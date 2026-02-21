La Pampa: Sergio Ziliotto enfrenta un camino de espinas para imponer la transición de Pampetrol en Medanito

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en la Legislatura junto a la vice Alicia Mayoral que lo releva en estos días de licencia. FOTO: www.radiokermes.com

La novela de Medanito promete nuevos capítulos agitados en La Pampa , donde al gobernador Sergio Ziliotto ya se le pone cuesta arriba la idea de imponer una transición en manos de la petrolera estatal Pampetrol después de la licitación frustrada días atrás.

El área hidrocarburífera convencional será manejada hasta el 19 de junio de este año por Petroquímica Comodoro Rivadavia , una empresa a la que además la Secretaría de Ambiente de la provincia acusa por no remediar una serie de pasivos ambientales.

Luego de que quedara desierta la licitación más importante de La Pampa, el gobierno provincial pretende que Pampetrol se haga cargo del área durante dos años, pero la idea no tiene consenso en la oposición y algunos de esos votos son imprescindibles para conseguir los dos tercios que exige aprobar en la Legislatura una decisión de ese calibre.

El propio gobierno provincial admite que Pampetrol no tiene la capacidad de explotar el área petrolera en condiciones normales. Por eso propone apenas un período de 24 meses en el que se haría cargo de una operatividad mínima , sobre todo para sostener las 400 fuentes laborales.

El Ejecutivo ya elaboró un proyecto formal con ese rumbo. La iniciativa ingresó la semana pasada a la Legislatura e incluso antes de ser analizada ya cosechó la resistencia de las distintas alas en que se divide la oposición al peronismo .

LA POLÍTICA EN OJOTAS | Leonel Monsalve: "La Pampa tiene que replantear la licitación de Medanito porque no atrae a nadie"



— LETRA P (@Letra_P) February 3, 2026

La contracara es que no parece haber alternativa, porque convocar a otro proceso licitatorio no garantiza interés en el sector privado, demandaría largo tiempo y tampoco parece haber clima para flexibilizar los requisitos como para seducir a grandes firmas que quieran participar.

Esa última variante es la que propone Leonel Monsalve, el intendente de Colonia 25 de Mayo, la ciudad petrolera de La Pampa. Con relativo aval del Sindicato Petrolero de Marcelo Rucci, su idea es que se exijan menos regalías y que se diluya el pretendido bono de ingreso de 50 millones de dólares.

Esta semana hubo una cumbre de la comunidad en pleno en el municipio, donde se escucharon todas las desconfianzas que genera Pampetrol. El intendente, el Concejo, los gremios, pymes de la zona y empresas petroleras se pararon de manos contra la idea de que la petrolera estatal se haga cargo del proceso. Exigen "reglas claras y previsibilidad".

Área clave para la energía de La Pampa

Medanito es el principal yacimiento de la provincia. Tiene unos 200 pozos activos, aporta el 34% de la producción pampeana y cerca del 10% de los ingresos fiscales. PCR opera el área desde 1992. En 2016 consiguió una prórroga por diez años. Pampetrol es socia en un 20%.

medanito petreoleo Medanito es el principal yacimiento de La Pampa: tiene unos 200 pozos activos.

Un interrogante clave es hasta qué punto la petrolera estatal tiene la solvencia técnica y financiera suficiente para hacerse cargo en exclusiva de esa explotación. Como ejemplo, la oposición dice que Pampetrol en el área de Medanito Sur tiene apenas cuatro pozos que le generan un déficit de $1.000 millones anuales.

La liquidez de la empresa estatal también forma parte de esas dudas y el proyecto del Ejecutivo provincial autoriza a la toma de créditos destinados a capital de trabajo. El gobierno de Ziliotto deja en claro que no piensa en una exploración, sino en inversiones mínimas que permitan operar los pozos actuales, sostener las fuentes laborales y cuidar el ambiente.

Sergio Ziliotto tiende puentes hacia adentro

La historia de Medanito, prolongada y tensa, generó grietas políticas de todo tipo. Además de tensar la cuerda del gobierno de Ziliotto con el radicalismo, el PRO y Comunidad Organizada, también potenció internas en el propio PJ y dividió a los partidos opositores, que tuvieron distintas posturas frente al tema y se realinearon en ese sentido.

En el PJ ahora no aparecieron voces discordantes. Se cocina en silencio un posible acuerdo que puede acercar al gobierno con el ala Plural que comanda el exgobernador Carlos Verna. Ziliotto tiene unos días de licencia por cuestiones de salud familiares mientras se teje ese acercamiento. La vicegobernadora Alicia Mayoral, ultravernista, está a cargo del Ejecutivo.

ziliotto_inicio_sesiones_ladag_2023_1 (2) El gobernador Sergio Ziliotto le propuso a la Legislatura que Pampetrol se haga cargo de la zona Medanito por dos años. FOTO: www.radiokermes.com

El ultravernismo acompañó en su momento el aval a un llamado a licitación, pero a desgano y con el pataleo muy visible de la diputada Noelia Sosa, que hasta fue a la Fiscalía de Investigaciones y siguió torpedeando la propuesta hasta último momento.

Ahora, tras el fracaso, la oposición coincide en cargar responsabilidades sobre Ziliotto y el secretario de Energía Matías Toso. Llueven advertencias y distanciamientos incluso de quienes acompañaron con su voto la licitación frustrada.

Se relame la oposición "ultra" de La Pampa

El bloque “ultra” es el que le sacó rápido provecho a la licitación desierta. Sandra Fonseca y Maxi Aliaga, de Comunidad Organizada; Noelia Viara y Celeste Rivas, violetas del PRO alineadas con Martín Maquieyra; y los radicales Poli Altolaguirre, jefe del bloque, Gisela Cuadrado y Sergio Pregno, obstaculizaron el llamado a licitación desde el primer momento.

dipus anti medanito La oposición "ultra": Noelia Viara, Poli Altolaguirre, Sandra Fonseca, Maxi Aliaga, Gisela Cuadrado, Sergio Pregno y Celeste Rivas.

“Lo anticipamos y no quisieron escuchar. Señalamos que no se estaba priorizando una estrategia técnica y de mercado, sino una construcción política con propios y afines”, plantea ese espacio, que también teje con el '27 en el radar y la expectativa de sumar al rejunte a La Libertad Avanza.

Denuncian “la falta de transparencia en el proceso” y la ausencia de controles y fiscalizaciones a PCR, que explotó la zona durante estos años. Esa firma quedó fuera de juego en la licitación: el gobierno provincial le negó el Certificado Ambiental porque tiene pasivos ambientales sin remediar.

Aliados del peronismo toman distancia

Además, el gobierno pampeano no cuenta ahora con el visto bueno de los sectores opositores que antes acompañaron. El radical Javier Torroba, que en su momento rompió el bloque por la cuestión Medanito, advirtió que “Pampetrol no califica para poder operar adecuadamente un área”.

Dice que “hay que encarar una nueva licitación pública, porque si no dentro de dos años estaremos en una situación mucho peor”.

En un lugar parecido se para el sector del PRO que en su momento dio su aval. Ahora Laura Trapaglia, Enrique Juan, Lucas Lazaric y Matías Traba cargan culpas sobre el gobierno provincial y lamentan que “lejos de resolver el vacío de ofertas, concentra decisiones, debilita la transparencia y reemplaza la competencia por discrecionalidad y arbitrariedad”.

El espacio ya dejó en claro que esta vez no acompañará el proyecto de Ziliotto y justifica su conducta anterior: “Era urgente y necesario; la responsabilidad política de proteger los puestos de trabajo, la inversión y las regalías nos llevó a apoyar una fórmula que no era la que pretendíamos. Actuamos con responsabilidad institucional, sin especulación política".