Fernanda Alonso: "El peronismo tiene que ponerse al día"

Crítica del gobierno nacional libertario, descree un poco de su nueva postura “dialoguista” con la provincia y reprocha que a los municipios no les da ni la hora. Se jacta de que su General Pico , segunda ciudad del distrito, “está hermosa”, pero aclara que “no es una isla”.

En diálogo con Letra P , Alonso cuenta que reparte su verano entre el trabajo municipal, la visita a fiestas populares y el recorrido por las ferias locales. En medio de ese plan relajado, también mira para adentro del PJ y avisa: “El peronismo tiene que ponerse al día”.

-Hermoso, pero obviamente no es una isla y sufre los efectos de lo que nos está pasando como país. Para las intendencias no está fácil. Lo económico está difícil, no es nada que no sepamos ni tengamos en cuenta como prioridad.

fernanda recorrida Fernanda Alonso en un de sus recorridas mechando ocio y gestión en General Pico. Es una de las figuras del peronismo.

-¿En qué piensa invertir el municipio?

-Se van a invertir $3.000 millones en obra pública, como el año pasado. Están en ejecución el parque urbano, la pista de patín, el espacio para los alimentos de los carritos. Vamos a hacer más asfalto y cordón cuneta. Esperamos acercarnos al 100% de tecnología LED en el alumbrado público, sin dejar de atender los espacios deportivos y culturales que han tomado envergadura.

Alonso habla con orgullo de la actividad cultural, una de las áreas a las que dedica recursos y energías durante todo el año. En el arranque del año, aprovecha para disfrutar las actividades programadas en el verano y a la vez monitorea como una espectadora más.

fernanda alonso penisi Fernanda Alonso junto a Nahuel Pennisi, en un recital. La intendenta gestiona poniendo recursos y energías en el área cultural.

El "diálogo" de Javier Milei

-A partir del nuevo canal de diálogo entre la Nación y la provincia, ¿puede haber mejores vínculos con el gobierno de Javier Milei?

-Está bueno que se genere un canal de diálogo, que pedíamos todo el tiempo y para el que estaba la disposición del gobierno provincial, pero no pasa de manera directa con los municipios, como sí ocurría en gestiones anteriores, con canales permanentes de comunicación y de gestión.

Embed

-¿Tiene esperanzas reales en ese “diálogo” o le parece una puesta en escena?

-Ojalá llegue a buen puerto, porque obviamente nos veríamos beneficiados todos. Estoy expectante de que llegue a ser un método de trabajo que nos favorezca. En estos dos años el acompañamiento del gobierno nacional fue totalmente nulo.

El evangelismo y la política

-A fin de año hizo un acto de alto impacto con iglesias evangélicas. ¿Hay en ese encuentro una pata política más allá de la fe?

-Política hacemos todos. No tiene que ver exclusivamente con la fe, sino con el trabajo silencioso y cotidiano que hacen estas iglesias en Pico. Las conozco mucho, a diario trabajamos en conjunto, ofreciendo recursos económicos o profesionales, pero eso solo no alcanza para lograr los objetivos y ahí entra lo espiritual.

fernanda alonso ama pico Fernanda Alonso reconoce el trabajo de las inglesias evangélicas en el territorio.

-Esas relaciones ya las tejió cuando fue ministra. ¿Es un momento para potenciar y hacer más visible esa alianza?

-Hay logros y hay respuestas a la complejidad que hoy vivimos que requieren estrategias que superan a una necesidad o un recurso. Debe ir acompañado de otras cosas, lo vemos desde hace un tiempo largo. Es un reconocimiento sostenido a un sector que trabaja de manera silenciosa.

-¿Usted tiene algún vínculo concreto con ese espacio?

-Tengo vínculo permanente con la comunidad. Esos sectores no se pueden ignorar ni obviar. Hemos hecho varias reuniones para coordinar trabajo en territorio. Después sucede en lo cotidiano. Es un método de trabajo con todos los sectores.

La sucesión de Sergio Ziliotto en el radar

El 9 y 10 de enero Alonso participó de la Fiesta Popular de las Termas de Larroudé, en el extremo norte de La Pampa. Allí compartió una de las noches de la sexta edición de la fiesta junto al intendente radical José Luis Galotti, la vicegobernadora Alicia Mayoral y la diputada provincial peronista Silvia Larreta, dos compañeras del vernismo que le da a aire a una postulación a la gobernación de la intendenta en 2027.

-¿Tiene la expectativa de gobernar la provincia?

-Siempre trabajo para ser parte de un proyecto político, el peronismo, no tiene que ver con una cuestión personal. Así lo hago todos los días en Pico, como lo hice cuando fui ministra o diputada. La responsabilidad la otorga la gente a través del voto. Mi interés es sostener un proyecto político y que la provincia de La Pampa siga siendo peronista.

vernismo en larroude

-¿Hasta qué punto tiene en el radar su participación en la pelea por la sucesión de Sergio Ziliotto?

-No se trata de una pelea. Es la construcción colectiva de un espacio que ha sostenido a La Pampa durante 40 años y que hoy vive una situación particular por el avance de un nuevo partido político de pocos años. El peronismo, con toda su trayectoria y todo lo que pueda tener de aciertos y de errores, tiene que ponerse al día.

-¿A qué le llama “ponerse al día”?

-Discutir largo cómo seguir. Hay que aggiornarse, trabajar todos los días para dar respuestas y sostener un método de políticas públicas de años de ejecución. Al peronismo lo sorprendió la aparición del uso de las redes sociales como método de darse a conocer, imponerse y llegar a la gente en lo cotidiano.

El peronismo que viene

El diálogo con la comunidad del que habla Alonso la llevó también este verano a recorrer las ferias de emprendedoras en los espacios públicos de Pico. La gestión se mezcla con un mano a mano donde conviven la responsabilidad institucional y también el paseo relajado de la temporada. Con todo, la política siempre está.

-¿Está en discusión el vínculo del peronismo con la comunidad?

-Antes el peronismo lo hacía cara a cara, exclusivamente. No hay que dejarlo de hacerlo, hay que fortalecerlo, pero también hay otros métodos para llegar a la comunidad, a ese metro cuadrado, a una respuesta inmediata que a veces no está. Es una necesidad de conjugarlo todo viendo lo que el electorado requiere. Hay personas que han obtenido buenos resultados en La Pampa sin conocer la provincia.

fernanda alonso feria 2 De feria: Fernanda Alonso en una recorrida entre emprendedoras de General Pico.

-¿Qué méritos tiene el PJ pampeano para mostrar después de más de 40 años en el gobierno?

-Muchas cosas que hoy parecen estar en discusión, en La Pampa nunca lo estuvieron, como el déficit cero o el equilibrio fiscal, por ejemplo. Son cosas que parecen solo discursivas, pero no lo son. Son hechos que el peronismo ha sostenido durante 40 años. Es momento de ir viendo para adentro también qué nos pasa.