambos enemigos íntimos, LLA y Granata, la posibilidad de sacar nítidas conclusiones. Las diferencias de resultados entre las elecciones de convencionales constituyentes en abril y la de diputados nacionales en octubre dejaron todo a la vista.

En el 13-A, cada uno fue por separado y esa fragmentación del voto panlibertario los relegó al tercer y cuarto puesto, para felicidad del gobernador Maximiliano Pulllaro quien, pese a perder más de la mitad de los votos que obtuvo en 2023, ganó con absoluta comodidad. No por casualidad trabaja para que ese escenario se repita en 2027, tal como reveló Letra P.

RominaDiez1 Ya nadie en La Libertad Avanza se anima a poner en duda la candidatura de Romina Diez.

No es sólo eso. Con un dirigente sólido y hábil pero desconocido como Mayoraz, La Libertad Avanza le ganó a la mediática Granata. Es decir, básicamente con el sello. Amalia, sin embargo, también pudo mostrar que mantiene una extensa capacidad de daño. De allí también este intento de vampirizarla, sea para bajarle el precio o, lisa y llanamente, borrarla del mapa.

Por el contrario, en el 26-O se vio la potencia de la oferta libertaria cuando no hay otros pescadores en su pecera. Al menos por ahora, claro. En un escenario de tercios más o menos parecidos, el casi 35% de los votos que obtuvo Pullaro en abril no le garantiza victoria y LLA olfatea sangre. 2027 está a la vuelta de la esquina.