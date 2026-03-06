Karina Milei rechaza el desdoblamiento electoral de Axel Kicillof y contraataca: unificación y boleta única

Karina Milei rechaza la propuesta del gobernador Axel Kicillof de adelantar las elecciones provinciales en Buenos Aires , revelada por Letra P , lo que significaría separarla de los comicios nacionales. Es más, la presidenta de La Libertad Avanza pretende no sólo dar una pelea política para que se unifiquen ambas contiendas, sino, también, impulsar un proyecto de reforma electoral en la Legislatura bonaerense, que incluya la eliminación de las PASO y el uso de la boleta única.

Igual, la hermana de Javier Milei se prepara para cualquier escenario electoral, incluido el desdoblamiento y la implementación de la tradicional boleta sábana. El Jefe cree que su partido está en condiciones de nacionalizar cualquier elección y motorizar la campaña con la imagen del Presidente.

En cualquier caso, la agenda local no pareciera ser una preocupación para Karina Milei. De hecho, este viernes LLA en Buenos Aires adelantó que presentarán proyectos en 116 municipios para reducir o eliminar tasas locales. La iniciativa busca instalar el debate sobre la presión fiscal municipal y cuestionar tributos que, según el oficialismo, se cobran sin una contraprestación válida de servicios. En definitiva, lo que busca es llevar el debate nacional al territorio local.

Paradójicamente, la hermana del Presidente tiene la misma postura que Cristina Fernández de Kirchner adoptó el año pasado y que no debería cambiar para las presidenciales. Aunque con razones muy distintas, Karina y la expresidenta coinciden en que en el 2027 tiene que darse una pelea en la que queden bien delimitados los modelos económicos que defiende cada sector.

Aún así, hay diferencias entre ambas a la hora de proponer la unificación. Los karinistas están exultantes con los resultados de octubre pasado, y la imagen en alza del jefe de Estado, que avisó que inscribirá nuevamente su nombre en la boleta presidencial, por lo que quieren usar el arrastre de su imagen para ganar en Buenos Aires y en buena parte de los 135 distritos de la provincia.

En tanto, el kirchnerismo rechaza el desdoblamiento que quiere Kicillof porque consideran que se dividirán los esfuerzos entre una y otra fecha. En sentido inverso, este sector del peronismo pretende que los municipios peronistas bonaerenses sean la locomotora de la nómina nacional. De hecho, esa fue la propuesta que Fernández de Kirchner le hizo a Kicillof el año pasado, y sobre la que no tuvo éxito.

La reforma electoral violeta

De todos modos, el adelantamiento de los comicios en la provincia de Buenos Aires es una potestad del Ejecutivo que hoy controla Kicillof, por lo que no es determinante la presión de Karina desde la Casa Rosada o sus zonas de influencia. Sin embargo, la secretaria general tiene desde hace un tiempo la ambición de impulsar una reforma electoral en esta jurisdicción, que sí requerirá la aprobación de ambas cámaras de la Legislatura.

En principio se trata de un proyecto para atar los comicios nacionales al provincial, eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que fueron suspendidas el año pasado; y, en paralelo, usar la boleta única de papel, tal como sucedió en las legislativas de octubre. Sobre estas tres iniciativas está trabajando Sebastián Pareja, la principal espada política de Karina en este territorio.

sebastian-pareja.jpg Sebastián Pareja.

El Jefe pidió armar sin tener un candidato definido

Si bien todas las familias políticas que componen el ecosistema oficialista coinciden que el mejor escenario para Milei sería que las elecciones nacionales y provinciales estén unificadas, en la cúpula de La Libertad Avanza trabajan sobre la hipótesis del adelantamiento inevitable. "Ir un mismo día a votar sería lo ideal, pero nos estamos preparando para cualquier pelea, incluso el desdoblamiento", confió a Letra P una fuente de primera línea del partido.

La multiplicidad de escenarios que plantea esta voz habitual en los pasillos de Balcarce incluye, también, que el oficialismo esté en condiciones de encarar una campaña en cualquier momento sin importar el nombre del candidato. La hermana del jefe de Estado le pidió a sus dirigentes armar sin pensar en nombres propios, hasta tanto Milei tome una decisión al respecto.

Por su protagonismo en los comicios pasados, donde el oficialismo remontó una elección que parecía imposible, el ministro Diego Santilli se muestra como el favorito. Hay quienes en el Gobierno mencionan que es el favorito del Presidente, pero que no hará pública su elección con tanta anticipación, más siendo consciente que los escenarios políticos y electorales pueden cambiar con rapidez. Un ejemplo de ello es la caída en desgracia de José Luis Espert.

Detrás del ministro de Interior corre, también, el propio Pareja. No lo ayuda la instalación pública, ni tampoco la exposición en medios, pero sí la confianza explícita que le depositó Karina. Además, a diferencia de la campaña anterior, el armador bonaerense saldó sus diferencias con Las Fuerzas del Cielo que conducen los legisladores Agustín Romo y Nahuel Sotelo, que se presumen claves para levantar el entusiasmo de los libertarios más jóvenes.

La lectura unificada de todos los sectores libertarios es que Kicillof desdobla por la presión de los intendentes peronistas a perder la provincia. "Van a intentar hacer cualquier cosa para evitar una derrota en 2027", analizó un hombre relevante en el armado nacional del 2025 que descuenta que el gobernador buscará adelantar la elección como trampolín para su candidatura presidencial.