Mariel Fernández gobernadora de Buenos Aires: juventud y experiencia en gestión, pero con la mochila del Evita

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández , está decidida a competir por la gobernación de Buenos Aires en 2027. Es una dirigente joven, una cara relativamente nueva que entre sus activos cuenta la experiencia de gobernar uno de los municipios más grandes y complejos del conurbano.

Pero sobre su espalda lleva la mochila de pertenecer al Movimiento Evita , un blanco fácil para rivales que cuestionen el manejo de los planes sociales y los cortes de calle. El presidente Javier Milei jugó y ganó ese partido.

Más allá de pros y contras, la jefa comunal manipula un arma de doble filo: se destaca por su perfil moderado y dialoguista, intentando pararse de manera equidistante entre las tribus camporistas y axelistas que protagonizan la interna en el peronismo bonaerense. La falta de una terminal política clara puede complicar una posible candidatura.

La intendenta de Moreno cuenta con varios activos para la carrera por la sucesión de Axel Kicillof , quien intenta pelear por la presidencia de la nación. Es una figura nueva, joven, mujer. Tiene la experiencia de gobernar durante dos períodos uno de los municipios más populosos de la Primera sección electoral (más de 600 mil habitantes) y de los más complejos por sus altos niveles de pobreza y escasa infraestructura. En 2023 fue por la reelección y obtuvo el 57,5% de los votos.

“Mariel no sólo tiene una buena gestión que valoran los habitantes de Moreno, además mostró tener mucho coraje para, en un distrito difícil, enfrentarse con sectores de poder. Lo hizo cuando municipalizó la recolección de residuos o cuando se plantó ante ciertas empresas, y eso es algo que se va a necesitar de cara a lo que viene”, destaca un dirigente de ese municipio que la acompaña.

La mochila del Movimiento Evita

Algunos factores pueden jugarle en contra, como su pertenencia al Movimiento Evita, conducido por Emilio Pérsico. “Es muy organización social, muy Pérsico, no veo que el peronismo de la provincia la tome como opción”, dice a Letra P un dirigente de vasta experiencia con sede en La Plata.

En el kirchnerismo dicen algo similar. Explican que su pertenencia al Evita es un arma que podrá usar cualquier rival, interno o externo, en su contra. “Le van a decir que es robaplanes o piquetera, aunque ella no lo sea. Si la pegan al Evita, la complican”, opina la fuente.

Mariel Fernandez, Emilio Persico, Daniel Menendez

No obstante, cerca de la intendenta relativizan esa percepción. “Mariel no está identificada con el Evita. En las encuestas nadie tiene clara una terminal política. Lo que sí tienen claro los que la conocen es que es peronista”, afirman. Pero así como la imagen de la organización social podría ser un contrapeso para ella, también le da sus beneficios: el Evita tiene militancia y dirigentes desplegados a lo largo y ancho de toda la provincia de Buenos Aires.

El poco nivel de conocimiento que tiene en el electorado es otro factor que puede jugarle en contra, como a otros intendentes con aspiraciones. La conocen en su distrito y algunos circundantes. “Mariel es muy de la Primera profunda. Al menos por ahora no hace pie en otras zonas de la provincia”, afirma un dirigente que está cerca del gobernador. Fernández lo sabe y por eso pulseó para ser candidata a diputada nacional en las legislativas de 2025 y también se autopostuló para competir por la presidencia del PJ bonaerense.

El diálogo y la moderación, armas de doble filo

Fernández siempre fue una dirigente que optó por impulsar el diálogo y el consenso al interior del peronismo. Aunque es cercana a Cristina Fernández de Kirchner, también tiene buen diálogo con el gobernador, a quien nunca confrontó. Su perfil dialoguista es algo que destacan quienes la ven con buenos ojos como candidata.

Mariel Fernandez y CFK

Que “no sea de La Cámpora ni del Movimiento Derecho al Futuro”, el espacio que lidera Kicillof, es algo que algunos ven como un problema. Cuando se definen las candidaturas, ya sea por interna o por lista de unidad, siempre pesa tener una terminal con poder para que impulse la postulación. La tendrán quienes sean elegidos por Kicillof y por CFK.

“El medio siempre es complicado en ese sentido”, dice alguien que se sienta a las mesas de negociaciones y cita otros ejemplos de dirigentes como los intendentes Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Federico Achaval (Pilar). “Son esos que no tienen bien definido dónde están”, agrega.

Lanzada

Fernández tiene otro activo: está decidida y lanzada a recorrer Buenos Aires para posicionarse. Hay otros dirigentes que, si bien tienen la aspiración de ser, aún no activaron sus campañas.

La intendenta inaugurará en las próximas semanas un local de su agrupación “Reconquista” en la Ciudad de Buenos Aires, en el centro político más importante, para darle mayor visibilidad a la actividad. En rigor, será el puntapié inicial para arrancar sus recorridas por la provincia.

Pintadas Mariel Fernandez

El año pasado visitó Lomas de Zamora, Mar del Plata, Tres de Febrero y Ezeiza, entre otros. Seguirá la recorrida con la presentación de la revista de pensamiento Reconquista, que se imprime dos veces por año y que junta artículos de diferentes personalidades. Bajo ese marco, encabezará charlas.

También trabajará con el documental sobre su vida que fue estrenado el año pasado. Será presentado en clubes, terciarios, entidades, con o su presencia, además de otras actividades que irá delineando a lo largo del año. En el verano ya avisó a través de los paredones bonaerenses: “Se viene Mariel”.