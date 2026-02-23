Temporal en La Pampa: Di Nápoli pilotea la reconstrucción de Santa Rosa y la oposición libertaria hace agua

El Comité de Crisis, con todo el gabinete de La Pampa: en la cabecera, el intendente Luciano di Nápoli junto a la vicegobernadora Alicia Mayoral. FOTO: Agencia Provincial de Noticias.

El intendente de Santa Rosa , Luciano di Nápoli , quedó en el centro de la escena política tras el violento temporal que días atrás sacudió la capital de La Pampa, dejó un tendal de daños y provocó la reacción organizada del municipio y otras entidades. La postura opositora varió desde la solidaridad hasta la denuncia y el ausentismo.

Junto a la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) y organismos de la provincia, la intendencia encabeza la reconstrucción de la ciudad en un contexto en el que aparecen algunas grietas dentro del propio peronismo y suenan reproches por la ausencia de la oposición política, principalmente de La Libertad Avanza .

La tormenta del último miércoles fue la más violenta que haya sufrido Santa Rosa. No hubo víctimas fatales, pero sí se produjeron daños notables en la infraestructura de la ciudad, se volaron techos de más de 100 viviendas y hubo personas evacuadas que quedaron a la intemperie. El municipio asistió a más de 200 familias.

Lejos de la calma que sucede a la tempestad, a la salida del temporal apareció la tormenta política.

Di Nápoli se mostró como intendente en acción y, en tono conciliador, agradeció a las distintas instituciones que colaboraron y también el aporte desde municipios cercanos. “No nos olvidaremos”, prometió en un mensaje a la comunidad que difundió este fin de semana.

Incluso extendió ese agradecimiento a “los dirigentes sociales y políticos que se movilizaron y se pusieron a disposición” y “a los concejales de todos los partidos”, que son la UCR, el PRO y Comunidad Organizada.

También se sentó en la cabecera de un Comité de Crisis que armó el gobierno provincial. La foto es potente. Junto a la ultravernista vicegobernadora Alicia Mayoral, Di Nápoli da información e indicaciones a los ministros del gobernador Sergio Ziliotto, ausente en el encuentro porque tiene licencia por razones de salud familiares.

intendente_en_la_tormenta El intendente recorrió algunos barrios afectados: 200 familias recibieron asistencia, se volaron más de un centenar de techos.

Justamente Santa Rosa espera el regreso de Ziliotto a la actividad para que a la ayuda logística que prestó su gobierno se sumen aportes económicos concretos para enfrentar la emergencia.

La Libertad Avanza y la "otra" motosierra

El que fue por otro camino y gestó una grieta de estilo en el PJ fue el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, que no pudo con su genio y saltó con los tapones de punta a marcar la ausencia de cualquier respaldo o ayuda de La Libertad Avanza.

El funcionario es uno de los más cercanos a Ziliotto. “Voy a ser políticamente incorrecto, pero necesito decirlo… No vi en este triste momento que le tocó pasar a la sociedad de Santa Rosa una mínima acción libertaria”, chuceó.

“¿Pensarán que lo resuelve el mercado? ¿O estarán dedicados exclusivamente a usar la motosierra para quitar derechos y oportunidades al pueblo?”, interrogó retóricamente. El dirigente radical Juan Carlos Passo chicaneó con sarcasmo y dijo que con apariciones mediáticas así, Pascual Fernández parece "jefe de campaña de LLA".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdrianRavier/status/2025593225692475804&partner=&hide_thread=false Ante el temporal que sufrimos en Santa Rosa, capital de La Pampa, y otros pueblos vecinos, LLA presentó este comunicado.

El pasado 20/2 @PascuaFernandez Ministro de Gobierno y Asuntos Municipales cuestionó la falta de acción libertaria.

El caso quizás sea una oportunidad para… https://t.co/6wyvTUkaaF pic.twitter.com/KypxOox8Z7 — Adrian Ravier (@AdrianRavier) February 22, 2026

Las motosierras son las herramientas preferidas de estas horas en la capital de La Pampa, pero no para ajustar presupuesto público, sino porque suenan en todos los barrios tratando de ordenar el caos de árboles caídos. Cuadrillas de la municipalidad, la provincia y la cooperativa se desperdigan por distintos puntos reconstruyendo la ciudad devastada.

El diputado libertario Adrián Ravier recogió el guante porque leyó que se la dejaban servida. Este domingo respondió en las redes sociales: "El mercado somos precisamente los individuos que voluntariamente, con solidaridad y sin coacción salimos a la calle a ayudar". Insistió en su conceptualización y sostuvo que "los vecinos son el mercado". También hizo una reivindicación de "la caridad y beneficencia".

Luciano di Nápoli: "Trabajar en comunidad"

Para “Copete” Di Nápoli, uno de los posibles candidatos a gobernador en 2027, la reconstrucción es también un desafío. En su mensaje a la población insistió en un concepto que viene acunando: la necesidad de “trabajar en comunidad”.

La reforzada alianza con la CPE cobró más significado en estas horas de puja por el conflicto que provocó el despliegue que de modo ilegal está haciendo el Grupo Clarín.

arbol abajo 2 La violencia de la tormenta volteó más de 1.000 árboles, la mayoría añosos y portentosos, lo que además obligará a un proceso de refortestación. FOTO: www.radiokermes.com

“Han sido días muy duros para Santa Rosa. El temporal nos golpeó fuerte, pero también nos mostró la enorme solidaridad de nuestra comunidad”, evaluó el intendente.

Agradeció especialmente a trabajadores e instituciones que intervienen en las tareas para remontar la cuesta. “Ahora toca reconstruir y lo vamos a hacer juntos. Cuenten conmigo”, cerró.

La tormenta furiosa sobre la capital de La Pampa

En la tarde del miércoles 18 de febrero la abundante lluvia caída en menos de media hora, el granizo y vientos superiores a los 120 kilómetros por hora provocaron inundaciones, voltearon más de 1.000 árboles, muchos de ellos añosos y portentosos; y al menos un centenar de columnas que sostienen redes de cableado.

Quedaron caídos los servicios de energía eléctrica, internet y telefonía. Se suspendió el transporte urbano de pasajeros y la recolección de residuos.

Toda esa trama se recuperó a poco del vendaval. A 24 horas de la tormenta, la mayoría de la ciudad tenía luz y funcionaba casi con normalidad, pese a que las postales de los barrios mostraban las consecuencias del tornado que arrasó con la ciudad.

columnas caidas La caída de postes con cableado interrumpió servicios de energía eléctrica, telefonía, internet y televisión. Cayeron más de 1.000 árboles.

Otros municipios cercanos, como el de Toay, también padecieron daños, pero no tan impresionantes. En la reconstrucción intervinieron de inmediato el municipio, organismos del gobierno provincial, la Cooperativa Popular de Electricidad, Defensa Civil, Bomberos, Vialidad Provincial, la Policía y el Ejército.

Virulencia tiernista contra Luciano di Nápoli

Como la tormenta no fue anunciada a tiempo en ningún alerta oficial, el peronismo refregó que el gobierno libertario inició un proceso de vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional, además de negar el cambio climático.

En esas primeras horas, LLA estuvo ausente y en silencio. En cambio, un espacio relativamente afín como Comunidad Organizada, del tiernismo, soltó chicanas ni bien ocurrida la tormenta. Posiblemente sin prever el contexto general, el diputado provincial Maximiliano Aliaga quedó en offside con su queja en las redes por el anegamiento de algunas calles céntricas.

Quedó desfasado, pero poco después el excandidato a gobernador de la misma fuerza, Juan Carlos Tierno, dijo en tono de denuncia que “el municipio cobra a los vecinos una tasa de seguridad e higiene para la poda del arbolado de la ciudad y que no se genere los daños ocurridos”.

la vida pasa afuera Tras los daños en la capital de La Pampa, Luciano di Nápolo refrescó el concepto que viene instalando: "trabajar en comunidad".

El juego político de Comunidad Organizada es la virulencia. Ese estilo, además de la impronta personal de quien aparenta conducir el espacio -un dirigente condenado por abuso de autoridad- a veces aleja la posibilidad de un rejunte opositor en pleno, porque así como esa práctica fascina o atrae a determinados sectores, también ahuyenta a dirigentes de la UCR y del PRO.

La UCR, solidaria; Adrián Ravier y Martín Ardohain, en otra

A contramano de lo que han sido estos años de gestión, en los que cargó sobre Di Nápoli críticas constantes por asuntos cotidianos de la ciudad, la UCR, con alguna demora, eligió mostrar solidaridad y disposición para sumarse a las tareas de reconstrucción.

Por La Libertad Avanza, totalmente ausente como partido, Ravier copió tarde y mal esos mensajes colaborativos. “A disposición para colaborar en lo que sea necesario”, dijo el legislador en territorios virtuales, aunque en realidad estaba de fiesta en el Congreso, celebrando la aprobación de la reforma laboral.

También estuvo en otra Martín Ardohain, el primo de Pampita, que es diputado del PRO Violeta. En la sesión mencionó la tormenta en la capital, pero para mechar una chicana: saludó a los que aún en esas condiciones "abren su comercio y salen a trabajar", en el día del paro.

En esa jornada de huelga general, las centrales sindicales locales decidieron suspender la movilización en Santa Rosa por cuestiones de seguridad, porque cables riesgosos caídos durante el temporal todavía cruzaban las calles de la ciudad.