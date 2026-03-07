Morón: Lucas Ghi apuesta a quedarse con todo el PJ en su pelea con Martín Sabbatella

En la vereda de enfrente dicen que el resultado es “una moneda en el aire” y que el que tiene la presión de ganar es el intendente. “Si le sacamos la minoría ya es un golpe”, afirman desde Nuevo Encuentro, partido al que están afiliados tanto Ghi, como Sabbatella, que no son afiliados al PJ.

El intendente quiere sostener la totalidad del partido, como sucede actualmente: de los 24 miembros que tiene el Consejo del PJ de Morón, 23 apoyan a Ghi y están alineadas con Axel Kicillof. No lo quiere perder entregándole la minoría a los sectores kirchneristas que integran la lista de Sabbatella, a la que se puede llegar sacando el 25% de los votos.

“La elección la vemos muy bien, estamos trabajando para quedarnos con la mayoría y la minoría, nuestra lista tiene al 95% de las agrupaciones adentro; ellos tienen algo muy chiquito, La Cámpora que no tiene trabajo territorial y la estructura de Nuevo Encuentro que tiene muy mala relación con la del PJ”, afirma alguien que forma parte de la lista encabezada por Claudio Roman y apoyada por Ghi.

Lucas Ghi y Axel Kicillof.jpg

La fuente cuenta, además, que se está trabajando fuertemente el padrón, por sub comando electoral, localidad y yendo a buscar a los afiliados una vez que ya 'peinaron' a amigos, familiares y militantes conocidos. “Estamos con mucho trabajo y mucha militancia, ajustando el trabajo que se va a intensificar esta semana”, agrega.

El PJ y una moneda al aire

Para los sectores que trabajan en la lista vinculada a Sabbatella el resultado de la elección es “una moneda al aire” y “nadie tiene claro cómo va a ser el resultado”. No obstante confían en que pueden ganar la batalla: “El sector con más influencia sobre el padrón es el nuestro y es lo que estamos trabajando”, afirmó un dirigente de ese sector.

Pero la lectura que hacen de la disputa partidaria es otra. En Nuevo Encuentro dicen que Ghi “ya perdió” cuando no logró bajar la lista que encabeza la camporista Paula Majdanski. A eso suman que “el que tiene la presión de ganar porque es el intendente es Ghi”. “Nosotros vamos a la pelea tranquilos”, dicen.

“Si ganamos la minoría ya sería otro golpe para el intendente, si ganamos es un golpazo”, analiza la fuente, aunque marca que esta elección partidaria, incluso de un partido que les es ajeno, “no resuelve nada a futuro”. “En 2027 vamos directo a una interna entre Lucas si puede ser, o su sucesor, contra Sabbatella”, sostiene.

Martín Sabbatella (2).jpeg Martín Sabbatella (Captura de la cuenta de Twitter @Sabbatella)

Pelea chica de padrón flaco

En Morón el padrón con el que están trabajando las listas que competirán es mas chico que en otros municipios y se debe centralmente a que el eje político del distrito giró durante los últimos 30 años, no en el PJ sino en Nuevo Encuentro, el partido fundado por Sabbatella.

El padrón es de algo más de 17 mil personas, de ellas solo el 6% tiene entre 20 y 40 años. Ambos sectores estiman que el domingo 15, irán a votar apenas alrededor de tres mil personas.

“Es un padrón chico, más chico que en otros lados, hay que pensar que el 70% de los afiliados o militantes de Nuevo Encuentro vienen del PJ”, dice alguien vinculado a Sabbatella. Una postura parecida tienen cerca del intendente: “Es un padrón chico, de gente grande y la mayoría de ella totalmente desvinculada del partido hace muchísimo tiempo”, afirma.