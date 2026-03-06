Sin tracción del consumo, estiman que el PBI crecerá 3% sólo gracias a energía, minería, bancos y agro

Las estimaciones de crecimiento para 2026 ubican a la Argentina entre los países con mejor desempeño de la región, con proyecciones cercanas al 3% o más. Sin embargo, economistas consultados por Letra P señalan que ese avance se apoya en los sectores ganadores como energía , minería , agro e intermediación financiera. El consumo , principal componente del PBI, sigue rezagado.

Los principales organismos internacionales y las estimaciones del mercado coinciden en proyectar una recuperación moderada de la economía argentina durante este año. El Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ) pronosticó que el PBI del país crecerá 3,8%, lo que convertiría a la Argentina en la economía con mayor expansión de América Latina.

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) también ubicó al país entre los de mayor dinamismo del mundo: prevé un crecimiento del 4%, lo que colocaría a la Argentina como la cuarta economía con mayor expansión del G20, sólo detrás de India, Indonesia y China.

Las estimaciones del mercado también se mueven en esa línea. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado ( REM ) del Banco Central , analistas proyectan que el PBI crecerá 3,4% en 2026, por encima del cálculo de la encuesta anterior.

En paralelo, el relevamiento también corrigió al alza las previsiones de inflación : las consultoras ahora estiman que el IPC terminará el año en 26,1%, cuando hace un mes proyectaban 22,4%.

El Gobierno también sostiene la expectativa de crecimiento. El ministro de Economía, Toto Caputo, destacó el ingreso de divisas en los últimos meses y afirmó: “Estos últimos meses compramos casi 3000 millones de dólares”, pero advirtió sobre la velocidad de la recuperación, ya que es un factor clave en el frente social. “La velocidad a la que crecemos es importantísimo porque hay gente que todavía la está pasando mal, hay gente perdiendo plata y no se canaliza al crédito”, sostuvo rogando por los dólares que están en los colchones.

Un crecimiento con sectores aislados

Aunque las proyecciones agregadas muestran expansión, economistas advierten que el patrón de crecimiento está concentrado en pocos sectores. Mientras que los más intensivos en mano de obra sostienen el estancamiento, como es el caso de la industria y la construcción.

Consultado por Letra P, el economista jefe de la consultora Vectorial, Haroldo Montagu, explicó que la expansión podría alcanzarse incluso con una economía muy heterogénea. “Si los sectores que están impulsando el crecimiento, que son minería, energía e intermediación financiera, crecen algo similar a lo que crecieron durante el 2025, ya llegás fácil a un 3%”, señaló.

Según detalló, en el resultado también influye el arrastre estadístico. “Además hay un error estadístico bajo del 0,8%, casi un punto. Entonces hay un punto de arrastre. Repetís valores de crecimiento de energía, minería y finanzas y ya tenés fácil un 3% de crecimiento acumulado sin que los demás sectores crezcan”, explicó.

tarjeta-supermercado-consumo Con el consumo por el piso, la CAC plantea un escenario exigente para las empresas tras las elecciones.

Durante 2025, la intermediación financiera creció cerca de 25%, mientras que energía y minería registraron expansiones cercanas al 8% anual, según estimaciones del sector.

En tanto, los informes técnicos de de enero difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), confirman que la industria cayó 3,2% interanual en enero de 2026 y creció 3,1% respecto del mes previo; mientras que la construcción aumentó 1,2% interanual en enero de 2026 y tuvo una variación positiva cercana al 0,0% respecto de diciembre.

Consumo débil y salarios planchados

El problema de ese patrón es que deja fuera al principal componente de la economía: el consumo privado, que explica cerca del 60% del PBI argentino.

El economista director de Analytica, Claudio Caprarulo señaló a Letra P que, bajo esas condiciones, el crecimiento podría ser menor al proyectado por el consenso del mercado. “Nuestra proyección es menor al 3%, hay un bajo arrastre estadístico y por el momento ni el financiamiento ni el ingreso disponible de las familias permite estimar una recuperación sostenida del consumo”, indicó.

Ante el abanico que se abre sobre las proyecciones que generan los políticas oficiales, el director de C-P Consultora, Pablo Moldovan, planteó "una proyección bastante corrida del consenso del mercado". "Estamos más en torno al uno y pico por ciento, y tiene que ver más con el arrastre estadístico que dejaron los últimos números del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) de diciembre”, explicó.

image

El economista señaló que el crecimiento seguiría un patrón muy desigual. “Va a haber crecimiento del sector petrolero, del agro por la cosecha y de la minería, pero todo el resto de los sectores quedan bastante planchados”, afirmó.

Según Moldovan, la dinámica está vinculada a la evolución de los ingresos reales. “Está todo muy apalancado en el estancamiento de los ingresos y los salarios, que seguimos viendo firme como parte de la estrategia de desinflación del Gobierno”, sostuvo.

El rol del arrastre estadístico

Parte de la mejora en las proyecciones del mercado se explica por el efecto estadístico que dejaron los últimos datos de actividad. El economista Sebastián Menescadi señaló que el salto de algunos indicadores mensuales elevó el punto de partida de las estimaciones. “El último dato del EMAE sorprendió positivamente y dejó un arrastre más alto. Creció dos meses un 2%, una bestialidad”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que ese impulso no necesariamente implica un crecimiento genuino elevado. “Si medís diciembre contra el promedio del año te da casi dos puntos de arrastre. Entonces el crecimiento genuino sería sólo de un 1%”, explicó.

Menescadi detalló que ese efecto estadístico permite alcanzar números de expansión más altos aun con una economía relativamente estancada.

Crecer sin empleo

Otro dato que aparece en las proyecciones del mercado es la evolución del empleo. El último REM muestra que analistas esperan que la tasa de desocupación se ubique en 6,7% a fines de 2026, incluso ligeramente por encima de las previsiones anteriores.

Para el economista de Open, Federico Machado, esa dinámica confirma el perfil sectorial del crecimiento esperado. “Lo que está claro es que el mercado espera que el crecimiento lo traccionen sectores poco intensivos en mano de obra”, señaló.

image

El economista explicó que esa visión aparece incluso en las propias estimaciones del Banco Central. “En el último REM ajustaron el crecimiento de 3,2% a 3,4%, pero al mismo tiempo subieron la proyección de desempleo de 6,6% a 6,7%”, detalló.