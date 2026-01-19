Daniel Bensusán: "Los gobernadores tienen que ser escuchados para construir una agenda más federal"

Paly Bensusán en familia durante las fiestas de fin de año: en el Senado, se pone la camiseta de los gobernadores peronistas.

El senador peronista Daniel Pablo Bensusán de algún modo lanzó la puja por la sucesión de Sergio Ziliotto en La Pampa . Anunció que estaba “preparado” para gobernar la provincia, reactivó la interna del peronismo local y ahora defiende la agenda de los gobernadores.

En su rol de legislador nacional, Bensusán reafirma la resistencia pampeana contra el ajuste libertario y también manda mensajes para el justicialismo nacional, cuando avisa en diálogo con Letra P : “Queremos una agenda más federal que escuche a los gobernadores”.

"Paly" Bensusán se declara "un soldado del peronismo" y de Ziliotto. Conversa en medio de un verano de relativo trabajo, con idas y vueltas entre La Pampa y Buenos Aires , sesiones extraordinarias, fiestas en familia y preparativos para la batalla por la reforma laboral y la Ley de Glaciares.

-Se modificó la representatividad. Antes pudimos avanzar en leyes importantes como el financiamiento universitario y las emergencias en discapacidad y pediatría, que se votaron ampliamente por distintos partidos. Javier Milei las vetó, las ratificamos y lamentablemente no las puso en funcionamiento. Esa realidad hoy no la tenemos. La votación del presupuesto fue clara en ese sentido.

-¿Lo sorprendieron los alineamientos que se dieron frente al tratamiento del presupuesto?

-Está claro que el país tiene que tener un presupuesto, pero estamos muy en desacuerdo con la distribución de esos ingresos. Votamos en contra, pero el Presidente tuvo una amplia mayoría. Lo que viene es un desafío. Ya en febrero trataremos reforma laboral y glaciares, que son dos leyes importantísimas.

paly futbol En el verano, el senador pampeano Paly Bensusán mecha trabajo y descanso.

-¿Cómo analiza el comportamiento de los senadores que se acercan al gobierno?

-Hay senadores no oficialistas en el discurso y la dialéctica, pero votan lo que quiere el Gobierno. Lamentablemente han habido dos o tres gobernadores que han llegado desde el peronismo, pero sus legisladores han tomado una decisión de apartarse de los bloques.

La sospecha de otra “Banelco”

-Usted advirtió sobre la posibilidad de que apareciera una “Banelco” para convencer opositores.

-Lo comenté a raíz de lo que pasó en el 2000, con la reforma laboral de Fernando de la Rúa. Son términos similares. En esa reforma, el ministro Alberto Flamarique dijo que tenía la Banelco para el Congreso. Esta vez, la reforma entró un lunes y al rato estaban sacando un dictamen exprés, con una defensa muy floja del proyecto.

-¿Por qué cree que el oficialismo finalmente postergó su tratamiento?

-Si tuviera los votos, hubiera puesto esa sesión a fin de año. La ley afecta la recaudación de las provincias. Es una reforma impositiva encubierta que tendría que haber entrado por Diputados y no les importa. Insisto: no volvamos a la Banelco, ya sabemos cómo terminó todo.

paly en el rio colorado Paly Bensusán en el Río Colorado de La Pampa. Se declara "un soldado del peronismo".

-Usted también tiene una posición crítica respecto de la Ley de Glaciares. ¿Por qué?

-Se ataca al federalismo, se pone en riesgo el agua y se perjudica a La Pampa. Darle la potestad a las provincias para que puedan definir si un glaciar es importante para la hidrología es de una gravedad muy grande. Un ejemplo: queda en manos de Mendoza decidir sobre glaciares que alimentan nuestros ríos interprovinciales.

-¿Es suficiente la respuesta institucional frente a esa realidad?

-Hay una situación institucional grave. Milei incumple de manera caprichosa y no pasa nada, el Poder Judicial está totalmente dormido ante situaciones que perjudican el federalismo y la división de poderes.

El rol de los gobernadores

-El PJ de La Pampa evaluó en algún momento armar un bloque aparte en el Senado. ¿Eso quedó desactivado?

-Siempre está latente. Los gobernadores y legisladores del PJ hemos sido claros en la defensa de los intereses de La Pampa. Queremos una agenda más federal que escuche a los gobernadores, lo he planteado internamente porque falta diálogo en los tratamientos de las leyes. El año pasado hice el planteo de una posible representación más genuina.

-¿Son escuchados los gobernadores en la definición de un liderazgo nacional del peronismo mirando a 2027?

-El liderazgo y la participación la tienen que tomar los gobernadores, como se charló en la Casa de La Pampa. Ahí se empezó a trabajar una agenda federal de temas de importancia. Hay un “desfederalismo” absoluto del gobierno nacional. La Nación recauda fondos, los retiene de manera ilegal y los destina a pagar deuda.

El peronismo en La Pampa

-La carrera por la sucesión en La Pampa parece lanzada. Usted dijo que se siente “preparado” para gobernar la provincia.

-Es una postura personal. Llegado el momento, estoy preparado para pelear y participar de la discusión. Sería un orgullo representar al peronismo y a los pampeanos. Es un desafío personal y una intención mía, pero estoy en una estructura y un espacio que este año tendrá que discutir y consensuar.

paly en rio colorado Bensusán es senador provincial y se anota en la lista para gobernar la provincia a partir de diciembre de 2027.

-¿El peronismo de La Pampa llegará unido a la elección del año que viene?

-Lo principal es qué le vamos a proponer a la sociedad. La gestión de Sergio ha sido una de las mejores. Están dadas las condiciones para la unidad. Hay que participar del diálogo y los consensos, porque va a ser difícil llegar a la sociedad si nos ve peleándonos por cuestiones más personales.

-¿Por qué se imagina como una continuidad de Ziliotto, mientras otros sectores del propio peronismo tienen cuestionamientos?

-Es que coincido plenamente con los proyectos de gobierno que llevó adelante Sergio. Hay que potenciar y profundizar esas políticas. La provincia no es ajena al país y al mundo, hay que analizar eso para ver cómo desarrollar energías renovables, producción, industria, logística. Somos el centro del país y es importantísimo lo que podamos ofrecer.

Carlos Verna y el rejunte opositor

-¿Cerraron las heridas que se generaron cuando el exgobernador Carlos Verna lo acusó de dejarlo afuera de las decisiones importantes en el PJ pampeano?

-Jamás habría tomado una decisión así, no soy quién. Jamás fue así ni lo haría. Si alguien le dijo que yo lo dejé afuera de una reunión, es una mentira.

-¿Descuenta que habrá un rejunte opositor de todos los partidos para confrontar en 2027?

-Leyendo lo que dicen, tienen ese objetivo común para ganarle al peronismo, no para un proyecto de gobierno. No me voy a meter, es problema de ellos, pero la verdad es que no todos están tan de acuerdo cuando se conversa con algunos dirigentes.

-Una especulación señala la posibilidad de que se reintegre al gabinete provincial. ¿Tiene asidero?

-No me lo ha planteado el gobernador. Yo soy un soldado del peronismo y estaré en el lugar donde mejor pueda cumplir las funciones para las cuales me han elegido. Estaré donde decida el gobernador que soy más útil, pero eso no se ha conversado.