La Libertad Avanza se queda con las comisiones más relevantes y margina al kirchnerismo

La adrenalina que tuvo el Congreso en febrero pasó factura: en la primera semana de sesiones ordinarias las oficinas estuvieron vacías y no está claro cuando Javier Milei enviará sus prometidos proyectos. Mientras tanto, los líderes de La Libertad Avanza (LLA) negocian cargos en comisiones, con el objetivo de dejar fuera de juego al kirchnerismo .

Algo de eso hicieron en el verano Martín Menem y Patricia Bullrich , cuando las versiones del peronismo de ambas cámaras (Unión por la Patria en Diputados; Populares en el Senado), no tuvieron presidencias en las comisiones creadas, pese a representar el bloque más numeroso en la Cámara alta, y quedaron a dos votos de distancia en la baja.

Bullrich y Menem tuvieron una primera ronda de reuniones con aliados, para recién la semana próxima ofrecer un paquete de sobras al peronismo. La jefa del Senado va por más: planea un movimiento de piezas en el bloque, con la posibilidad de que Ezequiel Atauche le ceda a Agustín Monteverde la presidencia de la comisión de Presupuesto.

La propia Bullrich tendrá ese gesto y devolverá la titularidad de la comisión de Trabajo y Previsión Social a Carmen Álvarez Rivero , quien se la cedió en diciembre para coordinar el debate de la reforma laboral.

Menem dedicó esta semana a negociar espacios en las comisiones con los aliados y recién la próxima enviará una propuesta cerrada a Unión por la Patria (UP). Si se respeta el reparto proporcional, sobre las 46 comisiones, el peronismo debería tener una presidencia menos que el oficialismo.

Los números finales no serían muy diferentes, aunque la trampa estará en qué comisiones podrá presidir UP. Es el debate que no terminan de cerrar Menem y las autoridades de su bloque.

En las sesiones extraordinarias se crearon nueve y todas fueron presididas por LLA: Presupuesto, Legislación Penal, Relaciones Exteriores, Mercosur, Justicia, Legislación del Trabajo, Familia Niñez y Juventudes, Asuntos Constitucionales y Recursos Naturales y Preservación del Medio Ambiente.

Hay otras presidencias que LLA quiere tener, como Legislación General (seguiría Santiago Santurio) y Acción Social y Salud, donde asumiría Manuel Quintar. Es otra de las presidencias que perdería UP, que intentará retenerla. Educación seguirá a cargo de Alejandro Finocchiaro (PRO).

La discusión libertaria es qué comisiones darle a UP, teniendo en cuenta la habilidad que tienen los diputados más experimentados para convertirlas en foros opositores. Por caso, hay algunas que tienen pocos proyectos girados, como Industria, Comercio, Finanzas, Economía y Pymes, pero que en manos del peronismo podrían ser una pasarela de detractores de Milei.

a671e8e3-2b8a-4a0f-b4dd-899d68f8e520 Martín Menem, durante la sesión de Presupuesto.

Las movidas de Patricia Bullrich

Este jueves la jefa de LLA en el Senado recibió a aliados para hacer las cuentas y definir el reparto final de cupos y presidencias. Tienen un problema: necesita que Victoria Villarruel valide sus negociaciones, porque es quien firma las resoluciones. Bullrich ya logró que LLA presida Justicia (Gonzalo Guzmán Coraita), Acuerdos (Juan Carlos Pagotto), Relaciones Exteriores (Francisco Paoltroni).

También Presupuesto, donde continuó Atauche, a quien Bullrich quiere correr de ese lugar y dárselo a Monteoliva. El jujeño no está atrincherado, pero no se irá gratis: sólo se moverá si accede a otra presidencia que le permita mostrarse como eventual candidato a gobernador de Jujuy. La negociación fue confirmada a Letra P por fuentes cercanas a Bullrich.

Una comisión que tendrá presidencia libertaria será Legislación General. El nombre aún no está definido. En la reunión de bloque de este jueves, Bullrich recibió pedidos para ocupar casilleros de sus dirigidos, pero prefirió no hablar de presidencias.

Sí tuvo que hacerlo con sus aliados que se acercaron a su despacho. Por caso en la UCR quieren hacer valer sus diez votos con varias presidencias. La facilidad de Bullrich es que el peronismo está retirado de la negociación por las autoridades y disputa sólo por tener más vocalías: alega ser el bloque más grande (junto a LLA) y el interbloque más numeroso. El jefe de Populares, José Mayans espera que Villarruel tome en cuenta el reclamo antes de firmar los acuerdos que selle la exministra. No será fácil.

Por la oficina de Bullrich también pasaron referentes del interbloque Impulso País (Provincias Unidas + PRO + Tucumán) y de partidos locales, como Neuquén o Salta. Las provincias hidrocarburíferas quieren la comisión de Minería, Energía y Combustibles. Convicción Federal, el bloque de tres exPJ, que podría tener lugares en comisiones que rechazan sus excompañeros.

Bicamerales, la otra pelea

La negociación final será para conformar las bicamerales. Menem no tiene apuro: "Queda para después", sostienen sus allegados. Bullrich ya recibió pedidos para ocupar las principales, que son dos: la de trámite legislativo (que debate decretos); y la de fiscalización de organismos de inteligencia. La primera la preside el Senado; y la segunda, Diputados.

Hay otras que podrían empezar a ser requeridas, como la de control de fondos de Seguridad Social, que tendrá a cargo el seguimiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se creó con la reciente reforma laboral. Se trata de una caja creada con el 3% de los aportes que se hacen a ANSES y se destinará a financiar indemnizaciones.

También está demandada la bicameral de Reforma del Estado y Privatizaciones, que debe coordinar la prometida venta de empresas públicas. Otra comisión con presencia en las dos cámaras que será activa es la mixta revisora de cuentas, que presidirá el Senado. Tiene la misión de evaluar los informes de AGN, que ya tiene directorio completo para funcionar.