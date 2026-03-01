Sergio Ziliotto hace equilibrio desde La Pampa: denuncia el abandono de Milei, pero se abre a negociaciones

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, crítico del gobierno nacional en su discurso inaugural legislativo. FOTO: www.radiokermes.com

El gobernador de La Pampa , Sergio ZIliotto reapareció en escena este domingo para su mensaje inaugural en la Legislatura sin abandonar la posición de resistencia, pero haciendo un nuevo equilibrio: fustigó el abandono del gobierno de Javier Milei pero dejó en claro que está dispuesto a las negociaciones.

Su regreso a los primeros planos, tras una licencia personal de más de una semana, se produjo en el ámbito donde el ultravernismo concretó en la semana una jugada que mueve el tablero en la pelea por la sucesión.

Ziliotto no se privó de hacerle reproches al gobierno nacional: “la decisión de abandonar sus responsabilidades sociales y de restringir recursos coparticipables, sumados a la alarmante caída de la actividad económica, dejan a la gestión provincial y a los municipios en soledad”.

Pero también enumeró acuerdos -algunos ya definidos, otros a mitad de camino- tras sus encuentros con el ministro del Interior, Diego Santilli , y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Ziliotto no se corrió de la vereda opositora en la que está desde el 10 de diciembre de 2023, pese a ser el único de los gobernadores peronistas que es invitado a las mesas de negociación que arma el gobierno nacional. Sin ser concesivo como el mandatario tucumano Osvaldo Jaldo y cuidando de no caer en el enfrentamiento directo del mandatario formoseño Gildo Insfrán , ratificó que seguirá acudiendo ante cada llamado.

Su mensaje estuvo destinado a marcar diferencias en todos los rubros: por ejemplo, acusó a Nación de abandonar a la salud pública y a la educación, y enumeró las inversiones que en ese sentido hizo La Pampa, asó como la provincialización de los programas que abandonó el gobierno de La Libertad Avanza.

El gobernador leyó su discurso en un clima alejado del fervor y de la épica. Destinó buena parte del encuentro a mencionar cifras, informes y estadísticas. "Sumaremos pragmatismo y eficiencia a la gestión pública, aunque el mayor desafío será propiciar mayor empatía en la sociedad”, prometió.

La agenda de La Pampa, fronteras adentro

Fronteras adentro, Ziliotto les prometió a los gremios estatales en conflicto que su administración hará el máximo esfuerzo cuando se retome la negociación paritaria.

Aunque resonó la apuesta a los incentivos a la producción, el discurso no tuvo grandes anuncios. Sí reivindicó de modo sistemático el rol del Banco de La Pampa. Y anticipó de modo concreto que desde el 1º de abril todos los nuevos créditos destinados a inversión productiva que se tomen en el BLP serán bonificados y quedarán exentos de Ingresos Brutos y Sellos.

Le destinó al capítulo de Medanito un breve repaso, para pedir por la aprobación del proyecto para que Pampetrol se haga cargo del área hidrocarburífera por los próximos dos años, una iniciativa que volverá a picantear al Legislativo.

Ziliotto dijo que esa propuesta ”contiene un esquema imprescindible para evitar cualquier vacancia en la explotación del yacimiento y la desocupación de casi 400 trabajadores”.

Fustigó los "cambios nefastos" en la Ley de Glaciares, que perjudican a La Pampa en su pelea con Mendoza, y no hizo ninguna mención a la tormenta que sacudió a Santa Rosa y que generó una importante destrucción de la infraestructura de la capital.

Efecto Javier Milei: "la tranquilidad se resquebraja"

El relativo equilibrio de Ziliotto entre su pertenencia al sector de la resistencia y su disposición a negociar también está vinculado a la realidad financiera de la provincia, que históricamente sostiene su superávit, pero en los últimos años desangró parte de su fondo anticíclico para hacerse cargo de lo que Milei desprotegió.

“Las reservas se han deteriorado sobremanera ante la cuantiosa deuda del gobierno nacional”, disparó Ziliotto y no fue el único paraguas que abrió, porque también hizo advertencias sobre la situación social. "El 2026 que enfrentamos resulta cada día más complejo”, avisó.

“Muchas voces critican que La Pampa tiene demasiada tranquilidad, incluso como sorna. Pero esa tranquilidad empieza a resquebrajarse ante el avance del sufrimiento de muchos pampeanos”, alertó.

El gobernador señaló que “La Pampa tiene orden, trabajo y cobertura social, algo que nos enorgullece como sociedad. Pero también es algo que comienza a erosionarse.

Sergio Ziliotto dispuesto a negociar

El gobernador confirmó que están avanzadas las conversaciones para que se traspase el mantenimiento de las rutas nacionales que están en pésimo estado, tal como adelantó Letra P. Prometió que si se efectiviza el pago de la deuda que tiene Nación con la provincia, el primer destino de los fondos estará en esos caminos.

También destacó el acuerdo que le permite a La Pampa cobrar parte de lo adeudado por el déficit previsional, y advirtió: “desde lo institucional mantendremos intactas nuestras convicciones para luchar por lo que nos corresponde. No abandonaremos nuestros principios de federalismo, soberanía y convivencia democrática”.

A la vez, dejó en claro que “con o sin acuerdos, seguiremos sentándonos, ante cada llamado, en cada ámbito de negociación”.

Lamentó que las políticas públicas nacionales “nos quieren llevar a un lugar que no hemos vivido en la historia. Cada acto de supuesta modernización, es un dolor para los muchos que quedan rezagados”.

Y redondeó: “frente al abandono nacional, a la falta de trabajo, a los salarios que no alcanzan, al déficit de obras y al cierre de empresas, trabajaremos para encontrar respuestas”.