Nadia Márquez: "Voy a ser la primera gobernadora mujer de Neuquén"

La senadora libertaria anticipa su objetivo y no descarta ser candidata en 2027. Su relación con los Milei y Figueroa. La intendencia de la capital ¡Afuera!

Letra P | Ariel Boffelli
Por Ariel Boffelli
La senadora nacional por Neuquén, Nadia Márquez, decidida a buscar la gobernación.

La senadora nacional por Neuquén, Nadia Márquez, decidida a buscar la gobernación.

Nadia Márquez, senadora libertaria por Neuquén, se prepara para competir. “Voy a ser la primera gobernadora mujer”, le anticipó a Letra P, durante una charla en la ciudad más influyente de la Patagonia. Con la competencia por la capital provincial descartada, sus declaraciones clarifican el escenario y demuestran que piensa más allá de 2027.

Nadia Márquez es una pieza clave en el Congreso.
LOS CORONELES DE MILEI

Nadia Márquez, la libertaria dialoguista

Por 
Letra P | Ariel Boffelli
Ariel Boffelli

De esta forma, Márquez empieza a ordenar la estrategia electoral de La Libertad Avanza en suelo neuquino y plantea un espacio de confrontación con la propuesta del gobernador Rolando Figueroa.

Neuquén como objetivo

Márquez, una de las espadas parlamentarias de la Casa Rosada, entiende que su objetivo principal es fortalecer el espacio, sumar masa critica en todas las regiones neuquinas y apostar al crecimiento. “Nosotros somos la versión original, trabajaremos por ser una propuesta de poder”, certificó.

Nadia Márquez, Neuquén

Por eso, después del mundial de fútbol 2026 que se disputará entre junio y julio, entiende que "se acelerarán los tiempos" de todos los aspirantes a la gobernación. Y un factor determinante será cómo el gobierno nacional clarifique la situación económica, el gran valor inicial de Javier Milei. "La candidatura será acordada con el gobierno nacional", machacó.

¿La capital? ¡Afuera!

“Es mentira que voy a ir por Neuquén capital”, le aseguró a este medio. “Yo quiero ser gobernadora, eso se definirá con las autoridades nacionales del partido”, blanqueó.

La frase, que retumba en los principales despachos de la gobernación y en el municipio que comanda Mariano Gaido, es un cimbronazo generalizado. Como contó Letra P, LLA viene de obtener cuatro victorias consecutivas en la región de la Confluencia, la zona más poblada del sur argentino, que define cualquier elección por peso demográfico en Neuquén.

Potenciar lo ganado

Márquez, junto con su coterráneo Pablo Cervi, robustecieron el bloque libertario en la cámara alta. La integrante de la iglesia “Jesús es Rey” se adueñó de manera natural de un rol protagónico que expresa notable sintonía con Karina Milei. Desde su paso en la Cámara de Diputados hasta ahora en el Senado, fue de las principales defensoras de todas las políticas que ejecuta el gobierno nacional.

Nadia Márquez, Neuquén.

“Todo depende de cómo le vaya al Gobierno, pero seremos una opción genuina de poder”, cerró la senadora.

Este posicionamiento colisiona con algunas versiones del oficialismo neuquino, que a través de algunos operadores recuerda la sanción de la ley de Ficha Limpia en la provincia, que podría alcanzar a Márquez por un viejo problema judicial. Igualmente, en las últimas horas habló el concejal libertario capitalino Nicolás Montero, que desestimó el impacto de la medida y anticipó que la jefa libertaria patagónica "competirá". "Iremos por todo", avisó.

Con Márquez lanzada, se aclara el panorama de una elección provincial de enorme desafío para Rolo Figueroa y La Neuquinidad, mientras otros sectores como el peronismo están sumergidos en problemas con internas de alto voltaje.

